TEST Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV (92 kW): Stále jsme kamarádi?

Radosti Nápaditý design Matrix-LED světlomety Zábavné jízdní vlastnosti Starosti Tužší podvozek Spousta digitálního ovládání Kultivovanost pohonné jednotky 8 /10

Já a nový Ford Puma jsme kamarádi. Už jsem ho doporučil do několika domácností jako druhé auto do rodiny a jelikož už to jsou čtyři roky a stále nemám ve schránce výhružné dopisy a na ulici se nemusím bát, asi jsem dobře udělal. Z kategorie automobilů, která je mi sympatická asi nejméně, je pro mě Ford Puma jednooký mezi slepými.

Vypadá stejně. Uf...

Při příchodu na trh to bylo auto za fajn cenu, které se velmi snadno ovládalo a během jízdy bylo takové radostné. Samozřejmě mělo své chyby, třeba místa v něm moc nebylo, ale ono nebylo a není v ničem z této kategorie. Po čtyřech letech dostala puma facelift a jelikož slovo facelift už dávno neznamená jen nový čumák, mrkli jsme, co je nového.

Tisková zpráva uvádí, že se změnil design, ale především ve výbavě ST-Line je rozdíl minimální. Pořád má ten fajn kukuč, z pozice řidiče vidíte hranu světlometů a tvar karoserie odkazuje na svého předchůdce z 90. let. Na tohle téma nové a staré pumy se také dost bědovalo, ale vzhledem k tomu, co dalšího od té doby Ford s názvy svých aut natropil, je to asi už odpuštěno.

Co se ovšem výrazně změnilo je interiér, který ustoupil trendům. Vypadá jednoznačně moderněji, ale po osobní zkušenosti je to bohužel na škodu, jak už to tak dnes bývá. Ne vše je ale krokem zpět. Třeba displej infotainmentu se přesunul pod výdechy klimatizace a neční už do prostoru, takže je takové přirozenější ho ovládat. Je obří, má 12 palců a nejnovější software Sync 4, který je dvakrát rychlejší než předchozí provedení.

Obří jsou také digitální přístrojový štít (12,8 palců) a volant, který už není kulatý, ale šišatý. Hlídání jízdních pruhů se vypíná dvojitým stiskem tlačítka na volantu, pro vypnutí pípání rychlosti jsem chodil do infotainmentu. Ovládání klimatizace se bohužel přesunulo z tlačítkového panelu právě do centrální obrazovky, což prostě není tak intuitivní.

Místa je uvnitř akorát pro dva dospělé a dvě děti, jako druhé auto do rodiny nebo první povoz pro mladou rodinu je tedy puma i nadále ideální. Použité materiály jsou průměrné, ničím jednoduše nevyčnívají, ale zase tu nic nekřičí, že se šetřilo. Až tedy na tu absenci mnoha tlačítek. Nadšenci pak ocení konektivitu 5G nebo hlasovou asistentku Alexa.

Pocit prémiovosti může navodit paket reproduktorů od Bang & Olufsen (pro naši výbavu standardem), kdy se jich do auta vecpalo deset. Hrají naprosto skvěle a z pumy je potom taková malá pojízdná diskotéka. A co by to bylo za pumu bez takzvaného MegaBoxu, což je díra v podlaze 450litrového kufru, kam můžete uložit dalších 80 litrů.

Nově je tu 360stupňová kamera při nebo Reverse Brake Assist, což je pomocník při vycouvávání z parkovacího místa. Zapípá, když jede auto, které nevidíte. Mě ale nejvíc potěšila možnost Matrix LED světlometů. Je fajn vidět v tomto segmentu světla, která dálkovými osvětlují jen jednotlivé segmenty a navíc fungují velmi spolehlivě. I pro naši výbavu ST-Line X je to příplatek 23.000 Kč, což je hodně dobrá cena za to, co nabídnou.

Se sadou Winter za 16.000 Kč je pak auto vybaveno nejen výhřevem volantu a předních sedadel, ale také čelního skla. Všeho všudy bych tak vybral výbavu ST-Line X, kliknul na zmíněné dva příplatky, vybral si barvu (samozřejmě modrou) a měl bych hotovo. Na kase by cinklo 618.900 Kč, což je aktuální zvýhodněná cena, jinak 748.900 Kč.