TEST Ford Ranger 3.0 V6 Ecoblue Wildtrak (177 kW): Nová Alfa v revíru

Jinak řečeno, je to prostě pořádný pick-up. Ford dal navíc novému Rangeru vizáž blízkou jeho americkým sourozencům, takže teď i dobře vypadá a navíc má pár šikovných detailů, třeba stupačky za zadními koly, přes které se můžete vyhoupnout na korbu. K užitku budou i dvě pevná oka pod předním nárazníkem. Světlá výška vozu je 229 mm, brodivost zvládne až do 800 mm, užitečná hmotnost naší verze Wildtrak činí 1050 kilogramů a především utáhne 3,5 tuny.

Pick-up se vám pak může hodit i více než klasický off-road. Třeba zaměstnanci podniku Lesy ČR fasovali mimo jiné původní Land Rovery Defender. V lese byly zlaté, ale jakmile se mělo jet někam dál, bylo to utrpení. Pick-up ale umí jet v klidu a relativním komfortu i na silnici. Cestu přes les si sice neudělá, ale je to fajn kompromis. Na výběr jich je skutečně hodně, máme tu třeba Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Toyotu Hilux, SsangYong Musso, Isuzu D-Max - stačí si jen vybrat.

A když to pochopily i automobilky a začaly takových aut vyrábět více, udělaly jen dobře. Co si budeme povídat, americký RAM z dovozu je strašně cool, ale je to na naše silnice monstrum, které každý Američan z Vysočan strašně chce, ale pak ho stejně šoupne „do plynu“ a často se pak po silnici šourá a překáží. Ale takový pěkný naftový pick-up je do lesa a po okolí přece také k nezaplacení.

Začnu trochu jinak. Vždycky si říkám, že v osobním životě pick-up nepotřebuji, ale když pak od nějakého dostanu klíče, řeknu si, že by to chtělo ho vyzkoušet pořádně. Se vším všudy. A najednou běhám v kostkované košili a lacláčích po lese, pick-up se pomalu ani nezastaví, a když ho pak po týdnu vracím, říkám sám sobě, že bych ho ještě na týden potřeboval. I když spíše na měsíc. Pick-up je jednoduše auto, které má na vesnicích v Česku své místo. A já na jedné takové jsem.

Jako doma

Technikálie máme za sebou, ale jak se s novým Rangerem žije? Posaz za volantem je přirozeně vysoko. Po usednutí, k čemuž doporučuji vyhoupnout se přes nášlapy a přidržet se madla na A sloupku, se před vámi otevře široká palubní deska s vertikálně umístěným středovým displejem a vpředu se bude pyšnit krásná dlouhá kapota. Uprostřed nad řidičem pak najdete lištu tlačítek pro instalaci příslušenství - od navijáku po světelnou rampu. K napájení může sloužit druhá baterie, pro kterou je pod kapotou místo.

Před řidičem je digitální přístrojový štít a prostřední infotainment zobrazuje obrovské množství informací. Naštěstí je rozdělený do přehledných segmentů a má i slušné rozlišení, což platí také pro parkovací kameru. Klimatizace se ovládá ještě klasicky otočnými ovladači a tlačítky, ale pro vyhřívání sedadel už si musíte klovnout do displeje. Prostor je velkorysý na obou řadách sedadel, což u pick-upů není pravidlem, třeba v Hiluxu vzadu není moc místa, ale Ranger je sympaticky prostorný pro čtyři, a s trochou skromnosti i pět, cestujících.

Na zpracování pick-upu záleží hodně, protože když poposkakuje po lese, může se snadno rozvrzat a na výmolech při cestování po silnici vás to bude štvát. Tento Ranger měl najeto 8500 novinářských kilometrů, to je jako 20.000 normálních kilometrů. Sem tam si zavrzala akorát sedačka, jinak stále působil bytelně, jako by právě vyjel z fabriky. Dokonce ani nebyly moc slyšet lehké vrzance od plastů v terénu, jen sem tam nějaké skřípnutí, ale však to není Range Rover. Pravdu ale ukáže až třeba dvouletá ojetina.

Jako celek působí interiér nového Rangeru velmi bytelně a příjemně. Kůže je skvělá, plasty většinou tvrdé, ale kvalitní, software infotainmentu se nezasekává a obecně tu není nic, co by mě vyloženě štvalo. Především ovládání všech důležitých funkcí je hezky při ruce a jakmile si zvyknete na vysoký posaz za volantem a horší rejd, bude vám auto připadat fajn i jako každodenní vozidlo.

To mě přivádí ke spotřebě. Tohle auto váží 2,3 tuny, má V6 a aerodynamiku jako patník, přirozeně si tak můžete říkat, že bude žrát. Není to tak, s nenaloženým autem jsem jezdil v rozmezí 9 až 10 litrů, tedy méně než Ford uvádí v tabulce. S naloženým pak za 13 l/100 km, ale bylo v tom i hodně popojíždění po lese na mokrém listí a dohromady několik desítek minut na volnoběh. S nádrží na 80 litrů paliva jsem vystačil na 700 kilometrů stylem, který bych označil za kombinovaný - jednou do redakce do práce, podruhé s dvounápravovým vozíkem do lesa pro dřevo.

Šestiválec je kultivovaný a disponuje velkou výkonovou rezervou. Jakoby vždy, když ponoříte nohu do pedálu, ještě něco vydoloval, ať jedete jakkoliv rychle. Můžete předjíždět na okresních silnicích, stejně jako jet rychle po dálnici. A ten akustický požitek je k nezaplacení. Čtyřválce v takových pick-upech mohou často působit udýchaně a uřvaně, jakoby mlely z posledního. To se vám tady nestane. Zvukově má sice užitkový charakter, ale pokud máte pořádné stroje rádi, bude se vám s ním hezky žít a jeho občasný hlučnější projev přisoudíte spíše k charakteru auta než k vadě na kráse.

Tak nějak jsem ale takové chování čekal, překvapením pro mě byla spíš převodovka, a to příjemným. Motor zbytečně nepodtáčí, změny převodových stupňů pomáhají relativně rychle a především není hloupá. Automat má sice k dispozici deset kvaltů, ale operuje s nimi s rozumem, není to tak, že by neustále řadil a cukal s vámi. Při akceleraci na dálnici navíc umí využít točivého momentu a často ani nepodřadí, ale nechá vás se vytáhnout krouťákem na požadovanou rychlost.

Pick-upy této konstrukce mají pár omezení, mezi něž se řadí třeba kmity od rámového podvozku nebo odskakování zadní nápravy. Ranger je ale i v tomto ohledu skvěle naladěný, neodskakuje dokonce ani když má zcela prázdnou korbu. Nijak se nekroutí a jezdí pevně, jako takové trochu hrubiánské SUV. Dobře naladěné jsou i řízení a brzdy, horší je samozřejmě jen poloměr otáčení a obecně se s autem hůře parkuje kvůli velkým rozměrům, ale časem si na ně zvyknete a hlavně vám ve velkém pomáhají kamery.

Jak je vidět v galerii, s autem jsem se několikrát otočil pro dřevo. Faktory jako plně naložený vozík na 750 kg, spadané listopadové listí na měkký podklad a vytrvalé mrholení mě trochu děsily, ale pro auto to byla zívačka. Ranger má desítky různých pomocníků, jak někde nezapadnout nebo si neuříznout ostudu, ať už jsou to jízdní režimy na různé podklady, uzávěrka nebo asistent pro sjíždění z kopců.

Nemusel jsem ale mačkat nic, ani do kopce. Stačilo jemně pracovat s plynem a naložené auto se i na tomto podkladu prostě rozjelo. Jen jsem měl přepnutý pohon všech kol na čtyřkolku a šlo to bez cukání nebo výrazných prokluzů. Až mi přišlo, že si ze mě to auto dělá srandu. Bylo to jako přijít s bazukou na šermířský souboj.

Při jízdě po silnici jsem pak ani nevěděl, že něco táhnu. To se ale není čemu divit, když Ranger utáhne 3,5 tuny, a to plus minus ve všech specifikacích. Na korbu jsem pak třeba naložil větve. Po jejich vyvezení jsem její plastovou podložkou jen vyfoukal fukarem a po práci nebylo ani památky. Ta pracovní stránka tam prostě je a já jsem se ani zdaleka nepřiblížil jejím limitům. Zvládne terén, tahat lodě i vozit vás na nákupy.