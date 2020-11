TEST Jaguar F-Type P450 RWD: Úsměv zmizel, všechno ostatní naštěstí zůstalo

Radosti Vyvážené jízdní vlasnosti Skvělá řidičská pozice Nestárnoucí charisma Starosti V rámci kategorie vyšší spotřeba Pomalý infotainment Tvrdší podvozek 9 /10

Jaguar F-Type je již sedm let krásnou připomínkou toho, že si i dnes můžete bez sebemenšího problému pořídit krásné britské kupé s kočkou ve znaku a šarmem na rozdávání. V loňském roce dostal od své mateřské značky řádnou péči v podobě faceliftu. Když nám tak do redakce dorazila verze P450 RWD, začal jsem při pohledu na klíče panáčkovat, vyplazovat jazyk a točit se dokolečka.

Dobře, trochu přeháním, ale smutné psí oči jsem opravdu dělal, protože loňská jízda se starším modelem se prostě dodnes nedá zapomenout, byť šlo o jen o čtyřválec. Když to klaplo a já se ocitl před branami Jaguaru, vešel jsem na předávací místo, jako bych se šel podívat pod vánoční stromek. Cestu k novému Jágu mi lemovaly výstavní kusy modelů XKR, E-Type a dokonce i Land Rover Defender. Jo, tak i výzdoba seděla. Tohle byly snad fakt Vánoce.

A pak, na parkovišti mezi svými druhy, už stál On. Předávající se pustila do svých předávačských povinností. Jakoby ale mluvila do zdi. Vždyť kdo by na mém místě udělal cokoliv jiného, než že nasával přítomnost britského majestátu a snažil se sám sebe v hlavě přesvědčit, že bude potřeba protlačit přes ego za volantem pokoru a respekt.

Podepsal jsem předávací protokol. Tedy doufám, že to byl předávací protokol, a nejprve si pana Charismatického obešel. Standardní hliníkové dvacítky s dvojitými paprsky jsou naštěstí nepoškrábané. Už jen zadní pneumatiky o rozměrech 295/30 R20 pak prozrazují, že jejich trýznění bude mít na svědomí pořádná bestie pod kapotou.

Faceliftovou verzi poznáte snadno. S podlouhlými LED světlomety s dynamickými blinkry, větší maskou a jiným nárazníkem má teď úplně jiný, o dost dramatičtější výraz. Této změně jsem ale upřímně nepřišel na chuť, rozjasněná veselá tvář s kulatými světlomety se mi na předchozí verzi zamlouvala mnohem víc. Nicméně uznávám, že teď více sedne k ostatním modelům značky.

Lehce pozměněné byly i zadní svítilny, kde opět zmizela oblá linka a nastoupily ostré hrany. Jsou to však jen lehké kosmetické úpravy na dokonalém celku, který spočívá v kabině umístěné co nejvíce vzadu, dlouhé kapotě a sexy oblým zadním blatníkům. Tohle je za mě jedno z nejhezčích aut na trhu. Velký fanoušek ale nejsem poněkud mdlého modrého laku Bluefire Blue na testovacím voze, který je za třicet tisíc korun.

Zato kombinaci laku Sanguinello Orange a 20palcových kol Gross Black bych klidně představil rodičům. K jednomu detailu se ještě vrátím. Podlouhlé přední světlomety se totiž dají vybavit technologií Pixel LED. Vyjde vás to na 41.450 Kč a vaše světlomety se rozdělí na několik sektorů, které v dálkovém režimu vykrývají ostatní účastníky provozu a přisvěcují do zatáček. V boji proti převážně německé konkurenci je to takzvané must have.

Jako doma

V interiéru nového modelu se cítím jako doma, v podstatě nic se tu nezměnilo. Boty si ale samozřejmě čistě z respektu oklepu. Ach, ta sedadla! Krásná na pohled, pohodlná na delší cesty a se slušným bočním vedením. To je vzácná kombinace. Zbožňuji i pozici za volantem. Do sedadla zapadnete jako klíč do zámku a široký středový tunel neomezuje prostor pro kolena. Navíc je z auta dost dobře vidět, čelní okno má poměrně velký sklon a je dlouhé. Třeba v takové Toyotě Supra si připadáte jako v tanku, především, když si sklopíte sluneční clonítko.

V rámci faceliftu se F-Type rázně digitalizoval, což není na škodu z hlediska předávání řidiči více informací, ale vytratí se trochu té analogovosti. Jasným příkladem je digitální přístrojový štít. Má několik režimů zobrazení a ukazuje velká a přehledná čísla. Úplná absence klasických budíků mi ale vadí, protože digitální řešení je již ve standardní výbavě. Možnost volby by byla sympatičtější.

Stejně tak dostanete v základu i novou verzi infotainmentu s úhlopříčkou 10“ a se zrcadlením chytrých telefonů s operačním systémem iOS a Android. Toto není na všech trzích standardem, někde dostanete jen prostor pro telefony s nakousnutým jablkem ve znaku. Mrštnost jednotlivých úkonů systému bohužel stále není bezchybná. Na druhou stranu mě potěšila implementace aplikace pro streamování hudby Spotify přímo do systému.

Vynikající audiosystém je základem každého dobrého grand toureru. V novém Jaguaru F-Type mají tuto funkci opět na starosti reproduktory Meridian. Ve věrnosti přenosu zvuku jsou na tom podobně jako Bang & Olufsen a o kus lépe než Harman Kardon. Žádné utopené basy, mdlé středy či nevýrazné výšky tu nejsou. K vyrovnání se systému Mark Levinson ve vozech Lexus ale ještě kousek chybí.