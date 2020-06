TEST Ford Mustang 5.0 GT Convertible: Můžu si ho nechat až do října?

Zadní sedadla jsou spíše nouzová a také špatně přístupná. Vejdou se tam drobnější postavy a i tak to není na žádné dlouhé cestování. Vpředu se ale sedí parádně. Křesla jsou pohodlná a dobře drží v zatáčkách. Ocenil bych ale, kdyby se dalo dát sedadlo ještě níž. Pro vyšší postavy už by mohl být interiér hlavně s nataženou střechou těsný.

Další mínus spočívá v samotném systému stažené střechy. Na zadních sedadlech našeho vozu totiž nebyl žádný deflektor, tudíž vítr začal proudit do kabiny v poměrně nízkých rychlostech. Na dálnici už tak na sebe se spolujezdcem hulákáte.

Když už se nastavení umoudřilo a já si svou oblíbenou skladbu pořádně opepřil, bylo nepříjemné, když se vše automaticky vrátilo k ovládání výzev. Zachránilo mě pak jen vypnutí audia či úplně ztišení samostatným tlačítkem. Vyzrát se na to dá opětovným připojením mobilního telefonu, pokud tedy používáte Apple CarPlay.

Reproduktory Bang & Olufsen sice hrají opravdu bravurně a jejich basy důkladně prověří zpracování interiéru, ale po celou dobu testu mi byla záhadou logika ovládání hlasitosti, které najdete pod displejem i na volantu. Po nastartování se automaticky přepnou do ovládání hlasitosti jednotlivých výzev vozu, nikoli do audia. Snížení hlasitosti audia tak bylo spíše otázkou náhody.

Zajímavý je tu i velký digitální přístrojový štít s několika možnostmi zobrazení, který si můžete barevně individualizovat. Nejčastěji jsem využíval rozhraní s podélným otáčkoměrem, které už se dnes jen tak nevidí. Stejně bych ale uvítal i volbu klasických analogových budíků, který by do takového retro stroje krásně sedly.

Co jsem u tohoto vozu nečekal, byla velmi bohatá výbava již ve standardu. Bez příplatku dostanete kůží potažený volant, hlavici řadící páky a ruční brzdu. Kůží jsou čalouněná i sedadla, která lze vpředu navíc elektricky nastavovat v šesti směrech. Dále je tu zadní parkovací kamera, automatická klimatizace či bezklíčový vstup. Stále se bavíme o nulovém příplatku.

Nejdřív musíte střechu manuálně odjistit a až poté stisknout tlačítko, které ji schová za zadní sedadla. Páka na uvolnění střechy jde pěkně ztuha a něžné pohlaví by s tím možná mohlo mít problém. Plusem ovšem je, že střecha nezabírá moc místa a kufr se tak může pochlubit objemem 332 litrů. To je pro srovnání o dva litry více, než nabídne krátká Škoda Fabia.

V případě kabrioletu dostanete stahovací plátěnou střechu, která na autě vypadá trochu jako bobek. To už je ale úděl kabrioletů s tímto druhem střechy. Po jejím stažení ovšem získá vůz nečekanou eleganci. Proces stahování ale není tak jednoduchý.

V roce 2018 nadělil Ford svému ikonickému sportovnímu modelu facelift, který jej obohatil o nový přední nárazník, novou přední masku či světelný podpis zadních svítilen ve tvaru písmene C. Ani po tolika dekádách výroby se ale nevytratila klasická silueta s dlouhou kapotou a atraktivní zadní částí, což je jenom dobře.

Do testu jsem dostal Ford Mustang GT Convertible s osmiválcovým motorem a 10stupňovou automatickou převodovkou. Bavíme se tedy o autě za minimálně 1.451.990 Kč, které svému majiteli zajistí vítr ve vlasech, dynamiku a zvuk osmiválce, nepopíratelný styl a pozornost kolemjdoucích. Může to o sobě říct za tuto cenu jakékoli jiné evropské auto? Nemůže.

V čem spočívá jeho kouzlo? Ideální řešení pro mladé rodiny v 60. letech, osmiválcový motor, přitažlivá karoserie, pohon zadních kol, filmy Bullittův případ , 60 sekund, Diamanty jsou věčné, John Wick a tak dále. Vypisovat všechno ale opravdu nejde. To bychom tu byli do zítra.

Ford Mustang se od své šesté generace oficiálně prodává i v Evropě. Z toho důvodu se musel trochu zkulturnit a najít tu správnou rovnováhu, která potěší zákazníky napříč kontinenty. Povedlo se mu to. Již pátým rokem je nejprodávanějším sportovním automobilem na světě.

Omlouvám se

Pod kapotou je motor o objemu 5,0 litru, kterému se říká Coyote. Vznikl s příchodem této generace jakožto vylepšená verze původní čtyři-šestky, aby se mohl rovnat tehdejší konkurenci. Chevrolet Camaro a Dodge Challenger totiž rozhodně nespí a chtějí také svůj kus koláče. Motor byl převrtán, dostal nové vačky, ventily a klikovou hřídel s tlumičem kmitů. Kompresní poměr se zvětšil na 12,0:1.

Nejpopulárnější barva vozu je červená.

Třetí generace motoru Coyote dosahuje výkonu 330 kW (449 koní) při 7000 otáčkách za minutu a točivého momentu 529 N.m při 4200 otáčkách. Strojovna dělá na evropské poměry až neuvěřitelný kravál. Přes prsty na mě sousedé koukali, už když jsem před barák zaparkoval RAM 1500, který se každé ráno v půl sedmé ospale probouzel hlubokým duněním.

Mustang jde ještě dál. Jeho motor je pohotovější a poznáte to hned po nastartování. Po stisknutí tlačítka trochu zakašle a pak doslova exploduje do okolí. Cítíte z něj krásnou mechaničnost. Bohužel to ale slyší i všichni sousedé. Pro tyto případy je vůz vybaven tichým startem, který si můžete i časově naplánovat. Poté motor vstává poměrně tiše a jen se převaluje. První den jsem si toho bohužel nevšiml a chtěl bych se tímto omluvit všem svým sousedům.

Tichý režim si můžete ponechat i při popojíždění po městě. Nastavení klapek výfuku lze totiž regulovat nezávisle na zvoleném režimu jízdy, kterých je celkem pět včetně speciálního naladění pro drag. Nový motor má hlad po otáčkách a vytáčí se s ohromnou radostí. Od čtyř tisíc otáček rozpoutá peklo, které vás přimáčkne do sedačky a v případě stažené střechy si užijete reprodukci té pravé americké velkoleposti. Takhle hezky předchozí jednotka nejela a vlastně ani nezněla.

Díky jeho apetitu si ale najdete nové kamarády na čerpacích stanicích. Spotřeba patnácti litrů naturalu je totiž naprosto běžná a při opravdu svižné jízdě si Američan nebojí říct i o dvacet. Plná nádrž (61 litrů) vám při střízlivé jízdě vydrží na 500 kilometrů jízdy. Můžete ji ale také proměnit na 300 kilometrů čisté radosti. Životnost nádrže je tedy velmi proměnlivá a záleží na vaší náladě a stavu silnice.

V roce 1966 se zvažovala výroba varianty kombi.

Desetistupňová automatická převodovka v testovacím voze je ideální volbou pro klidného řidiče, který se rád toulá krajinou a poslouchá k tomu bublání motoru. Pro vyznavače větších akcí bych ale doporučil přímo řazenou převodovku. Může vám totiž připadat, že v nastavení automatu vládne trochu chaos. Přeci jenom má na výběr z deseti stupňů a do toho ještě pět jízdních režimů. V důsledku toho automat neustále řadí.

Častá změna kvaltů v přístrojovém štítu vás zpočátku může vyděsit, protože převodovka je velmi citlivá na sešlápnutí plynu. Výrobce ji však naštětí dokázal dobře naladit. Rozjezdy z křižovatek jsou naprosto klidné a řazení takřka nepostřehnutelné.

Výhody automatické převodovky jsou nesporné nejen po stránce obyčejného cestování, ale i po stránce dynamiky. Její pohotovost totiž pomůže rozjet auto z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy, tedy o tři desetiny sekundy rychleji než s manuální převodovkou. Maximální rychlost 250 km/h ovšem zůstává stejná.

„Crowd killer“

Když do Googlu zadáte „Mustang crowd“, vyskočí na vás téměř třináct milionů výsledků. Vzhledem k popularitě a dostupnosti vozu si jej totiž mohou dovolit i mladí řidiči, kteří ještě nemají takové zkušenosti. Když pak odjíždí ze srazů, kde se majitelé silných aut chlubí svými vozy, natáčí je u toho přihlížející, protože očekávají pořádný kalup. Již mnohokrát se ale stalo, že řidiči svůj vůz neohrabaným přidáním plynu jednoduše „zahodí“, a to často právě do přihlížejících.

Není se ale čemu divit. Ano, Ford Mustang je v aktuálním provedení velmi vyspělé a technicky vyladěné auto, kterému nechybí samosvorný diferenciál, nezávislé zavěšení kol, stabilizační systém a mnohdy i lepivé pneumatiky, ale zkuste to všechno vysvětlit hrubé síle amerického motoru. Jeho nával točivého momentu a vrozená hravost umí roztančit i takto „zabezpečené“ auto jedním zbrklejším přidáním plynu.

Ford plánoval za první rok výroby prodat 100.000 kusů. Konečné číslo bylo čtyřnásobné.

Když na výjezdu ze zatáčky podřadíte pádly pod volantem na trojku a šlápnete na plyn, začne se vám za zády i přes sepnutou stabilizaci nepatrně odsazovat náprava. Pak ovšem stabilizace zasáhne a vrátí vás do předchozí stopy. Vypněte ale kontrolu trakce a budete se muset začít maximálně soustředit, protože ztráta koncentrace vás může stát výlet mimo silnici.

Při ostré jízdě se ovšem umí tvářit i vážně. Aktuální provedení vozu je poměrně tuhé a není v něm příliš gumovosti, která se vyčítala předchozím verzím. Při svižné jízdě nemusíte dopředu přemýšlet nad náklony karoserie a můžete tak dávat volantu přímé rozkazy. Poslouchá vás na slovo a když si dáte pozor na přetáčivost, jsou rychlé průjezdy oblíbenými silnicemi radost.

Má jedno velké ale. I přes všechny schopnosti si totiž musím přiznat, že je Ford Mustang těžké auto. Jeho hmotnost činí 1831 kilogramů a lehce snížená tuhost verze bez střechy vás může nemile rozhodit. Jasným příkladem jsou na sebe nasekané ostré zatáčky, kde už nepochybujete o tom, že sedíte ve velkém a těžkém autě. Poté oceníte i velké brzdy Brembo, které jsou překvapivě ostré a umožní vám vůz bezpečně zkrotit.