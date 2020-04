TEST Hyundai i10 1.0i D-CVVT: Kde jiní pomalu končí, on stále zůstává

Radosti Na třídu městských mini prostorný interiér Slušný komfort i celková kvalita jízdy Obratnost a ovladatelnost Rozsah příplatkové výbavy Nízká spotřeba bez ohledu na jízdní styl Starosti Nepřesná převodovka Volant stavitelný pouze výškově Kulhající ergonomie v zadní části kabiny Levně znějící audio Dynamika na úrovni Favoritu 8 /10

Být poslem špatných zpráv mi nedělá dobře, ale výše zmíněnou jobovkou můžu jen potvrdit: městská miniauta jdou bohužel do kopru. Děje se tak jednak kvůli přibývajícím povinným bezpečnostním prvkům, ale hlavní roli momentálně hraje přísnější pokutování nadlimitních emisí CO 2 , které (ačkoli je samo o sobě extrémně přísné) znevýhodňuje malé vozy s nízkou hmotností. Následky si jistě domyslíte. Dosud nejdostupnější automobily na trhu se tímto stávají téměř neprodejnými.

Co je horší, spousta značek ve snaze zachránit tento segment přepřahá z klasického spalování na elektromotory, jenže drahé baterie šponují ceny pidivozítek do naprosto šílených výšin. Třeba Honda e. Autíčko s délkou jen 3,9 metru, ale v základu za něj vyplácnete 900 tisíc korun. O pořádný kus menší nový Fiat 500 vychází v Německu dokonce na milion a dá se předpokládat, že u nás nebude o moc levnější. A když nahlédnete do ceníku mladoboleslavského souseda, zjistíte, že i za elektrické Citigoe iV dáte nejméně půl milionu. Přijde vám to normální?

V kontextu uvedeného působí příchod zbrusu nového Hyundaie i10 trochu jako zjevení. A podle toho, co říkají jiní výrobci, tedy že se malá auta už nedají vyvíjet a vyrábět levně, by tu vlastně vůbec neměl být. Korejci se nicméně rozhodli v praxi dokázat, že klasický městský vůz s benzinovým motorem není mrtvá koncepce.

Není to jen nová fazóna

Že to Hyundai myslí s osobní městskou mobilitou opravdu seriózně a zadání svým konstruktérům ani v nejmenším neusnadnil, dokládá kromě jiného i fakt, že loni představenou „i-desítku“ třetí generace nenechal ve srovnání s předchůdcem přepracovat pouze naoko. Novinka má o nezanedbatelné čtyři centimetry prodloužený rozvor, je o dva centimetry širší a nepatrně nižší.

Možná vás napadne, že bude mít díky tomu vyváženější proporce nebo lepší postoj, ale naživo je to pořád normální mini. Nebo jinak řečeno – efektivně tvarovaná krabička, která se snaží z minimálního prostoru vytřískat maximum. Při takovém úkolu se pochopitelně nedají dělat zázraky, stejně jako z tlačného remorkéru nikdy nepostavíte štíhlou a elegantní jachtu. Přesto návrháři podobnou „chytrou“ fintu zkusili, když usoudili, že musí k motůrku o výkonu 67 koní namontovat pod zadní nárazník atrapu difuzoru.

Naštěstí další podobné nesmysly, jako jsou třeba falešné výfukové koncovky nebo zaslepené odvětrávání, na karoserii nenajdete. Místo toho je zde pár milých detailů jako třeba nápisy i10 v zadních světlech, příplatková kompletně černě lakovaná střecha i se sloupky, případně trochu komplikovaně navržená ale určitě nepřehlédnutelná příď s nápadnými denními světly v masce chladiče připomínající svým vzorem diodové ruční svítilny.

Dělá tohle všechno Hyundai i10 pěkným autem? Nevím, považte sami. Asi bych ale sám za sebe řekl, že mi „desítka“ přinejmenším nepřijde být ošklivá. A i když z něj asi nikdy nebudu mít v břiše motýlky, na pohled umí udělat dojem, což se trpasličím hatchbackům nepovede zase tak často.

Překvapivě prostorné

Zatímco podle zevnějšku nebudete mít v zásadě pochybnosti, kterým konkurentům chce nová i10 vypálit rybník, vnitřek malého Hyundaie tuto jistotu poněkud rozporuje. A to především nabídkou prostoru na zadních sedadlech, která je na poměry této třídy nadmíru štědrá.

Asi nemusím zvlášť zdůrazňovat, že vnitřní uspořádání těchto aut bude nutné vždy chápat spíše jako 2+2, než že by se dalo považovat za plnohodnotně čtyřmístné. Přesto interiér „desítky“ není typickým mini pro dva dospělé a nanejvýš dvě malé děti. Hyundai místo toho vyrobil auto s kabinou o velikosti odpovídající starším modelům segmentu B, takže si to můžete vzadu představit jako ekvivalent první Fabie.

Čtyři urostlí chlapi zde zakusí slasti intimního sblížení sardinek v plechu, nicméně průměrně vzrostlí cestující by nemuseli mít problém cestovat v relativním pohodlí i na delší vzdálenosti. Mimochodem, zadní okna můžete kompletně zasunout do dveří. Drobnost, já vím, ale potěší. Bratři z Bratislavy nebo Kolína nabízí jen levné řešení v podobě výklopných skel.

Tím každopádně nechci říct, že se u Korejců nešetřilo. Šetřilo, je to vidět, a ne všechno se dá přehlédnout nebo tolerovat. Že v autě chybí stropní madla, běžnému uživateli asi tolik nevadí. Stejně tak bych neřešil tvrdé plasty. Jejich povrchová úprava i slícování jsou akceptovatelné a více bych ani nečekal. Je totiž stále nutné mít na paměti, v jakém segmentu i cenové třídě se pohybujeme.

Poněkud více mi vadil viklající se středový tunel, pouze výškově stavitelný volant a co vůbec nechápu, jsou chybějící šňůrky spojující kryt zavazadlového prostoru s pátými dveřmi. Kolik by asi stály, pět centů? Takhle musíte kufr otevírat obrazně řečeno nadvakrát, a pokud plato zapomenete nahoře, brání výhledu dozadu. Je-li vám to povědomé, vězte, že se s něčím takovým potýkala i Škoda Citigo.

Samotnému zavazadelníku jinak nic nechybí. Je osvětlený, po stranách najdete závěsné háčky, 12voltovou zásuvku, nakládací hrana je poměrně nízko a schod vytvořený sklopením opěradel vyřešíte stavitelnou podlahou. Také objem přes 250 litrů v základu není málo a mám pocit, že zvládne obsloužit většinu situací, před které bude malý Hyundai v provozu postaven.

Menším zklamáním je naopak multimediální rozhraní. Dotykový displej je v ideální výšce, reaguje celkem rychle, má doplňková hardwarová tlačítka a grafika je obstojná, jenže navigace tvrdošíjně odmítala deaktivovat automatický náhled zvolené trasy a stereo hrálo přinejlepším průměrně.

Výbavu asi nemá smysl příliš rozpitvávat. Oproti minulé i10 se toho kvůli povinným elektronickým obezličkám změnilo hodně, takže i v městském autě si můžete dopřát systém udržování v jízdním pruhu, automatické brzdy, eCall nebo sledování únavy řidiče. Co se mi líbí více, je možnost mít v i10 vyhřívaná sedadla i s volantem, automatickou klimatizaci, bezdrátovou nabíječku, bezklíčové startování a všude kolem sebe najdete spoustu užitečných odkládacích kastlíků a přihrádek.