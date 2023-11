TEST Jeep Avenger EV (115 kW) Summit: Odklon od tradice

První elektromobil značky Jeep slaví krátce po uvedení na trh nečekaný úspěch. Drobný městský vůz má šarmu na rozdávání, ale také pár much.

Radosti Moderní design Jízdní vlastnosti v terénu Vyvážené nastavení podvozku Starosti Neodpovídající dojezd Zpracování kabiny 7 /10

Městský elektromobil o velikosti třetí generace Škody Fabie nebo současného Fordu Fiesta, který svým roztomile šibalským pohledem na ulici okouzlí nejednu moderní dámu. Že by něco takového vyjelo z výrobní linky automobilky Jeep, si ještě před pár lety nedokázal nikdo ani představit, a přesto jsme se tu dnes sešli u testu modelu Avenger, který se od přelomu roku pyšní oceněním Evropské auto roku 2023.

V této anketě zadupalo malé SUV svou konkurenci do země a vyhrálo s vysokým náskokem 87 bodů – a my se ptáme: „Proč?“ Zasloužilo si to snad o něco víc než jeho jednovaječní sourozenci v podobě Peugeotu e-2008 nebo Opelu Astra Electric? Ačkoliv „pod kapotou“ jsou tyto vozy naprosto k nerozeznání, Jeep nelenil a připravil pro svůj premiérový elektromobil několik vylepšení s vidinou lepších schopností v terénu.

Byť se jedná o jediný model současné nabídky, který v žádné konfi guraci nedisponuje pohonem všech kol (i když se s verzí 4xe do budoucna počítá), výrobce nechtěl nechat zákazníky toužící po dobrodružství na holičkách, a proto udělal přední a zadní převisy kratší, takže musel na obou stranách přepracovat nárazové konstrukce, aby neztratili na účinnosti, ale byli kompaktnější a poskytovali lepší nájezdové úhly. To není levná práce!

Inženýři zároveň rozšířili vnitřní blatníky pro pneumatiky o větším průměru a přidali větší zdvihy kol. I přes velkorysou světlou výšku je podvozek příjemně tuhý, což se však rozhodně nedá říct o řízení, které by si naopak zasloužilo o trochu více citu. Volantem můžete bez nadsázky točit jedním prstem, což je vlastnost, kterou oceníte ve městě, nikoliv při dynamické jízdě na okresních silnicích.

Avšak už ze specifikací pohonu vyplývá, že elektrický avenger neplánuje lámat okruhové rekordy – na přední kola posílá jediný elektromotor s permanentními magnety výkon 115 kW a 260 N.m točivého momentu. To stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za rovných devět sekund, nicméně pocitově se zdá být novinka poněkud svižnější. V jízdním režimu „Normal“ je výkon distribuován velmi lineárně a zprvu až trochu nenápadně, ale po přepnutí na „Sport“ jsou reakce akcelerátoru báječně rychlé.

Jeep Avenger: srovnání EV a ICE Motor EV 1.2 Turbo Výkon [kW/ot.min] 115 74/5500 Točivý moment [N.m/ot.min] 260 205/1750 Převodovka 1A 6M Pohon kol přední Pohotovostní hmotnost [kg] 1536 1182 Světlá výška [mm] 200 201 Nájezdový/přechodový/přejezdový úhel 20/20/32 20/20/35 Zavazadelník [l] 355/1250 380/1275 Maximální rychlost [km/h] 150 184 Zrychlení [s] 9 10,6 Základní cena [Kč] 899.900 599.900

Tento režim má však i odvrácenou stranu mince a tou je dojezd. Ačkoliv automobilka, odkazujíc se na normu WLTP, deklaruje až 406 kilometrů na jedno nabití, v realitě můžete počítat maximálně se 340 kilometry ve městě, zatímco v kombinovaném provozu s největší pravděpodobností nepřesáhnete hranici 300 kilometrů. Za velký nedostatek považuji také absenci řízení jedním pedálem. Třebaže volič směru zahrnuje také pozici „B“, rekuperace není ani v tomto režimu dostatečná. To se bohužel týká celé trojice sourozenců.

Závěr

Navzdory veškerému humbuku je nový Jeep Avenger tuctový elektromobil, který láká především na šarm vyplývající z dobrodružného původu automobilky. Příjemné svezení po městě za cenu atakující jeden milion korun.

Jeep Avenger: Souhrn cen Základní cena vozidla 599.900 Kč (1.2 Turbo/74 kW Altitude) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.039.900 Kč (EV/114 kW Summit) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.039.900 Kč (EV/114 kW Summit)

Technické údaje: Jeep Avenger Rok • stupeň výbavy 2023 • Summit Nejvyšší výkon 114 kW (156 koní) Nejvyšší krouticí moment 260 Nm ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 9 s Nejvyšší rychlost 150 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 1 stupňů Zákl. objem zavazadlového prostoru 355 l Hmotnost: provozní 1 595 kg Rozvor náprav 2 562 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 084 × 1 776 × 1 528 mm

Sériová výbava: ambientní osvětlení interiéru, LED světlomety, systém sleodvání slepých úhlů, osvětlení nástupního prostoru, 18palcová kola, asistent jízdy v pruhu a asistent pro jízdu v koloně, zatmavená zadní okna, adaptivní tempomat, bezklíčový vstup a start, 10,25palcový digitální panel, volant čalouněný kůží, sedadla čalouněná kombinací kůže a vinylu, 10,25palcový infotainment Uconnect