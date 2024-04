TEST Hyundai Kona 1.6 T-GDI 145 kW 4x4 N Line: Nenápadný luxus pro maximalisty

Kufru mezigenerační bobtnání také prospělo – až 466 litrů (jako je tomu v tomto případě bez rezervy, s ní 407 litrů) je respektuhodná hodnota pro bezproblémové používání ve všech možných situacích. Samotný kufr má dno pravidelných tvarů, do nějž nezasahují podběhy. Pod podlahou se nachází praktická a velká schránka, kam se vejde mnohem víc, než jen povinná výbava. Zadní opěradla jsou dělená v poměru 40:20:40 ve všech výbavách, což umožňuje problémovou přepravu delších předmětů ve čtyřech lidech bez ztráty komfortu. Po sklopení opěradel vznikne téměř rovná plocha a objem činí 1300 litrů.

Volant N Line s perforovanými postranními segmenty hezky padne do ruky díky výřezům pro palce, najdete na něm nejen klasické ovládání palubního počítače, audio funkcí i tempomatu, ale také spínač vedení v jízdních pruzích. Na pravém rameni se pak nachází tlačítko s hvězdičkou, pod nějž si můžete nastavit oblíbenou/často používanou funkci.

Ovládací tlačítka a kolečko pro regulaci hlasitosti má i infozábavní systém s 12,3palcovou obrazovkou. Systém má na dnešní dobu dost pomalý start, u nějž umí zdržovat ještě uvítací obrazovka, a jeho reakce nepatří k nejsvižnějším – proč je to jistý problém si povíme o něco později. Orientace v něm je bezproblémová, nic složitě nehledáte a díky kombinaci klasických tlačítek i velkých dlaždic s tím nejdůležitějším v základním zobrazení (mapa navigace, rádio, telefon a tak dále) máte vše hezky při ruce. Nechybí zde tradiční „hračičkovský“ prvek – různé uklidňující druhy bílého šumu, například les, město nebo sci-fi ševelení. Doporučuji nezapínat, pokud řídíte unavení. Systém umí Android Auto i Apple CarPlay bezdrátově, v zde použitém paketu Premium najdete pěkně hrající audio Bose.

I tady najdeme akčněji laděné prvky N Line a jak už jsme si zvykli z „plnotučných“ sportovních modelů N, ty Hyundai umí, aniž by působily křečovitě nebo trapně. Máme tu třeba červené prošívání na volantu a sedadlech, rudé horizontální linky na palubní desce nebo povedená anatomická sedadla, čalouněná kombinací kůže a semiše, což je součást paketu Premium. Zapadnete do nich hezky, zdůrazněné bočnice v oblasti nohou a trupu posádku neutiskují a dost podrží v zatáčkách.

Jízda: Plná palba s apetitem

Po stránce pohonu nová Kona uspokojí každého vyjma příznivců nafty. K mání je s litrovým tříválcem jako předokolka s manuální nebo automatickou převodovkou, se silnější čtyřválcovou 1.6 také s manuálem nebo automatem a i jako tento exemplář se čtyřkolkou, nebo ve formě benzín-elektrického hybridu. V nabídce samozřejmě nechybí ani elektrické provedení, které vzniká ve slezských Nošovicích.

Šestnáctistovka má solidních 145 kW a 265 Nm, což se odráží na více než dostatečné jízdní dynamice a pružnosti i ve vyšších rychlostech. Motor si velmi dobře rozumí s dvouspojkovou převodovkou, která mění kvalty plynule a inteligentně – nemáte moc důvodů plést se jí do díla. Má ale na dnešní dobu značný apetit.

Těžko říci, zda jde o stav u tohoto konkrétního exempláře, nebo to mělo souvislost s all-in výbavou a její hmotností, každopádně deklarovaných 6,7 až 7,1 litrů na sto kilometrů uvidíte v palubním počítači maximálně při delší plynulé jízdě volnějším tempem, jinak si auto totiž i s lehčí nohou na plynu bralo okolo devíti litrů na sto. Vzhledem k tomu by se možná hodila větší nádrž, která má jinak slušný objem 47 litrů.

Možnost dostat čtyřkolku je v této kategorii crossoverů vítaná – přispívá k výrazně dospělejšímu dojmu z celého auta a hodí se k světlosti až 17 cm. S pohonem všech kol se pojí také víceprvková zadní náprava, předokolky mají jednodušší klikovou se zkrutnou příčkou. Na 18palcových kolech, která patří k výbavě N Line, je Kona vcelku pohodlná na typické české okresky – na větších nerovnostech posádkou trošku zatřese, na druhou stranu se v zatáčkách chová způsobně, ochotně mění směr, nenaklání se moc na rovinkách nemá nervózní řízení. Dojem trochu kazí hlučnost odspodu ve vyšším tempu, ale ohluchnutí nehrozí. Civilizovaně fungují i jízdní asistenti, kteří se řidiči nepletou do díla a dá se na ně při cestování spolehnout, spokojeni budete také s účinností světlometů. Je tu ale jedna věc, o níž se nedá nezmínit.

Jak jistě víte, nově musí mít všechna vozidla takzvaný inteligentní asistent rychlosti (ISA). Automobilky mohou zvolit jednu ze čtyř možností jak jej implementovat – akustický signál, vibrace, odpor v plynovém pedálu nebo automatické zpomalování. Zde je řešen výstražným pípáním. To umí být v jiných autech (namátkou Škoda, BMW, Land Rover) diskrétní a po čase jej přestanete vnímat, zde je ale hlasité, nepříjemné. Samozřejmě se dá vypnout (což vzhledem k otravnosti tónu děláte při každém startování), nicméně k nastavení se musíte proklikat v celkem pěti krocích ne zcela rychle reagujícího systému. Zkratku k menu s vypínáním si sice můžete namapovat na tlačítko s hvězdičkou, ale to pak máte trvale vyblokované. Že by úkol pro facelift?