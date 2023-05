TEST Honda Civic Type R (242 kW): Král sportovních předokolek, kterého nechcete denně řídit

Radosti Brilantní podvozek Skvělý motor Prostorný interiér Starosti Horší komfort odpružení Vyšší cena 10 /10

Při jízdě v nové generaci Hondy Civic Type R se mě neustále zmocňoval zvláštní pocit deja vu. Neuvěřitelně jsem se bavil, opravdu královsky, ale zároveň už jsem si moc přál z auta vystoupit a sednout si do něčeho jiného, nebo se jít jen tak protáhnout. Kdy jsem to jen naposledy zažil… No jasně, u předchozí generace. Tu jsem považoval za nejlepší předokolku na trhu, ale nebyla tím nejlepším ostrým hatchbackem. Teď se stalo to samé. Co si to dovoluju? Čtěte dál.

Je to vůbec hot hatch?

No tak zaprvé Honda Civic Type R je spíš liftback a je větší než klasické hatchbacky. Hyundai i30 N přerůstá o 25 centimetrů a o skoro 14 centimetrů přerůstá i variantu Fastback. Rozvor? 2734 mm. Octavia má 2669 mm. Takže ano, je to velké auto a ostrý hatchback mi nepřipomíná. Výhodou ale je, že je tím pádem na zadních sedadlech hodně místa a kufr má 410 litrů, takže se v klidu vejdete ve čtyřech i na delší cestu.

Nevýhodou ale je, že máte méně místa na hraní. Střelci po křivoklátských okreskách už vědí, kam tím mířím, ale o tom až později. Design nového Type R se mi nesmírně líbí, což se nedalo říct o předchozí generaci, která vypadala až moc divoce a tuningově. Přední část nového auta je elegantní, ale přitom dravá. Na agresivitě přidávají i černé boční prahy, krásná 19palcová kola a zadní křídlo. Stěrač zadního okna pod ním je takovým vtipným detailem.

Ačkoliv je cena 1.349.000 Kč velmi neHondová, je auto takto nabroušené již v základu a nečeká na vás žádný zrádný příplatek, aby vypadalo jako to z plakátu. Navíc má LED světlomety s automatickým přepínáním mezi dálkovými a potkávačkami, adaptivní tempomat, 2zónovou automatickou klimatizaci, bezklíčový vstup, bezdrátové nabíjení telefonu a tak nějak všechno ostatní, co byste u auta za více než milion korun čekali.

Připlatit si můžete za karbonový paket (středová konzola, zadní křídlo a prahové lišty dveří) za 98.899 Kč nebo červené ambientní osvětlení interiéru včetně projekce loga Type R na zem při otevření dveří za 24.990 Kč. Pak si jen vyberete barvu a máte v podstatě hotovo. A ano, ta vulgárně červená sedadla můžete mít ve standardu. Více než milion a půl tak za Type R nedáte, nicméně i tak to stačí, aby byl nejdražším autem své kategorie a donutil vás přemýšlet, jestli by nebyl lepší Golf R Performance se čtyřkolkou a výkonem 333 koní.

S tou cenou je to trochu ošemetné no, však už není tak daleko od prémiovek typu Audi RS 3, které je za 1,6 milionu. Jenže víte co? On Type R za ty prachy prostě stojí. A začnu interiérem, kde vám hned bude jasné o co jde, když usednete do perfektně tvarovaných sedadel a chytnete do rukou dokonalý volant potažený semišem. Hlavice řadicí páky je opět hliníková a se snad tím nejlepším tvarem, jaký dnes na trhu je. Pedály by mohly být trochu blíž k sobě, ale to je jeden z mála mínusů interiéru. Pak snad ještě nic moc grafika infotainmentu.

Jenže tenhle infotainment budete mít i tak rádi, protože má funkci logR. Můžete si ji spárovat s mobilním telefonem a získat telemetrii na okruh. Zároveň lze hlídat nejen teploty kapalin, ale i teplotu nasávaného vzduchu, tlak oleje, plnicí tlak turba nebo se v zatáčce mrknout, kdy se blížíte k přetížení klidně 0,5 G. Výrobci sporťáků obecně nyní nabízejí podobné funkce již v autech, aby se vám do toho nemotaly aplikace třetí party, a je to jenom dobře. Vše potřebné tady máte přímo od Hondy.

Dalo by se nad interiérem ještě trochu bědovat, ne že ne. U auta s takovým gripem je absolutní nesmysl dělat bezdrátovou nabíječku mobilních telefonů bez zajištění proti pohybu, protože v první zatáčce ztratí kontakt a máte po nabíjení. Gripová podložka moc nepomůže. A pak tu třeba není konektor USB-C, což je škoda. Na druhou stranu chválím klasická tlačítka pro klimatizaci a celkovou přehlednost interiéru. I to červené čalounění je vlastně hodně originální a hezky to hraje s červeným prošíváním.

Už ve standardu jezdí Civic Type R na pneumatikách Michelin Pilot Sport 4S. To je jako říct, že orel se rodí s křídly. Nedovedu si představit moc lepších pneumatik pro auto podobného rázu. Ještě než jsme od auta dostali klíče, stihlo překonat několik rekordů ve své třídě, třeba na Suzuce nebo na Nürburgringu. Asi vás tak nepřekvapí, že jezdí opravdu skvěle. Už jen motor K20C1, přeplňovaný řadový čtyřválec, je v dnešní době klenot. Jednotka je téměř shodná s předchozím modelem, jen má nyní přepracované turbo, výfukový systém a lepší chlazení.