TEST Hyundai Staria 1.6 T-GDI Hybrid: Známé ufo s novým srdcem

Radosti Prostorný, praktický a vzdušný vnitřek Dobrý výhled ven Obsáhlá sériová výbava Solidní jízdní vlastnosti a komfort Starosti Vyšší spotřeba na dálnici Ovládání klimatizace a hlasitosti ploškami Pouze 2x Isofix 8 /10

Hyundai Staria je ve výrobě už od roku 2021, ale jeho tvary nestačily ani v nejmenším zastarat. Oblá příď, u níž kapota v jednom oblouku navazuje na čelní sklo, se zatím neokoukala, stejně tak úzké diodové přední pásy, světlomety uložené nízko v předním nárazníku, ani vysoké sloupy zadních světel s pixelovým efektem.

Na některých trzích je auto k dostání i s 3,5litrovým vidlicovým šestiválcem na benzin s 200 kW, u nás jej poháněl čtyřválcový diesel o objemu 2,2 litru a 130 kW. Nyní je nafta u starie minulostí (a to i u verze Van, která se u nás oficiálně nenabízí), jedinou možností je nyní hybridní ústrojí, kombinující přeplňovanou jedna-šestku s elektřinou. Jak si umí poradit s více než 2,2 tuny vážícím devitimístným autem o délce 5253 mm? To si povíme za chvíli, nejprve pojďme prozkoumat vnitřek.

Interiér: Chrám prostoru a světla

Hned jak se vyhoupnete do kapitánského křesílka se samostatnou loketní opěrkou, trkne vás jedna věc. Ať se podíváte do kteréhokoliv směru, vůz působí neuvěřitelně vzdušným dojmem, v tomto případě podpořeným příplatkovým panoramatickým střešním oknem za 40.000 Kč. Ale jde o něco jiného, vidět je to i zvenčí – auto má nízkou linii pasu, díky níž jsou boční okna opravdu velká a pouštějí dovnitř spoustu světla. Má to i další výhodu – když si berete parkovací lístek u závory na parkovišti, ze sedačky řidiče na automat dosáhnete naprosto bez problému.

Přední sedadla řidiče a spolujezdce mají hezky široké sedáky, prostřední místo vpředu je ale pro dospělého nouzovka – lepší je sklopit její opěradlo a využít tím vzniknuvší prostor s držáky nápojů a odkládacími přihrádkami. Palubní deska nepřekvapí nikoho, kdo seděl v posledních modelech značky Hyundai. Máme na ní digitální přístrojový štít s příjemně čitelnou grafikou a zobrazením „digitálních zpětných zrcátek“ při aktivací blinkru, obrazovka infotainmentu má pak úhlopříčku 10,25 palce.

Po startu systém nabíhá s rozumnou rychlostí. V základním zobrazení infotainmentu najdete na jednom místě vše důležité, ke zbytku se rychle doberete skrze rozumně veliké ikony. Nachází se zde i zobrazení stavu hybridního systému a jedna zajímavá specialita – vnitřní kamera, díky níž můžete komunikovat s posádkou v zadních řadách sedadel, a to i hlasem.

Co ale v roce 2025 příliš nepochopíte, je fakt, že palubní systém umí Apple CarPlay a Android Auto pouze po drátě. Další drobnou zradou je ovládání klimatizace a hlasitosti dotykovými ploškami, které při nejlepší snaze prostě zpoza volantu nenahmátnete po paměti. Alespoň že je zde kompletní ovládání všech funkcí hezky na jednom místě, včetně výhřevu a chlazení sedadel i nastavování teploty pro zadní část vozu. Pod panelem klimatizace je přihrádka s bezdrátovou nabíječkou telefonu, jinak zde máte také USB-A konektor pro připojení k již zmíněným Apple CarPlay a Android Auto a nabíjecí USB-C.

Z hlediska praktičnosti se vpředu někdo při tvorbě palubní desky zamyslel, různých přihrádek je zde skutečně dost. Jednu máte hned před přístrojovým štítem, další uprostřed v horní části desky, u předních sloupků se nachází šikovné držáky nápojů a do dveří se toto také nevejde úplně málo. Přehlídka praktických řešení pokračuje i v druhé řadě sedadel – jsou dělená a posuvná v poměru 60/40, mají nastavitelný sklon svých sklopných opěradel a posádce je zde k dispozici USB nabíjení i ovládání klimatizace – akorát až u stropu, takže děti si zde nic nenastaví. Skvělým nápadem jsou integrované roletky v posuvných dveřích.

Nastupování rozměrnými šoupačkami je samozřejmě velmi pohodlné, stejně tak nakládání dětských sedaček. Co je ale špetku zarážející: z celkem devíti míst ve Starii jsou úchyty Isofix pouze na dvou, v druhé řadě po stranách. I třetí řada je posuvná a sklopná, složit můžete všechna opěradla (jsou v jednom kusu), nebo vyklopit sedák směrem nahoru a lavici posunout zcela dopředu, čímž vzadu vznikne prostor až 1303 litrů. Standardně pak i v devítimístném obsazení vůz zvládne solidních 831 litrů a dostatečně velkém půdorysu, klidně sem můžete naložit i nesložený kočárek. Což jde dost snadno, nakládací hrana leží extra nízko.

U pátých dveří s dostatečnou podchozí výškou by se ale hodilo osvětlení, jako jej má například aktuální Multivan. Naopak pochvalu Staria dostává za plnohodnotné rezervní kolo již od druhé nejnižší výbavy Smart.