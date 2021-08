TEST Ford S-Max Hybrid Vignale: Maže si naftu na chleba. S drobnou výhradou

Z hlediska jízdního komfortu hybridní S-Max také zcela vyhoví i ve zkoušené opulentní verzi Vignale na příplatkových 19“ kolech v pneu o rozměru 245/45. Městskou džungli zvládá, aniž by ze zadnic posádky udělal naklepané řízky, nerovnosti na okreskách zpracovává s grácií a v zatáčkách se navzdory své hmotě chová zcela předvídatelně a stabilně. Když si vzpomenete na jedničkové nebo dvojkové focusy, které válcovaly konkurenci svými podvozky, mondeo třetí generace nebo třeba první S-Max – i tady je vše v pořádku v tomto historickém slova smyslu. A byť hybrid neláká k nějakým adrenalinovým dobrodružstvím v zatáčkách, protáhne se jimi svižně bez většího dramatu. Za volantem se můžete cítit zcela sebejistě.

Úsporný pohon sám o sobě samozřejmě nedělá dobré auto, tak přihodíme ještě jedno plus. Planetová převodovka dokonale spolupracuje s hnacím ústrojím – žádné cukání, plynulé přepínání elektrického pohonu a kombinace s benzinem, parádní tichá jízda. Ve většině situací se motor pohybuje ve spodní polovině otáčkoměru a neřve, když na to dupnete, uši také netrhá.

Nejde o žádné hot-MPV, ale tempo s provozem udrží s velkou rezervou, dech mu lehce dochází až v nadlimitních dálničních rychlostech. Dynamika v přímce určitě není první věcí na seznamu priorit majitele hybridního sedmimístného MPV, tou je spotřeba a v té S-Max HEV skutečně exceluje, když mu trošku vyjdete vstříc. Plynule se rozjíždějte a brzděte a stačí to, aby se tato sedmimístná loď pohybovala mimo město i v něm za zhruba 5,3 až 5,7 litru. Což je úctyhodný údaj, který umí překonat naftovou verzi. Nádrž má navíc nešizenou kapacitu 65 litrů, takže se nedivte, když se po plném dotankování objeví na ukazateli dojezdu přes 1000 kilometrů.

Fordy S-Max a Galaxy Hybrid dorazily do Česka. Spotřebou konkurují dieselům

Různé předešlé evropské pokusy Fordu s hybridy byly vedeny dobrými úmysly, ale v praxi tak trochu kulhaly na jednu nohu. Vezměte si třeba Mondeo Hybrid – původně bylo k mání jako sedan, který kvůli uložení baterie v přední části zavazadlového prostoru disponoval kapacitou směšných 383 litrů. Po příchodu kombi to s praktičností nebylo o moc lepší – to nabídlo v základní konfiguraci 403 litrů. Těmto číslům se můžete smát, ale spotřebě ani omylem, ta se dala v pohodě udržet mezi pěti a šesti litry na sto.

Pojďme na prostřední řadu sedadel. Vysoký strop, tři oddělená sedadla s isofixy, sklopné a bytelné stolky na zadní části předních opěradel – zde je rodina doma a dospělí se vejdou s přehledem. Možná bych si ale s menšími ratolestmi rozmyslel výbavu Vignale se světlým čalouněním a perforovanými sedadly, otírat z nich zbytky ovoce a dolovat drobky z drobných otvorů v kůži by mohlo být celkem k vzteku.

Zvláště v přední části vozu ale opravdu hezky zpracované čalounění s šestiúhelníkovým vzorem na sedadlech i opěradlech poněkud kontrastuje s průměrnou kvalitou plastů a bazálními prvky ovládání á-la mobil pro důchodce. To samo o sobě není na škodu, ale hned vedle perforované světlé kůže a kvalitního kontrastního prošívání na středovém tunelu... Na druhou stranu, své utracené peníze za verzi Vignale máte na očích, pod sebou a v rukou.

Nejluxusnější verze Vignale automaticky dostává přední sedadla nastavitelná v 10 směrech (i pro spolujezdce) s koženým čalouněním, v našem testovacím kousku přistála v béžové barvě Cashmere, která vnitřek dosti oživuje. Posadíte se v nich pohodlně jako štíhlá žena nebo velký hromotluk, můžete se navíc nechat masírovat v oblasti zad i hýždí v obrovském rozsahu – intenzita se dá nastavit pro horní, střední a spodní část trupu a také pro jeho boky plus sedací část. Velmi příjemná záležitost na dlouhé cesty, které hybridní S-Max zvládá jedním vrzem.

Grafika digitálního přístrojového štítu s úhlopříčkou 10,1 palce je jednoduchá a snadno čitelná, najít či nastavit to, co potřebujete, zvládne i technický antitalent. Podobně vstřícná je i obrazovka s dostatečně velkými ikonami jednotlivých sekcí ve své spodní části.

A jak to tedy za volantem vypadá a funguje? Pro řidiče velmi dobře. Ford se nikdy nenechal unést přemírou digitálních rozptylovadel a nelogičností v ovládání, svým modelům, jejichž produktový cyklus nyní plus minus dobíhá, uživatelskou vstřícnost vetknul už před lety.

Závěr

Hybridizací tedy S-Max vůbec nic netratí a oproti variantám s čistě spalovacím motorem mnohé získává. Spotřeba do šesti litrů, dojezd na nádrž okolo jedenácti set kilometrů, snadná obsluha a o podstatných 150 tisíc korun nižší cena, než u stejně výkonného naftového motoru, mu hrají do karet. Jediné, co mu vysloveně schází, je pohon všech kol, kterým diesel ve své vyšší specifikaci se 140 kW (slabší má 110 kW) disponuje automaticky.

Někoho by také mohla dráždit poněkud obyčejně zpracovaná palubní deska, což v kombinaci s luxusními prvky výbavy Vignale lehce bije do očí. Nicméně pro rodinu jde o značku ideál po všech stránkách a vzhledem ke spekulacím o konci modelů S-Max a Galaxy máte možná jednu z posledních možností, jak si pořídit velepraktický stroj, který ve všech důležitých ohledech funguje na sto procent a v některých i na víc.

Ford S-Max: Souhrn cen Základní cena vozidla 973.900 Kč (Titanium 2.0 EcoBlue/110 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.009.900 Kč (Vignale 2.5 HEV /140kW) Cena testovaného vozidla 1.106.500 Kč (Vignale 2.5 HEV /140kW)

Technické údaje: Ford S-Max Rok • stupeň výbavy 2021 • Vignale

Počet válců/ventilů na válec 4/4

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 2 488 cm 3

Vrtání • zdvih 89,0 mm • 100,0 mm

Stupeň komprese 13,0:1

Nejvyšší výkon 140 kW (190 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 200 Nm ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,8 s

Nejvyšší rychlost 185 km/h

Převodovka: způsob řazení bezstupňová

Max. objem zavazadlového prostoru 2 020 l

Objem palivové nádrže 65 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 872 kg • 2 350 kg

Prům. spotřeba: komb. 6,4 l/100 km

Rozvor náprav 2 850 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 606 mm • 1 606 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 804 × 1 916 × 1 710 mm

Základní výbava: Zadní LED světla, Přední LED mlhová světla s přisvícením do zatáček, Spodní části nárazníků a boční nástavce prahů v barvě karoserie, Chromovaná lišta kolem linie bočních oken, Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s jednorázovým otvíráním/zavíráním, Adaptivní LED světlomety s neoslňujícími dálkovými světly - sdružená skupina LED diod (potkávací a dálková světla), integrované LED pásky s funkcí denního svícení a odbočovací světla, neoslňující LED dálková světla (odstíní okolní vozidla, zatímco aktivní dálková světla současně osvětlí okolí vozovky), adaptivní světlomety (optimální nastavení osvětlení v závislosti na průjezdu zatáčkami a rychlosti jízdy), automatické nastavení sklonu světlometů Zadní tmavě tónovaná skla Privacy Globální otevírání a zavírání dálkovým ovládáním Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou, Ostřikovače světlometů včetně senzoru hladiny ostřikovací kapaliny, Sada na opravu pneumatik, Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), 18" x 7.5 kola z lehkých slitin s 10x2 paprsky D2ULC se stříbrným lakováním, pneumatiky 235/50R 18, Parkovací asistent - senzory vpředu a vzadu, Zadní parkovací kamera, akustická fólie skel předních dveří, Klimatizace dvouzónová - automatická včetně vnitřní recirkulace vzduchu, Stropní konzola se schránkou na brýle a výklopným zpětným zrcátkem pro sledování zadních sedadel, Chromované lišty prahů předních dveří, Perforovaná kůže Vignale s masážní funkcí - exkluzivní šestiúhelníkový design prošívaných kožených sedadel v černé Ebony nebo béžové Cashmere (hlavové opěrky pro 2. a 3. řadu čelouněné Vinylem Sensico), vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, multifunkční masážní sedadla řidiče a spolujezdce (funkce Active Motion s 11 pneumatickými polštáři masírující stehna, hýždě a oblast bederní páteře pro snížení únavy svalů při dlouhé jízdě), sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s pamětí polohy (bez bederní opěrky), sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 10 směrech, vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy, ISOFIX úchyty dětských sedaček pro všechna sedadla 2. řady (i-Size pro krajní sedadla), Elektrická zásuvka pro 230 V, Kuřácká sada, Výklopné stolky na zadní straně předních sedadel, Elektronická parkovací brzda, 9 airbagů - 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro všechny řady sedadel, 1x kolenní airbag řidiče, 2x boční airbag pro cestující na krajích ve 2. řadě sedadel, Funkce MyKey - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání (maximální rychlost, hlasitost audia nebo výstraha nezapnutých bezpečnostních pásů)

Příplatková výbava:

19" x 8.0 kola z lehkých slitin (27.700 Kč), Sedadla ve 3. řadě s funkcí Easy Fold (29.000 Kč), Sada Technology (39.900 Kč)