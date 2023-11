TEST Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid: Oldschool název i přístup s moderním srdcem

Palubní deska je stavěna na výšku, takže neubírá prostor posádce na předních sedadlech – v tomto případě s červeným prošíváním, které najdete také ve výplních dveří, na volantu i v zadních sedačkách. Odkládací prostory jsou na kompaktní auto adekvátní, před řadicí pákou máte schránku pro chytrý telefon, dost se toho vejde i do schránky pod loketní opěrkou. Drobnosti typu mincí nebo ovladače brány/garáže si pak můžete uložit do malé prohlubně před ruční brzdou.

Ani s obsluhou infozábavního systému nebudete mít problém. Osmipalcová obrazovka je uložena výše v palubní desce, takže její ovládání příliš neodvádí pozornost od řízení. Ani zde nechybí otočné voliče, navíc doplněné tlačítky pro audiofunkce. Místo nich by klidně mohly být čudlíky pro vstup do funkcí audia, telefonu, navigace a nastavení, ale ty máme přímo v obrazovce v její spodní části. Systém sice nestartuje dvakrát rychle, ale jakmile se rozběhne, dá se s ním fungovat snadno a bez překážek. Jednoduchá grafika, důležité funkce na pár kliknutí, vše v pořádku.

S kompaktním crossoverem uhodil Ford hřebík na hlavičku. Na trh přišel koncem roku 2019 a od té doby prodává stabilně přes sto tisíc kusů ročně – a čísla rostou. Vloni to bylo v Evropě 136.956 kusů a když se s Pumou svezete, celkem rychle zjistíte, proč vyhovuje tolika zákazníkům. Třeba díky šikovným rozměrům, na délku má 4207 mm a na šířku 1805 mm, takže se s ním hezky vejdete do parkovacího místa i na úzkou klikatou okresku.

Pokračování 2 / 3

Jízda: Úsporně a svižně

Pumu si můžete dopřát ve třech příchutích – pokaždé s tříválcem. Litrový mild-hybridní tříválec je k dostání s 92 kW nebo jako v tomto případě se 114 kW, fajnšmekři mohou sáhnout po sportovní verzi ST s patnáctistovkou a výkonem buď 147 kW s manuálem nebo 125 kW v případě sedmistupňového automatu PowerShift. My zde máme 114kW verzi s šestistupňovým manuálem, mild-hybrid je řešen startér generátorem s výkonem 11,5 kW a točivým momentem až 50 Nm, který čerpá energii z 48V baterie.

Ford tvrdí, že systém v rámci stop startu umí natočit motor za 300 milisekund a dá se s ním „plachtit“ bez spalovací jednotky v rychlostech do 15 km/h. Díky hybridu bylo také možné snížit kompresní poměr tříválce a použít větší turbo, které se svou větší prodlevou nedělá neplechu, protože jeho slabší chvilky vykrývá právě startér-generátor.

V praxi to funguje moc pěkně – hybridu si všimnete, ale neplete se vám do jízdy nějakými negativními projevy. Motor naskakuje a zhasíná, aniž by vás nechal někde viset bez zátahu, dokonce i s vyšlápnutou spojkou. Síly má systém opravdu dost, pružný je až až – více, než by napovídalo tabulkové zrychlení na stovku za devět sekund – akustický projev je ale ve vyšších otáčkách trochu nevýrazný a v nižších otáčkách zase dunivý v interiéru, pokud jej máte pod plynem zhruba pod 2000 otáčkami. Ale stačí točit trochu více a je po problému, na spotřebu to nemá vliv a díky manuálnímu řazení máte vše pod kontrolou. Spotřeba se dá udržet pod šesti litry na sto aniž byste se moc snažili, díky 42litrové nádrži pak můžete čekat solidní dojezd na jedno tankování.

Úspory bychom tedy měli, ale co zábava? Té vám dá i civilní a hybridní Puma více než dost. Jak už zaznělo, motor má elán, který je skvěle doplněn parádními jízdními vlastnostmi. Verze ST-Line X má sportovnější odpružení než základní výbava Titanium, v zatáčkách si počíná hbitě a vykazuje dobrou přilnavost k asfaltu bez nedotáčivosti.

Odpružení krásně kopíruje asfalt, kola nekopou do karoserie na nerovnostech a vůbec máte v podvozek velkou důvěru, když se pustíte zostra do oblouku. Lepší vtažení do děje jistí manuální řazení, hezky postaru. Pokud zkoušíte více a více, najednou zjistíte, že se po okreskách pohybujete velmi nelegálními rychlostmi, aniž by se auto nebo jeho řidič cítili nepříjemně.

Bezpečné cestování pak jistí armáda asistentů – předkolizní brzda v rychlostech do 130 km/h pro srážky s vozidly a do 80 km/h s cyklisty, spolehlivě pracující čtení značek (včetně upozornění na najetí do protisměru na dálnici), udržení v jízdním pruhu a tak dále. Všechny Pumy mají v základní výbavě modem FordPass Connect, který kromě komunikace na dálku umí také zobrazit lokální výstrahy, například před bouranými auty, sraženou zvěří nebo nebezpečnými podmínkami na silnici.

Potkávací světlomety jsou vždy LEDkové, dálková světla v základu halogenová – připlatit si můžete za full-LED řešení, ale jen u této nejvyšší specifikace ST-Line X. Puma s nimi svítí parádně a automatické přepínání dálkových pracuje spolehlivě, šikovné je také přisvícení do zatáček skrze mlhovky.