TEST Ford Ranger Raptor: The Rock s pisklavým hláskem. I tak je ale boží

Radosti Robustnost konstrukce po všech stránkách Dokonalý podvozek na asfalt i do lesa Ovladatelnost a jízdní vlastnosti obecně Komfort jízdy Výtečná ochrana citlivějších komponentů Starosti Zmatkující automat, speciálně v manuálním režimu Morálně i fakticky nedostatečný počet válců S ohledem na jméno jen vlažné výkony Cena v poměru s kvalitou interiéru 9 /10

Raptor. To jméno může evokovat leccos. Třeba neviditelné stíhací letouny F-22 konsorcia Lockheed Martin – Boeing. Předpokládám ale, že většina si stejně vzpomene na populární dravé ještěrky z hollywoodského Jurského Parku. Spielberg je vykreslil jako rychlé, chytré, vytrvalé a většinou efektivní smrtící stroje. Není divu, že se právě tato zubatá zvířátka stala inspirací pro tvůrce novodobých predátorů.

Jedním z nich se před deseti lety stal také ostrý Ford F-150. Americký Raptor tehdy světu ukázal, že sériový pick-up nemusí být jen praktickým neohrabaným dinosaurem. Byl naopak důkazem, že s pořádným motorem (buď atmosférickou V8 či aktuálně přeplňovaným šestiválcem o výkonu 456 koní), především ale výtečným podvozkem, jste mohli bez zpomalování směle pokračovat v jízdě i po nezpevněných silnicích a čím rychleji jste jeli, tím větší to byla legrace.

A pak Ford loni naučil skákat i svůj menší model Ranger. Jeho kompletně přepracované šasi bylo příslibem, že tu máme další pozoruhodný off-road schopný nahradit kovbojům koně nebo prohnat po stráních kamzíky. Tedy až na to, že kompaktnější Raptor dostal namísto oturbené V6 jen čtyřválcový diesel.

Představa nejňuňavějšího ochočeného predátora odsud až po druhohory se rázem změnila v zamyšlení, jestli si z nás modrý ovál nedělá legraci. Samozřejmě nedělal. Ve Fordu vycházeli z poměrně správného a čistě pragmatického předpokladu, že by si benzinový šestiválec koupilo maximálně pár nadšenců, zatímco automobilka potřebuje vydělávat. Nemluvě o tom, že nemohla ignorovat ani pokutování vysoké spotřeby skrze emise.

Za přímý pohled realitě do očí si Ford všechny pastelky polámat nezaslouží, přesto se ale nelze nezeptat, jestli to nešlo udělat jinak. Značky Mercedes-Benz i Volkswagen stály před stejným problémem, a přeci svým špičkovým pick-upům šestiválce naservírovaly. Akorát tedy dieselové. Ten přitom Američanům nechybí. Docela nedávno začali třílitrový Power Stroke montovat právě do F-150. A když ne ten, pořád je zde 3,2litrový pětiválec TDCi Rangeru, který by asi snesl více než jen 200 koní.

Místo uvedených alternativ tu ale máme dvěma turbodmychadly vyhoněný dvoulitr a ve vzduchu poměrně jasnou otázku. Dokáže být i takto motorizovaný Ranger Raptor oblíbeným domácím mazlíkem všech horalů, skautů a dobrodruhů? Můj při vší skromnosti fundovaný paleontologický elaborát vám snad pomůže najít odpověď.

Štramák hlavně od pasu dolů

Když už jsme nakousli filmovou produkci, vzpomenete si na černou Toyotu SR5 Xtra Cab, ve které se v polovině osmdesátých let ukázal Marty McFly ve snímku Návrat do budoucnosti? Přizvednutý podvozek, vytažené blatníky, velká kola… Ten pick-up jsem žral už jako malý kluk na VHS a i dnes bych ho bral všemi deseti.

Po menší nápovědě vám patrně nemusím vysvětlovat, jestli se mi nový Raptor líbí. Zmíněnému starému Hiluxu je v mnoha aspektech hodně podobný, ještě více se mi na něm ale zamlouvá jiná věc. Veškeré stylistické úpravy – snad jen s výjimkou masky chladiče s ohromným nápisem Ford – vychází z rozsáhlým způsobem přepracované konstrukce.

Místo „best of“ z nejbližší sběrny plastů, což je v současnosti obvyklý a značně oblíbený formát továrního tuningu rádoby sportovních a bohužel i skutečně rychlých aut, má tato ještěrka s thajským rodným listem vskutku všechny detaily podřízené svému poslání. Je to skoro krystalický příklad auta, kdy forma následuje funkci, a proti tomu opravdu nelze nic namítat.

Jinak řečeno to, co vypadá jako ochranné plechy pod motorem či zbytkem podvozku, jsou doopravdy solidní kusy válcovaného železa. A třeba boční nášlapy stříknuté černou protiskluzovou barvou jsou natolik robustní, že byste na nich mohli nechat bez obav křepčit stegosaura. Vytažené lemy blatníků si vyžádala sedmnáctipalcová kola se zakázkovými pneumatikami BF Goodrich o šířce 285 milimetrů, především za to ale můžou rozšířené nápravy, které by se do původních podběhů s novým obutím prostě nevešly.

Interiér bez větších zvláštností

Zatímco díky zcela novému šasi, ke kterému se ještě dostaneme, lze Raptor ve srovnání se standardním Rangerem považovat za v podstatě jiné auto, kabina zase tolik odlišná není. Posádka má vpředu k dispozici kůží čalouněná sedadla s lépe vycpanými bočnicemi a pro řidiče tvůrci přichystali docela mohutné sportovní kormidlo s kontrastní tlustou ryskou na vrcholu věnce, díky které máte i periferně lepší přehled o natočení volantu a tím pádem také předních kol.

K povedeným detailům patří hořčíková pádla automatu, pogumované kovové pedály a vlastně i celková ergonomie a rozvržení interiéru je s výjimkou titěrných tlačítek klimatizace zasazených do panelu před pákou voliče v zásadě v pořádku.

Pokud jde o přizpůsobení auta různým jízdním podmínkám, dodatečně montované páky nebo manuálně uzamykatelné volnoběžky v nábojích předních kol se už příliš nenosí. Raptor změníte ze zadokolky na čtyřkolku prostým otočením ovladače z 2H na 4H a v případě, že dostanete chuť vyvenčit fordí ještěrku v jejím přirozeném prostředí, stačí přesunout příslušný knoflík do následující pozice 4L. Aktivujete tím redukční převodovku, a pokud byste měli chuť šplhat po stromech, k mání je ještě uzávěrka zadního diferenciálu připravená na povel tlačítkem.

Protože Ranger není jen hromadou ozubených koleček a jiného hardwaru na rámu jako tomu bylo třeba u šarmantního Defenderu, má Ford v zásobě i armádu elektronických berliček, které ale kupodivu zábavu nekazí. Vybírat můžete ze všemožných režimů určených pro jízdu na štěrku, sněhu, v písku či blátě, stejně je však nejsympatičtější mód Baja. Ten lehce vylepší reakce na plyn, pošle do háje stabilizaci, a navíc ho nemusíte nutně kombinovat se čtyřkolkou, čímž se faktor zábavy posouvá ještě o kousek dál.

Poněkud v rozporu se snahou udělat vnitřek Raptoru jakýmsi kultivovanějším místem k životu jsou materiály, ze kterých je tohle dílo z větší části sestavené. Nejdostupnější variantě Rangeru bych levné plasty nevyčítal, tam je podobná kvalita naopak užitečná – co zašpiníte, můžete opláchnout hadicí. Ale za půldruhého milionu? V takovém případě bych už jistý „nadstandard“ uvítal.

Pointou je, že bych nutně nepotřeboval více umělé kůže, stříbřenky či měkčených povrchů. Z nekompromisního off-roadu bych přezdobený vánoční stromeček mít nechtěl. Čekal bych spíše zajímavý nápad. Nejsem designér, ale vnitřek by možná osvěžily třeba kusy plechu podobné těm z podvozku zasazené do palubní desky místo lesklých plastových výplní a klidně bych u nich přiznal montážní šroubky, aby to vypadalo autenticky.