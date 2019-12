Českému Hyundai se povedl skvělý tah. U většího hatchbacku i30 natlačil cenu pod tři sta tisíc korun. Menší model i20 pak s cenou 229.990 Kč srazil na úplné dno. Oba vozy jsme si proto vzali do testu.

V případě i20 jsme ale nesáhli po nejlevnějším kousku, ale po lepší výbavě Smart. Proč? Protože při současném zvýhodnění vyjde stále pouze na 279.990 Kč, tedy pořád pod stanovený limit. Kolik muziky dostanete za takový obnos peněz a který z vozů bychom vám my osobně doporučili?

Malé a velké auto

Testované vozy jsou zástupci různých segmentů. i30 (nižší střední třída) je takový korejský Golf, prostě kus dospělého auta. i20 je menší (segment B), ale neméně důležitý konkurent Fordu Fiesta, Renaultu Clio nebo Škody Fabia. Pokud vás zajímá, jak jsou oba vozy rozměrově rozdílné, podívejte se na tabulku níže.

Hyundai i20 vs. I30: Rozměrové srovnání Model i20 i30 Délka [mm] 4035 4585 Šířka [mm] 1734 1795 Výška [mm] 1474 1465 Rozvor [mm] 2570 2650 Zav. Prostor [l] 326/1042 395/1301

Vzhledově jsou si oba vozy dost podobné. Hyundai i30 je sice o tři roky mladší, ale menší sourozenec dohnal mezery v designu faceliftem v druhé polovině loňského roku. Hyundai i30 za cenu 299.990 Kč je bez příplatku k mání v bílém a červeném laku karoserie. Za deset dalších odstínů připlácíte 16.900 Kč. To samé platí i pro i20. Příplatkových laků je ale pouze pět a stojí o tři tisíce méně.

Za volantem i20

Hyundai i20 ve výbavě Smart má 16palcová kola z lehké slitiny (195/55 R16). Denní světlomety jsou vybaveny LED technologií a nepřijdete tak o mlhovky, jako v případě vstupní výbavy Start.

Nakonec jsme rádi, že sedíme v lépe vybaveném kousku. Za tu nejnižší možnou cenu totiž v autě najdete jen výškově nastavitelné sedadlo řidiče, elektricky ovládaná přední okna nebo centrální zamykání. A to je skoro vše. Na manuální klimatizaci zapomeňte. A i zpívat si budete muset sami.

Výbava Smart manuální klimatizaci má. K tomu má dokonce i 7palcový infotainment se zrcadlením mobilního telefonu, automatické světlomety, bluetooth, konektor pro USB, tempomat, parkovací senzory a kameru, výškově a podélně nastavitelný volant a kůži potažený volant. To je za příplatek 50.000 Kč dobrý kauf.

Za volantem i30

To i30 se do nás pustila bez příplatků. Vlastně tu jeden byl - šlo o paket Plus, který zahrnuje bluetooth, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a dojezdovou rezervu. Nic zásadního to ale nemění. Za 299.990 Kč dostanete i30 na 15palcových ocelových kolech s velkoplošnými kryty (195/65 R15), s denními světlomety můžete počítat také.

Nemilosrdná cesta základní výbavy tady není tak znát. Dostanete manuální klimatizaci, výškově a podélně nastavitelný volant, tempomat, automatické dálkové světlomety, rádio se čtyřmi reproduktory, šest airbagů nebo sadu jízdních asistentů, zahrnující třeba vedení v jízdních pruzích, asistent pro sledování pozornosti řidiče, autonomní nouzové brzdění s varováním před čelním nárazem a asistent pro rozjíždění do kopce. Svět příplatkové výbavy pro pak vás končí možností metalízy.

Motory

S agregáty obou modelů je to velmi jednoduché. V případě i30 máte jedinou volbu - atmosféricky plněná zážehová jednotka 1.4i CVVT o výkonu 73 kW, která je spárovaná se šestistupňovou manuální převodovkou. Jakákoliv jiná volba motoru či převodovky vás automaticky katapultuje k vyšší výbavě.

Hyundai i30: Ceník od 1. října 2019 Motor 1,4i 1,0 T-GDI 1,4 T-GDI 1,6 CRDi Výkon [kW] 73 88 103 85 Cena Start [Kč] 299.990 - - - Cena Trikolor [Kč] 329.990 349.990 - 389.990 Cena Komfort [Kč] 349.990 369.990 399.990 409.990 Cena Style [Kč] - 399.990 429.990 439.990* Silnější motor 1,6 CRDi (100 kW) za příplatek 20.000 Kč

U i20 je základní výbava spjatá s jednotkou 1,25i (55 kW). U námi testované výbavy Smart se do tří set tisíc vejdete s prvním zmíněným motorem a jeho silnější variantou (+7 kW za příplatek 10.000 Kč). V obou případech jste odkázáni na pětistupňovou manuální převodovku. Sluší se také dodat, že i20 je jediný Hyundai, který se vejde do tří set tisíc s přeplňovaným motorem. Motor 1.0 T-GDI je ve výbavě Classic za 279.990 Kč.

Hyundai i20: Ceník od 1. října 2019 Motor 1,25i 1,25i 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI Výkon [kW] 55 62 74 88 Cena Start [Kč] 229.990 - - - Cena Classic [Kč] 239.990 249.990 279.990 . Cena Smart [Kč] 279.990 289.990 319.990 339.990 Cena Style [Kč] - 329.990 359.990 379.990

Motory v praxi

S oběma vozy jsme najezdili okolo tří set kilometrů a čtrnáctistovka většího modelu nám z duelu vzešla jako jasný vítěz. Je kultivovanější, lépe se sbírá z nízkých otáček a krok dokáže udržet i na dálnici. Oproti tomu dvanáctistovka v i20 se velmi snadno zadýchá, postrádá charakter a každé předjíždění si budete tak dlouho rozmýšlet, že to možná vzdáte. Fakt, že je i20 lehčí, tedy dynamiku nezachránil.

Chabé jsou i ovládací síly pedálů, které jsou až příliš měkké a odměřené. Situace v i30 je i v tomto ohledu lepší. Ani u jednoho z modelů si ale nemůžeme stěžovat na řazení. Pěti- i šestikvalt obou vozů se vyznačoval přesnou kulisou a drahami, které byly dlouhé tak akorát.

Hyundai i20 vs. I30: Technické údaje motorů Vůz i20 i30 Motor 1.2i 1,4i Zdvihový objem [cm3] 1248 1368 Válce/ventily 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 55/7600 73/6000 Točivý moment [N.m/min] 120/4000 134/4000 Převodovka 5M 6M Max. rychlost [km/h] 170 183 Zrychlení 0-100 km/h [s] 13,6 12,6

Spotřeba

Spotřeba obou motorů hodně závisí na stylu jízdy. Běžné popojíždění na kratší vzdálenosti bez dálničních přesunů se u i20 odrazí třeba i v pětilitrové spotřebě, i30 si řekne vždy o pár deci víc. Pokud jezdíte po dálnici často (tak určitě nepotřebujete ani jeden z těchto vozů), tak se snadno dostanete i přes hranici šesti litrů.

Hyundai i20 vs. I30: Otáčky motoru na nejvyšší rychlostní stupeň Model i20 i30 80 km/h 2100 2250 100 km/h 2750 2750 130 km/h 3550 3650 Naměřená spotřeba [l/100 km] 5,5 5,7

Při dálniční stotřicítce jsou oba motory už poměrně hlučné, idelání je pro ně pohybovat se lehce nad hranicí 100 km/h. I těch 120 km/h ale ale dá na delší vzdálenost bez problému zvládnout. Memluvíme tady o žádných raketách, ale to ani nikdo neočekával. Základní motory dynamikou nenadchnou, pro levná rodinná auta určená pro městský a příměstský provoz jsou však jako dělaná.

Komfort

Oba vozy mají vpředu nápravu McPherson se stabilizátorem. U i20 se zadní náprava spoléhá na jednoduchou a na údržbu nenáročnou torzní příčku, i30 už má vzadu složitější víceprvkovou. Nastavení podvozku u i20 je tužší, hlavně zadek si na větších nerovnostech rád zatluče. Celkově ale působí jako tuhé a odolné auto.

To i30 je taková rozvážnější. Její nastavení je citelně měkčí a přes nerovnosti se jen lehce přehupuje. Ostatně jízdní komfort byl při navrhování korejského konkurenta golfu klíčový, a tak si dali konstruktéři sakra záležet.

Na kultuře jízdy je to cítit. Nejlevnější Hyundai i30 na malých kolech s velkým profilem pneumatik nedává moc prostoru ke kritice. Dělá přesně to, co se od něj očekává. Zákazníkem nebude vrcholný manažer, ale spíše důchodce, který by jinak pokukoval po malém MPV ix20. To už Hyundai delší dobu nevyrábí, nástupce nechystá, a tak se i30 za super cenu jeví jako adekvátní náhrada.

Závěr

Asi už jste si všimli, že se nám jezdilo lépe v i30. Ano, za trochu vyšší cenu dostanete o hodně plechu navíc, větší místo na palubě, větší zavazadlový prostor, pružnější motor a komfortnější podvozek. Jenže to není tak jednoduché.

Pokud chcete malé a příjemné auto a váš limit je tři sta tisíc, musíte uvažovat v určitých mantinelech. Koupit dospělé a pohodlné auto jen s chudší výbavou, nebo menší a méně komfortní auto, ale zato s výbavou, která zahrnuje třeba i parkovací kameru?

A v tomto ohledu to má každý trochu jinak. My bychom brali i30, protože nám ukázala, jaký kus auta se dá cenou srazit na úroveň o třídu menšího kolegy. A to má pořád klimatizaci, rádio, palubní počítač, tempomat a nadto tichý a úsporný motor. Co víc reálně potřebujete?

Osobní postřehy