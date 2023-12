TEST Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance AWD: Další fáze dospívání

Ten je poměrně široký, ale neukusuje místo rovněž širokým sedadlům. V přední části najdeme dvě USB zdířky (jednu klasickou, druhou typu C) a 12V zásuvku, která umí dodat až 180 W. Indukční nabíječka telefonu je doplněna šikovnými výstupky, takže vám zařízení v zatáčkách neklouže sem a tam. Ovládací schéma automatické převodovky je řešeno tlačítky – chápu, že to šetří místo a působí elegantněji, ale zvlášť pokud potřebujete rychle popojíždět dopředu a dozadu třeba při parkování není kombinace mačkání režimu D a zatažení za páčku směrem dolů pro zpátečku R úplně příjemná. Majitelé si prostě budou muset zvyknout, což se mi ani po týdnu úplně nepodařilo. Obecně vzato je ale přední část vozu bezproblémově použitelná a nabídne spoustu místa i většímu řidiči a spolujezdci.

Digitální je i přístrojový štít, který opět vyznává jednoduchost a přehlednost. Před sebou vidíte dva kruhové ukazatele s procentuálním vyjádřením využívaného výkonu a rychlostí, uvnitř nich pak údaje z palubního počítače a další informace, které si zde můžete nechat zobrazit po stisknutí tlačítek na volantu. Ten hezky padne do ruky, mačkátka jsou na něm pěkně velká a logicky rozčleněná. Najdeme zde i aktivaci/deaktivaci vedení v jízdním pruhu, což je velmi šikovné, nebo spouštění výhřevu volantu – kde jinde by také mělo být, že? Pojďme se přesunout na středový tunel.

Je pravda, že rozlišení není úplně nejvyšší a grafika může působit až příliš spartánsky, zvlášť u navigace – auto za více než milion by v tomto ohledu mohlo působit honosněji. Z hlediska funkčnosti a přehlednosti ale nelze mít větších námitek. Možná by se ale hodilo lepší rozlišení parkovacích kamer a lepší vlastnosti za šera/ve tmě.

A co se změnilo oproti minulému (a nutno říci velmi povedenému) vydání? Délka narostla z 4,6 metru na 4,7 metru, rozvor se zvětšil z 2,66 metru na 2,7 metru. Šířka byla dříve 1932 mm, nyní jde o 1942 mm. Po stránce designu se Honda nezbláznila, stále jde o poměrně konzervativní tvary s povědomou siluetou, auto vypadá důstojně, aniž by sklouzlo ke kýči. Na zádi Honda opět pracuje s vertikálními prvky světel, kombinovanými s horizontálním segmentem. Samotný design kdekomu připomene Volvo, těžko ale nařknout Japonce z plagiátorství. Světla postavená na výšku jsou prostě v provozu lépe vidět. Evoluci toho, co již dříve fungovalo, můžeme pozorovat i uvnitř.

Hybridní pohon má Honda zmáknutý už léta a je to znát i u této aktuální CR-V – kultivovanost je ukázková, i když jede spalovací jednotka, která se plynule a bez cukání zapojuje a odpojuje. Udávané spotřebě 6,7 l/100 km můžete s klidem věřit, v praxi a s trochou cviku plus plynulosti se můžete dostat téměř k šesti litrům, což je na takto velké auto moc pěkná hodnota.

Pokračování 3 / 3

Verdikt: Dospělé auto ještě dospělejší

Honda to s novým CR-V hrála na jistotu a to je dobře. Těm, kteří na něj přecházejí z předchozí verze, padne do ruky a doplní další šikovné funkce plus poskytne o chlup nižší spotřebu, dále pak díky drobnému nárůstu rozměrů lehce přidává na užitečnosti. Dosavadní zákazníky jiných značek pak může oslovit přehledným ovládáním bez dotykových nesmyslů, plus vším výše jmenovaným.

Chybky tu samozřejmě jsou, stejné jako i u jiných Hond a typicky japonské – trochu slabší odhlučnení odspodu, celkem patrný aerodynamický hluk v dálničních rychlostech a i když je kvalitativní posun z hlediska materiálů znát, pořád to není úplně evropský luxus. Nicméně z funkčního hlediska je CR-V zcela plnohodnotný a kvalitní jedinec s nízkou spotřebou, která potěší zvláště v kombinaci s normálně velikou nádrží o objemu 57 litrů.

Honda CR-V: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.119.900 Kč (2.0 i-MMD/135 kW Elegance) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.249.900 Kč (2.0 i-MMD/135 kW Advance) Cena testovaného vozidla 1.267.800 Kč (2.0 i-MMD/135 kW Advance)

Technické údaje: Honda CR-V Rok • stupeň výbavy 2023 • Advance Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 993 cm3 Vrtání • zdvih 81,0 mm • 96,7 mm Stupeň komprese 13,9:1 Nejvyšší výkon 135 kW (184 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 6 100 ot/min Nejvyšší krouticí moment 335 Nm ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,5 s Nejvyšší rychlost 187 km/h Převodovka: způsob řazení bezstupňová Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 587 l • 1 651 l Objem palivové nádrže 57 l Hmotnost: provozní • celková 1 821 kg • 2 350 kg Prům. spotřeba: komb. 6,7 l/100 km Rozvor náprav 2 700 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 612 mm • 1 638 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 706 × 1 866 × 1 684 mm

Základní výbava: Honda Sensing 360, Multifunkční displej 10,2”, Páčky rekuperace pod volantem, Head-up displej, Elektrické ovládání zadních dveří, Kožený interiér, vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, duální automatická klimatizace, vyhřívaný volant, zpětné zrcátko s automatickou clonou, 12 reproduktorů, premium Audio + subwoofer, bezdrátové nabíjení telefonu, panoramatická otvíratelná střecha, zadní parkovací kamera 360°, LED světlomety, střešní ližiny, aktivní přisvěcování do zatáček a další

Příplatková výbava: Metalický lak (+17.900 Kč)