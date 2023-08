TEST Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid: Jezdí pohodlně a za málo, jednu věc jí ale Češi neodpustí

Při pohledu do kufru možná zažijete překvapení. Má sice praktické pravidelné tvary a podlaha je téměř v rovině s nakládací hranou, ale objem pokulhává. Honda uvádí 380 litrů, případně 390 litrů, pokud je započítán prostor schránky pod podlahou. To je zcela objektivně dost málo, stejnou kapacitu má třeba aktuální Škoda Fabia a taková obligátní Škoda Karoq nabídne 521 litrů. Pokud tedy chcete vozit hodně zavazadel, musíte se při balení uskromnit.

Obrazovka infozábavního systému nepatří k největším, ale pracuje se s ní dobře. Nejdůležitější prvky – navigaci, rádio, telefon – máte ve spodní části neustále na očích, nechybí Apple CarPlay ani Android Auto. Navigační systém má jednoduchou a srozumitelnou grafiku, při jeho používání se ale musíte připravit na dvě drobné zákeřnosti. Vaše poloha má na displeji oproti reálu drobné zpoždění, systém také trochu podhodnocuje tvar zatáček. To, co vypadá jako drobný oblouček, je docela často ve skutečnosti pořádný „vingl.“

V přední části uvnitř předvádí Honda docela zajímavou architekturu středového tunelu s „můstkem,“ pod nímž se nachází šikovná odkládací polička s USB zdířkami. Do ní se za jízdy dostanete hůře, protože leží v úrovni stehen, ale hodí se, protože v kastlíku na začátku leží indukční nabíječka telefonu – a do ní si třeba klíče jistě nedáte.

Po stránce designu se automobilce povedl zajímavý mix – auto dostalo příď s elegantně tvarovanými světlomety a osmiúhelníkovou maskou, zadní světla se špetkou fantazie trochu připomínají první Audi Q5. Jako celek působí kompaktní SUV nekonfliktním dojmem, majitelé by si možná měli dávat pozor na leskle černé oplastování blatníků, které bude na takto exponovaném místě náchylné k poškrábání.

Jízda: Téměř kouzelná spotřeba a mnohem více

ZR-V přebírá hnací ústrojí z aktuálního Civicu. Takže vás žene vpřed hybridní systém, tvořený dvoulitrovým přímovstřikovým čtyřválcem, pracujícím v Atkinsonově cyklu, a dvěma elektromotory. Při klidné jízdě a v nižších rychlostech jezdíte na elektřinu a spalovací jednotka je vypnutá, pokud je zapotřebí více síly nebo dynamiky, motor se spustí a dodává systému více elektřiny. Při prudkém zrychlování nebo na dálnici pak čtyřválec přímo pohání kola.

Funguje to naprosto skvěle – mimo dálnici jezdíte převážně na elektřinu a s trochou snahy a předvídavosti se můžete dostat výrazně níže, než je udávaných 5,8 l/100 km. V závislosti na profilu trasy se dá jezdit klidně i za 4,5 litru na sto. Na autostrádě pak spotřeba stoupá téměř k osmi litrům, což je ale vzhledem k úspornosti mimo dálnici snesitelné. Honda naštěstí u svého hybridu nezapomněla na pořádnou nádrž – zde má objem 57 litrů, takže teoreticky můžete na displeji zahlédnout čtyřciferný dojezd.

Hybridní systém pracuje, aniž by od řidiče vyžadoval jakoukoliv pozornost. Maximálně si nastavíte intenzitu rekuperace páčkami pod volantem. Jednotlivé režimy pohonu se aktivují zcela plynule bez cukání. Dynamika je i s nákladem a posádkou tak akorát pro bezpečné předjíždění na dálnici, pokud ale rádi cestujete po Autobahnu vysokým tempem, vězte, že maximální rychlost činí jen 173 km/h.

ZR-V jezdí vždy na 18“ kolech s pneu o rozměru 225/55, přední náprava je typu McPherson a zadní využívá multi link. V zatáčkách se můžete na Hondu spolehnout, má hezky citlivé (ale ne zbrklé) řízení, moc se nenaklání, neujíždí ven z oblouku ani ve vyšším tempu a i když s vámi na menších rychlých nerovnostech trochu zatřese, obecně je velmi komfortní. Disponuje i režimem sport, který trochu zostří reakce na plyn, ale i kdyby ho neměla, nebyla by to žádná škoda – hlavní silou je úsporné a plynulé cestování. To může lehce narušovat subjektivně slabší odhlučnění, od kol se line slyšitelný šum a spalovací motor ve vyšších otáčkách poněkud nahlas a monotónně vrčí.

Jak je již u nových vozů Honda zvykem, bezpečnostní výbava je kompletní vždy a bez příplatků. Soubor asistentů Sensing funguje elegantně a je na něj spolehnutí – radarový tempomat si vás vede hezky uprostřed pruhu, na okolní provoz nereaguje přehnaným brzděním. Součástí je i příjemný asistent do kolon či pomalého provozu, čtení dopravních značek pak funguje bez škobrtnutí. Systém monitorování pozornosti řidiče je ve svém továrním režimu možná trochu přecitlivělý, ale dá se nastavit.