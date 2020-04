TEST Ford Puma 1.0 EB mHEV ST-Line X: Hra na kočku, ale rozhodně ne na myš

Radosti Atraktivní design Praktický zavazadlový prostor Za volantem je sranda Starosti Lehké mezery v ergonomii Rekuperace vůz výrazně zpomaluje Hluk od motoru a pneumatik 8 /10

Název Puma se po téměř dvacetileté odmlce vrací do nabídky Fordu. Za dobu v ústraní se ale vůz na první pohled dost změnil. Z malého kupé je totiž nyní malý crossover. Vadí to? Ani bych neřekl. Osobně se mnou trhá spíš ta záležitost okolo mustangu a puma mě nechává chladným. Ford prostě odpovídá na dnešní trendy. Když se na to navíc podíváte trochu jinou optikou, zas tak moc se mezi sebou stará a nová puma neliší.

Jak se opovažuji? Udělejte si kafe a v klidu si sedněte. Nová Puma stojí na platformě modelu Fiesta a stejně tak to v roce 1997 udělal i předchůdce. Na tehdejší platformě B stál na například i roztomilý model Ka. Dále je stejná i koncepce pohonu. Nová puma má také motor vpředu a pohon přední nápravy.

Další podobností je vzhled. Nemůžete se na nový model podívat a nevzpomenout si přitom na devadesátky. Vzhledová příbuznost nové pumy se starou jí zároveň dodává retro šmrnc, který mi v současné nabídce automobilek dost chybí. Málokdy se totiž vidí, aby vytažené přední blatníky a vyboulená světla takhle dobře fungovaly.

Design

Ne vždy se to totiž povede, odpůrci Lancie Thesis by mohli vyprávět. Spojte si to se signifikantní přední maskou ve tvaru diamantu, svažující se střechou a hluboce modrou barvou a máte designově snad nejpovedenější Ford, a za mě v současnosti nejhezčí crossover. Starou pumu už teď ale uložíme zpět tam, kde jsme ji před dvaceti lety zakopali společně s disco muzikou a budeme se věnovat už jen té nové.

Ve hře je hodně Jeden by řekl, že puma vlastně není potřeba, protože úlohu malého crossoveru již plní model EcoSport. Ford to ale vidí tak, že model EcoSport je spíše robustní vůz vhodný i do menšího terénu a Ford Puma je designovou lahůdkou do města. Tak ji i od začátku prezentuje a nedělá z pumy něco, co není. EcoSport navíc není žádný prodejní trhák. Zatímco u jiných automobilek crossovery hravě překonají prodeje hatchbacků, Ford prodá těchto malých vozů jen zlomek. Puma to má změnit.

Puma je krátká s širokým a pokrčeným postojem. Ford už k základní výbavě Titanium dává sedmnáctky, stejně jako Renault ke Capturu. To se dnes jen tak nevidí, většina zbylých konkurentů (Škoda Kamiq, Hyundai Kona, Peugeot 2008, Volkswagen T-Cross) sahá po šestnáctkách. Již ve standardní výbavě najdete také přední světlomety a zadní svítilny s LED technologií.

Testovaná varianta ST-Line X pak obouvá kola ještě o palec větší. Vyznačuje se také černě nalakovanými doplňky karoserie a nárazníky s výrazněji tvarovanými prolisy. Za zmínku stojí i malé světlo vespod bočních zpětných zrcátek, které večer osvětluje nástupní prostor vozu. Jak dospělé a luxusní, že?

Ford Puma: Rozměry a srovnání s konkurencí Model Ford Puma Renault Captur II. Hyundai Kona Škoda Kamiq Délka [mm] 4186 4227 4165 4241 Šířka [mm] 1805 1797 1800 1793 Výška [mm] 1537 1576 1565 1553 Rozvor [mm] 2588 2639 2600 2639 Zav. Prostor [l] 402 404 361 400

Interiér

I když si zvenku podobností s fiestou nevšimnete, uvnitř vám bude hned jasné, která bije. Z malého hatchbacku si puma vzala přístrojovou desku i středový tunel. Navrch ale přidává možnost digitálního přístrojového štítu s hezkou grafikou, která vám po nasednutí ukáže přikrčenou divokou šelmu. Horní část palubní desky je z měkčeného plastu a volant potažený kůží. Nesmím také zapomenout, že v rámci zimního paketu je vyhřívaný po celém obvodu.

Chválím bystré a rychlé reakce infotainmentu s příjemnou světlou grafikou. Z hlediska každodenního používání by mi ale vadily tři věci: ovládání digitální klimatizace (u ST-Line X standardem) je fajn a přehledné, ale ve středovém tunelu také trochu utopené. Ovládat jej jen s kontrolou v podobě mrknutí očka šlo těžce. Ovládání zadního stěrače na boku páčky stěračů bych přesunul jinam. Je titěrné a snadno o něj při jízdě zavadíte. A středovou loketní opěrku bych chtěl posuvnou.

Schválně jsem zdůraznil tyto tři maličkosti, protože to je vlastně to jediné, co bych mohl nové pumě při cestování vytknout. Prostorností se může rovnat s těmi nejlepšími v třídě. Přední sedadla jsou pohodlná a červené prošívání jim sluší. Na zadních sedadlech je dost místa pro hlavu i kolena. Samozřejmě jako u všech crossoverů bych se ale v pěti k moři nevydal.

Ledaže by ten pátý byl někdo skromnějších rozměrů a ubytoval se v takzvaném Mega Boxu. Už jste o něm určitě slyšeli, puma je jím vyhlášená. Pod dvojitou podlahou kufru najdete velký prostor čítající 68 litrů. Jeho povrch je pogumovaný a má pravidelný obdélníkový tvar. Ford se pyšní tím, že tak můžete převážet golfové hole nebo velký květináč. Taky se do něj dají dát zablácené holinky. Bláto pak snadno smyje hadice a špinavá voda odteče zátkou na dně kufru. Snad se na mě nebudete zlobit, že jsem to nezkoušel.

Mega Box ale v průběhu tohoto roku ještě povyroste. Jak totiž vyzvěděl kolega Honza na české prezentaci vozu: „Je dobré mít na paměti, že pokud si pořídíte rezervní kolo, jeho objem se zmenší na 34 litrů. Podobné je to u mild-hybridní varianty, která má zatím akumulátor umístěný v kufru. Dokud jej Ford nešoupne pod přední sedadlo (takové vozy bude vyrábět zhruba od května), počítejte s objemem 68 litrů.“

Ford Puma sice vychází z fiesty, ale rozměrově je ve všech ohledech větší. Rozvor se z 2493 mm natáhl na 2588 mm. Je také delší, širší a vyšší. Benefity z tohoto kroku má hlavně druhá řada sedadel. Má o pět centimetrů více místa pro nohy a o centimetr více místa nad hlavou. Prostor pro řidiče a spolujezdce je takřka stejný a rozdíly jsou jen milimetrové. Puma má pochopitelně i větší kufr, a sice o 91 litrů. To ale platí pouze v případě varianty mHEV, klasická verze, která nemá pod kufrem baterii, pojme 456 litrů.