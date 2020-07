TEST Jaguar XE 180D AWD (132 kW): Přehlížené, přitom vlastně skvělé auto

Radosti Napravení některých přešlapů v interiéru Tichý a úsporný motor Jemně řadící automat Komfortní podvozek Starosti Méně místa uvnitř Vyšší základní cena Méně citlivá tlačítka na volantu 8 /10

Taky si někdy až v provozu uvědomíte, že na auto, které kolem vás zrovna teď projelo, jste skoro zapomněli? Nedávno se mi něco podobného stalo, když jsem viděl u silnice stát současný Nissan Micra a na křižovatce mi dávalo přednost Audi Q2. Stát se vám to ale může i s Jaguarem XE, konkurentem Audi A4, BMW 3 či Alfy Romeo Giulia. Menší ze dvou v současnosti nabízených britských sedanů přitom prodělal facelift, který řadu věcí změnil. A dlužno dodat, že k lepšímu.

Abyste si nemysleli, že plácám a Jaguar XE je pro mě na českých silnicích neviditelný, mám tady nějaký čísla. Dle statistik Svazu dovozců automobilů bylo v Česku v loňském roce registrováno 21 kusů Jaguaru XE, což je v porovnání s německou konkurencí opravdu málo. Třeba Mercedesů třídy C u nás bylo za stejné období registrováno téměř šest set, špatně si nevedlo ani BMW řady 3 (423 kusů), a když sečteme výsledky všech verzí šedesátkového Volva (S60, V60, V60 CC), dostáváme číslo 279.

Díky Volvu si můžeme uvědomit, odkud vítr vane, protože toho se nejvíc prodalo ve verzi kombi (V60), kterou Jaguar XE nedisponuje. Alfa Romeo Giulia ale praktičtější provedení také nemá a přitom se jí u nás loni prodalo čtyřikrát víc. Mělo by to znamenat, že je Jaguar XE špatné auto a je dobré se mu vyhnout? Tak to tedy v žádném případě!

Čím méně XE, tím méně radosti

Z mého pohledu byl Jaguar XE designovou peckou už v roce 2014, kdy se světu poprvé ukázal přímo v továrně Jaguar Land Roveru v britském Solihullu. Loňský facelift na tom nic nezměnil, naopak řadu prvků vylepšil. Nové jsou světlomety s diodovou technikou už v samotném základu, jiný je i tvar zadních svítilen a maska chladiče je širší.

Jde o sedan střední třídy s klasickou koncepcí, tedy s motorem podélně a pohonem zadních kol. I kvůli tomu má XE krásně dlouhou kapotu, kabinu posunutou více dozadu a návdavkem i zvolna klesající střechu připomínající kupé. V záplavě všech trojkových bavoráků, čtyřkových audin a céčkových mercedesů Jaguar XE vyčnívá stejně jako Volvo S60 a je škoda, že jich u nás nejezdí více. Na tohle auto se moc hezky dívá.

Vzhledem k tomu, že se vnější vzhled s faceliftem změnil jen decentně, si kdekdo možná ani nevšimne, že má tu čest s modernizovaným provedením. Zato uvnitř nebude nikdo váhat ani vteřinu. Místo výsuvného kruhového voliče automatu je na středovém tunelu klasická a podle mého názoru uživatelsky přívětivější páka ze sporťáku F-Type, díky přepracovanému rozmístění ovladačů na dveřích jsou tlačítka pro stahování oken a nastavení zrcátek lépe dostupná a nový je i volant s dotykovými ploškami. Pochází z modelu I-Pace a vypadá skvěle, tlačítka ale občas nejsou moc citlivá a po hmatu se hůř hledají.

Kompletně přepracovaná byla i středová konzola, kterou nyní tvoří dva velké dotykové displeje. I Jaguar XE se zbavil většiny konvenčních tlačítek, což sice u automobilky, v jejíž spojitosti si vždy jako první vzpomenu na obložení ze dřeva a kožené sedačky s patinou, zamrzí, na druhou stranu se to dalo čekat. Pro řadu lidí to bude hi-tech a moderní, ve skutečnosti jde ale o šikovně zakamuflované šetření nákladů. Stejný displej klimatizace má i I-Pace, podobný je i v Range Roveru Velar, jen větší.

Ovládání vyžaduje zvyk, napříč modely Jaguar Land Roveru se ale prakticky neliší, takže když si jej jednou osvojíte, v budoucnu nebudete mít problém. Stejně si ale stojím za tím, že klasický panel klimatizace ve vztahu k uživatelské přívětivosti žádný displej nenahradí. Odklon od starých pořádků, kdy měl Jaguar XE krásný přístrojový štít s dvojicí tubusů, představuje 12,3palcový virtuální kokpit, dodávaný v kombinaci s navigací Connected Navigation Pro standardně od zkoušené výbavy SE. V dnešní době je to také v podstatě nutnost, v případě XE navíc přehledná a snadno ovladatelná.

Zajímavá je novinka v podobě vnitřního zpětného zrcátka ClearSight, které známe už v Range Roveru Evoque. Bez ohledu na výbavu stojí skoro 17 tisíc a zajišťuje obrazový výstup kamery umístěné ve střešní anténě. Jaguar uvádí, že zákazníci nosící brýle s varifokálními nebo bifokálními skly mohou mít potíže přizpůsobit se digitálnímu režimu zrcátka. Kamera jde ale vypnout a zbude vám zase klasické zpětné zrcátko.

Obavy, že v digitálu neuvidíte tolik objektů co v normálu, pusťte z hlavy. Kamera má široký záběr a můžete zapomenout i na to, že budete ještě někdy po pár metrech jízdy zatahovat hlavové opěrky zadních sedadel, které u spousty aut výrazně omezují výhled zadním oknem. Interiér můžete naplnit od podlahy až po strop a bude vám to jedno. Kamera má ale i stinnou stránku. V zimě se rychle špiní a při čistění nesmíte zanechat šmouhy. Pak vám totiž může při pohledu do „špíglu“ připadat, že potřebujete nové dioptrické brýle.

Dozadu jen děti?

Kde naopak Jaguar XE nikdy neexceloval, je vnitřní prostor. Neříkám, že je vyloženě malý, takovou volnost jako Audi A4 či BMW 3 ale nenabídne. Měřím 190 centimetrů a za volantem si správnou pozici k řízení najdu rychle, jen bylo třeba si zvyknout na menší rezervy v loktech.

Zato vzadu je to na delší cestování nanejvýš pro ty, co měří tak o 10 cenťáků méně než já. Před koleny a nad hlavou jsem bez rezervy, navíc nastupování neusnadňují vysoké prahy, výrazné podběhy kol a menší nástupní prostor. Že to vzadu nebude žádná velká hitparáda, napovídá i délka zadních dveří.

Zavazadelník o objemu 450 litrů bych přežil, pořád se bavíme o sedanu střední třídy, jen mi nejde do hlavy, proč si v Jaguaru nepohráli s umístěním víčka nádrže na AdBlue. Trčí z obložení prostoru kufru u levé svítilny, a pokud si při dolévání kapaliny nedáte pozor, slijete si zavazadla. Dobrou zprávou je tak alespoň vlastnost samotné močoviny. Ta po zaschnutí zanechá bílé skvrny, které je možné snadno vysát.