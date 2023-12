Test hybridního auta z roku 1930: Postavil ho moravský Edison a hrdina odboje Josef Sousedík

Národní digitální knihovna nedávno zveřejnila zajímavý článek, který původně vyšel 17. dubna roku 1930. Jedná se o první dojmy z jízdy s elektrickým (správněji hybridním) automobilem od československého vynálezce Josefa Sousedíka. Ten se narodil 18. 12. 1894 ve Vsetíně, po studiu na občanské a městské škole se vyučil v továrnách Thonetu a Bubelů strojním zámečníkem a elektromontérem. Koncem roku 1919 si otevřel svou vlastní elektrotechnickou živnost, z níž se postupem času stal moderní podnik s více než 350 zaměstnanci.

Celkově si Sousedík registroval 50 patentů platných po celém světě, vyznačoval se pílí, houževnatostí a originálními nápady. Jedním z nich byl i hybridní automobil na bázi Tatry 57, který zkonstruoval koncem 30. let. Toto unikátní svědectví (v původním znění a dobovém jazyce) z jízdy s vozem pochází z magazínu Polední list:

80km rychlostí v elektrickém autu – vozidle nejbližší budoucnosti

„Nasedáme do auta, které nemá dosud karoserie. Zkušební vůz. Čekám obvyklý hukot motoru, ale pojednou volně a lehce vyjíždíme, aniž bychom uslyšeli jakýkoliv hluk stroje. Auto uhání lehce a naprosto bezhlučně po silnici. Podivný pocit pro člověka, zvyklého na hukot výbušného motoru.

Na silnici za městem řidič tohoto auta zvyšuje rychlost. Jedeme, jak ukazuje tachometr, 70-80 km/h rychlostí. Můj údiv se zvyšuje, když vidím, že řidič ovládá rychlost auta pouhým palcem ruky, ve které drží volant. Na volantu je totiž malá páka, která posunována, mění rychlosti. Vůz má 6 rychlostí dopředu i dozadu! Více není k řízení vozu potřebí.

Je to elektrické auto – vozidlo nejbližší budoucnosti, vynález Josefa Sousedíka ze Vsetína, o jehož vynálezu jsme spali již včera a předevčírem.

Auto má mnoho předností oproti autům s motory výbušnými. Snižuje značně provozovací náklady, zjednodušuje obsluhu a je naprosto spolehlivé v chodu. Princip ekonomie spočívá v tom,, že všechna čtyři kola jsou poháněna samostatnými speciálními motory patentované konstrukce, vyznačující se tím, že mají sériovou charakteristiku nejen v pohonu jako motory, nýbrž i jako generátory, které se výborně hodí pro nabíjení akumulátorů při jízdě s kopce, jakož i pro zmenšování rychlosti a zastavování vozu. Energie, která se vydává na zrychlení hmoty celého vozu, se při zastavování z větší části pomocí zmíněných patentních elektromotorů získává v akumul. baterii zpět.

Konstrukce v důsledném pohonu všech 4 kol umožňuje 100% využití adhese váhy, umožňuje jízdu i do nejprudšího kopce, po náledí, ve sněhu, bez řetězů a pod. Veliké ekonomie dosahuje se tím, že se mechanicky vůbec nebrzdí, čímž odpadá velké opotřebování, a na druhé straně tím, že tomuto autu stačí maličký motorek výbušný, o výkonnosti ca jedné třetiny (6-8 HP) po dodání energie aritmetického průměru celkové spotřeby, při čemž akumulátorová baterie dodává proud pro špičkový výkon při jízdě do kopce nebo rozjíždění vozu.

Stabilita je neobyčejně zvýšena tím, že těžiště a celá rekonstrukce je daleko nižší a poněvadž všechna 4 kola jsou elektricky spojena, mají všechna přesně stejný moment jak při záběru, tak při brzdění, takže nemůže nastati smyk jako u dosavadních aut. Startuje se pomocí dynama od baterie, tedy velmi pohodlně. Velká výhoda tohoto řešení je v tom, že neexistuje chod na prázdno a výbušný motorek pracuje, je li zapnut vždy s plným zatížením a stejnými obrátkami.

Další velká výhoda Sousedíkova elektrického auta je v tom, že používání výbušného motorku možno říditi tak, že městem jede se pouze na baterii (tedy bezhlučně, bez kouře a zápachu).

Při seriové výrobě dosáhne se nižších cen nežli u dosavadních aut a zvlášť nízkých při autech lidových. Je nesporné, že při seriové výrobě těchto auto u nás v Československu získali bychom obrovský průmysl automobilový. Zdá se však, že společnost na výrobu Sousedíkových aut bude zřízena v cizině. Ostatně o tom, jakož i některých dalších vynálezech Sousedíkových a jeho plánech do budoucnosti se rozepíšeme příště.

Na elektrickém autu pracoval Josef Sousedík – český Edison – dva roky. Nyní je auto budoucnosti hotovo. Je potřebí pouze na základě zkoušek dáti vozu definitivní ekonomický tvar. To se stane na podzim t.r. a vynálezce podnikne na něm jízdu ze Vsetína přes Prahu do Anglie. Při té příležitosti snad bude mít Praha a vůbec místa, kudy auto pojede, příležitost spatřiti elektrický vůz, který se pohybuje bezhlučně.

Doufejme, že v nejbližších letech objeví se tyto vozy houfně na našich ulicích a silnicích a svou schopností rychlého zabrzdění omezí značně hrozivý dnes počet automobilových nehod a neštěstí."

Jak vidíte, tomuto vynálezu byla přisouzena velká budoucnost - dle dostupných informací vůz potřeboval pouhé čtyři litry paliva na sto kilometrů. Jeho spalovací motor poháněl dynamo, z nějž šla energie přes regulátor do nábojových elektromotorů na každém kole, přičemž mezi dynamem a regulátorem byla připojena baterie. V originální reportáži z jízdy jste si jistě všimli, že vůz byl schopen rekuperace a v principu vlastně fungoval jako kterýkoliv moderní hybrid.

Osobě Josefa Sousedíka se určitě budeme věnovat v samostatném článku - plány na výrobu hybridního vozu zhatila světová hospodářská krize, během níž byl jeho podnik převeden do koncernu Ringhoffer-Tatra, kde tento brilantní konstruktér působil jako ředitel až do roku 1939, kdy mu vstup do závodu zakázali nacisté. I tak ale pracoval na dalších projektech, měl například připravenu sériovou podobu elektromobilu moderního střihu. Své vynálezy před okupanty skrýval, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. Během války byl významnou osobností v rámci odboje na Valašsku, v roce 1944 jej stíhalo gestapo, které jej při výslechu 15. prosince zavraždilo. Jeho odkaz pak nezapomněli důkladně pošlapat komunisté.