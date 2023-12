TEST Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2WD: Skvělý plug-in hybrid, ale má smysl?

Standardem plug-in hybridního CR-V, které se prodává pouze v nejvyšší výbavě Advance Tech, je i 10,2“ digitální přístrojový štít. Specialitou plug-in hybridního modelu pak je mobilní aplikace My Honda+, díky níž můžete sledovat stav nabití akumulátoru, používat váš mobilní telefon coby digitální klíč nebo provádět obvyklé akce jako odemykání/zamykání, lokalizaci vozidla nebo sledovat jízdní data.

Pojďme usednout za volant. Nová Honda CR-V zakládá na moderní architektuře značky, poprvé představené v nejnovějším jedenáctém Civicu. Charakteristickým rysem palubní desky je široká horizontální mřížka se skrytými výdechy ventilace a elegantními páčkami pro nastavování proudění vzduchu. A to nejdůležitější je, že si zachovává typicky japonskou promyšlenou ergonomii.

Japonci se rozhodli zachovat tradiční design, takže se plug-in hybrid designově příliš neodlišuje od standardního hybridního modelu. Nejvýraznějšími změnami jsou nabíjecí zásuvka a decentní logo e:PHEV na pátých dveřích zavazadlového prostoru. Nabíjecí „CéeR-Véčko“ navíc na silnicích poznáte podle jednoduchého prvku – s emisemi CO 2 pouhých 18 g/km má nárok na nízkoemisní registrační značku ve formátu EL.

Představovat novou Hondu CR-V do posledního detailu nemá hlubší smysl, a tak si pouze připomeňme to nejdůležitější. Nejnovější šestá generace s elegantním designem a aktivní aerodynamikou má novou charakteristickou tvář s výrazným emblémem a diodovými světlomety. Zezadu pak zaujme hlavně koncovými světly s populárním designem ve tvaru písmene L, díky němuž je vizuálně prémiovější. Také vám připomíná Volvo?

Pokračování 2 / 3

Standardně se u nás nová Honda CR-V prodává s „uzavřeným“ hybridem e:HEV, vycházejícím z pečlivě vyvinutého hybridu poprvé představeného v jedenáctém Civicu, ale hlavní hvězdou je nová plug-in hybridní varianta. Obchodně se jmenuje e:PHEV a slibuje čistě elektrický dojezd až 82 kilometrů. Otázkou však je, zda ji budete skutečně potřebovat.

Plug-in hybridní motorizace zakládá na dvoulitrovém zážehovém čtyřválci 2.0 i-MMD s Atkinsonovým cyklem a přímým vstřikováním paliva. V továrním nastavení vyvine maximální výkon 109 kW (148 koní) při 6100 otáčkách za minutu. Nejvyšší točivý moment je 189 Nm při 4500 otáčkách, přičemž ve stejné specifikaci tento dvoulitr najdeme i ve výchozím obyčejném hybridu.

V nabíjecím „CéeR-Véčku“ je spojen s jedním elektromotorem na předních kolech s výkonem 135 kW (184 koní) a okamžitým točivým momentem 335 Nm. Plug-in hybridní verze je současně dostupná výhradně s pohonem předních kol, protože kvůli velkému 17,7 kWh lithium-iontovému akumulátoru by se pohon zadních kol do karoserie nevměstnal. Pokud vyžadujete čtyřkolku, budete se muset spokojit s nenabíjecím modelem.

Než se budeme věnovat jízdním vlastnostem, ještě se na chvilku zastavme u zajímavého technického detailu. Testovaná Honda CR-V s pohonem předních kol má rozvor náprav 2701 milimetrů, zatímco rozvor čtyřkolky (dostupné pouze pro hybrid e:HEV) je o 1 milimetr kratší a celkově má „pouhých“ 2700 milimetrů. Plug-in hybrid navíc disponuje nejnižší světlou výškou – 159 milimetrů. Klasická předokolka e:HEV má 190, a čtyřkolka dokonce 200 milimetrů.

I bez nabíjení žádná hrůza

Nabíjecí Honda CR-V se pohybuje hlavně na elektřinu a spalovací dvoulitr připojuje k pohonu podle potřeby, přičemž ke změně dochází bez nepříjemného cukání nebo škubání. Plynulost japonského pohonu je až ukázková a navíc technika umí využívat čistě elektřiny i s „vybitým“ trakčním akumulátorem.

Za všech okolností si ponechává potřebné minimum elektrické energie, aby CR-V mohlo jezdit v kolonách nebo parkovat bez nutnosti startování spalovacího motoru. Nikdy se vám nestane, že byste jej vybili do poslední kapky elektrické šťávy a následně museli cestovat s dynamicky vlažným autem. Dokonce i s vybitým akumulátorem je největší SUV od Hondy na dálnicích až překvapivě rychlé.

Plug-in hybrid si však koupíte hlavně v situacích, kdy budete chtít pravidelně jezdit na elektřinu. Automobilka slibuje elektrický dojezd až 82 kilometrů, a když budete řídit rozumně a s citem, k osmdesátce se přiblížíte docela jednoduše – zbývající kilometry vám budou klesat ruku v ruce s ujetou vzdáleností.

Chvályhodné je i rozhodnutí automobilky, že volbu a sílu rekuperace nechají na řidiči. V základním jízdním režimu D vás nijak neomezuje, a když chcete využít rekuperačního brzdění, třeba při jízdě z kopce, jednoduše přepnete vůz do režimu B a následně si páčkami pod volantem nastavíte míru rekuperace. A tím se pomalu blížíme k tomu, jakými způsoby můžete akumulátor nabíjet.

Zapomeňte na lajdácké nabíjení baterie během spalovacího motoru za jízdy, protože je to neefektivní a zbytečně to zvyšuje spotřebu paliva i emise škodlivin. Jediným způsobem, jak plug-in hybridní Hondu CR-V můžete nabíjet, je připojení k externímu zdroji skrze nabíjecí konektor typu 2. Palubní nabíječka disponuje maximálním výkonem 6,8 kW, při němž nabije akumulátor z pomyslné 0 na 100 procent za přibližně 2 a půl hodiny. Při nižším výkonu 2,3 kW to trvá zhruba 7,7 hodin.

Honda uvádí, že při pravidelném nabíjení můžete dosáhnout kombinované spotřeby paliva okolo 2 litrů na 100 kilometrů v cyklu WLTP, což přibližně platí i v reálném světě. Když naopak akumulátor nabíjet nebudete, i s častým cestováním po dálnicích vaše kombinovaná spotřeba nepřesáhne 6,5 až 7 litrů na 100 kilometrů. Zajímavostí je, že plug-in hybrid e:PHEV je vybaven menší palivovou nádrží o objemu 46,5 litru. Standardem nenabíjecího hybridu e:HEV je 57 litrů.

Japonci nepodlehli módním trendům a nejnovější CR-V postavili na výhradně osmnáctipalcová kola s „balónovými“ pneumatikami o rozměru 235/60 R18, jejichž vysokou bočnici si okamžitě zamilujete. Při parkování se nemusíte bát odření kola o obrubník a vysoký profil hravě filtruje nejmenší nerovnosti, což významně přispívá k lepšímu jízdnímu komfortu.

Plug-in hybrid je současně k dispozici pouze s adaptivním odpružením, ale rozdíly mezi jednotlivými jízdními režimy jsou minimální. I relativně obrovské SUV je překvapivě agilní v zatáčkách má vynikající jízdní vlastnosti. Nejpříjemnější pak pochopitelně je při normálním jízdním tempu, kdy pluje krajinou a veze vás v komfortu.