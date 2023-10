TEST Ford Mustang Mach-E AWD 91 kWh: Nad stádem koní volty zvoní

Radosti Velmi komfortní odpružení Výkon a jízdní vlastnosti Bohatá základní výbava Rychlé nabíjení Starosti Vyšší spotřeba Malý zavazadlový prostor 8 /10

I když už je na trhu třetím rokem, stejně budí pozornost a nemálo lidí si jej neumí na první dobrou zařadit k Fordu. Aby také ne, klasický Mustang díky svým proporcím a přídi, připomínající napřaženou pěst, pozná i malé dítě. Ale tento crossover si navzdory vizuální příbuznosti a některým prvkům typu předních a zadních světel, které připomínají „klasiku,“ laik k americké automobilce nepřiřadí. Vždyť má také znaky s cválajícím koněm místo modrého oválu.

Když už se bavíme o původním pony caru, navzdory vyšší stavbě karoserie působí Mach-E poměrně dynamicky – například v zadní části střechy si pomáhá tmavým kšiltem, díky němuž působí zadní sloupky štíhleji a dravěji. Zaujme i rudými brzdiči. Lak našeho kousku není klasická šedá, ale speciální lakování Carbonized.

Zmíněné prvky (třmeny, kontrastní lakování i vespod karoserie a jinde zvenčí, znaky s koníkem) jsou součástí výbavy Premium. Už samotné nastupování je zážitek, dveře se odemykají tlačítkem u zadní části dveří a otevřít si můžete i PIN kódem skrze číselník, který se zjeví v B sloupku. A jak to vypadá uvnitř?

Uvnitř: Funkční minimalismus

Navzdory celkem impozantním vnějším rozměrům vám interiér na první dobrou nepřijde nikterak obrovský. Zejména s výškou by mohli mít řidič a spolujezdec problém (pokud mají tak přes 185 cm), i pokud si sedadla nastaví do nejnižší polohy a nechtějí být příliš zakloněni. Design vnitřku je ale čistý, bez zbytečných kudrlinek a výstřelků.

Ihned po usednutí za volant s klasickými a hezky velkými tlačítky (hurá) vás praští do očí působivá na výšku orientovaná obrazovka s úhlopříčkou 15,5 palce. Na ní ovládáte prakticky vše, od navigace, nastavení vozu, přes audiofunkce a také klimatizaci ve spodní části. To není úplně praktické, ale chápu, že minimalistický dojem z vnitřku Ford nechtěl kazit klasickými čudlíky. Systém nestartuje úplně rychle a občas si při provozu „škytne,“ což je u auta, které jezdí už nějaký ten pátek, poněkud zarážející. Ale je s ním příjemná spolupráce, i díky otočnému voliči v jeho spodní části, vloženému přímo do displeje.

Moderně působí také digitální přístrojový štít před řidičem – je hezky široký, neobtěžuje vás přemírou efektů a zobrazuje to nejnutnější přehledně a účelně. V něm najdete i jeden z vtípků, kterými jsou i klasické spalovací Mustangy prošpikovány. U ukazatele rychlosti je nápis Ground Speed, což u milovníků letectví a fandů stíhačky P-51 Mustang vyvolá úsměv.

Jak už zaznělo výše, sedadla jsou uložena poměrně vysoko vůči stropu, ale průměrný člověk se v nich usadí pohodlně. Mají sice tvarované boční části, ale ty jsou celkem měkké, takže v ostřeji projetých zatáčkách posádka v první řadě trochu cestuje do stran. Šikovně je řešen středový tunel s odkládací poličkou pro dva chytré telefony i s indukční nabíječkou a dvěma USB zdířkami. Máme zde i dva držáky nápojů, za nimi pak panel s otočným voličem „automatu.“ Ten chce špetku zvyku, zvlášť proto, že jeho krajní polohy jsou D a P, takže když potřebujete rychle popojíždět dopředu a dozadu při parkování, musíte se soustředit, abyste strefili R kvůli couvání. Pod loketní opěrkou je další užitečná polička, do níž dáte i větší předměty.

V druhé řadě sedadel je skutečně solidní množství místa pro nohy a ani nad hlavou to není špatné, klenutí stropu je dostatečné, aby se zde pasažéři netísnili. Lavice je ale uložena dost nízko nad podlahou, což může vadit nohatějším jedincům. Na konci středového tunelu nechybí výdechy klimatizace, dva USB porty pro zadní řadu má každý Mustang Mach-E automaticky – chválíme.

Kufr s objemem 402 litrů dvakrát neoslní, je to sice o něco více než třeba u krátkého Focusu, ale jinak taková hodnota plus minus odpovídá středně velkému hatchbacku. Máme zde i poměrně vysokou nakládací hranu, která není v rovině s podlahou zavazadelníku. Nicméně zadní opěradla se dají sklopit do roviny, standardně má pak zadní část elektro-Mustangu slušně využitelný půdorys, do nějž podběhy zasahují jen minimálně.

Pokud potřebujete více místa, schránku najdete i pod kapotou. Nabíjecí kabely si můžete uložit pod podlahu zadního kufru do tvarované prohlubně z polystyrenu, takže přední „frunk“ může sloužit jiným účelům.