TEST Ford Mondeo 2.0 Hybrid iVCT: Překvapivě dobrý, přesto musí odejít

Radosti Za všech okolností jistý, přitom komfortní a tichý podvozek Hlasové ovládání SYNC 3 výborně funguje i v češtině Rrelativně jednoduchá mechanika hybridního pohonu Ve většině jízdních situací tichý chod Použitelnost i na dálnici a mimo město Spotřeba na úrovni dieselu Starosti Menší kufr a nádrž hybridu Mezigeneračně horší prostornost, masivní sloupky stěžují výhled i nastupování Interiér je celkově příjemný, ale zpracováním a materiály nenadchne Potkávací LED světla s krátkým dosvitem a ostrou hranou Umělý odpor řízení 8 /10

Vidíte z toho rudě? Pokud jde o strategii globálních modelů a omezení komplexity, nezbude než se smířit s tím, že na to mají ve Fordu patrně poněkud sofistikovanější metodiku, než je populární „restaurační pravda“. Nicméně že bude Mondea, rozhodně jednoho z nejlépe jezdících zástupců střední třídy, škoda, to si asi úplně vymluvit nenechám. A když už tedy má zmizet jeden z etalonů třídy, že by měl navíc vzít s sebou do historie i typický pohon dálničních letců, opěvovaný i nenáviděný turbodiesel?

Pokud se vám vkrádá na mysl podezření, že „to nepojede“, kvůli CVT bude „řvát jak zběsilý vysavač“, sotva opustíte město, bude to „žrát jak ruský tank“, zato se to bude… ehm… „defekovat“, tak se pletete. Ano, existují hybridy, které nemalé procento řidičů právě z těchto důvodů nikdy nezkousne. Ale Mondeo dokazuje, že to jde i jinak. Předsudky stranou, Mondeo Hybrid je dobré „eko-auto“ a dokonce i velmi fajn „prostě auto“. Tedy ne, že by tu cestu k lepším zítřkům úplně lemovaly výhradně rozkvetlé louky, zavládl světový mír i všeobecná láska a vůkol se proháněli jednorožci spásající duhu. Svoje mušky má, je jich ale nečekaně málo.

Chtěl jsem ho nenávidět…

… ale nemohu. Vážně chtěl, Mondea všech generací jsme totiž postupně měli v rodině a když jsem před lety poprvé usedl při jízdách Auta roku do aktuální generace, poprvé v historii se mi Mondeo už na „první dobrou“ docela dost nelíbilo. Trochu nedotažený interiér vem čert, to ostatně platilo vždycky. Ale fakt, že autu zůstaly vnější rozměry předchozí generace, zato vevnitř se citelně zmenšilo, jsem tehdy prvním pohledem přičítal tomu, že Ford si platformu připravil „na baterky“, které je třeba někam dát. A když počátkem letošního roku dorazil hybridní kombík, jemuž „navraždili“ akumulátory do kufru, měl jsem jasno. Hybridní Mondeo je zlo! A vida, po týdnu zkušeností mohu říct, že není.

Mondeo na globální platformě CD4/CD391 už na trhu nějaký ten rok je (konkrétně kroutí pátý jár a americká verze s názvem Fusion slouží ještě o rok déle) a jeho hybridní klon přišel také již v roce 2015. Ale zatímco dříve existoval hybrid jen ve verzi sedan, od letoška pro změnu platí, že buď kombi, nebo nic. Jedna ze stálic střední třídy je tak i prakticky na sklonku svého života novinkou a díky relativně vstřícné cenové politice tuzemského zastoupení si dělá naděje, že by mohla nabourat ustálenou představu o dieselovém kombi coby typickém povozu managementu.

Mírný pokrok v mezích zákona

O Mondeu bylo již popsáno mnoho a mnoho řádků, netřeba tak rozebírat základy. Detailní test si můžete přečíst například zde. Ani úpravy a různá vylepšení v průběhu času nezměnily základní vlastnosti. Ve zkratce: prostor na zadních sedačkách je oproti největšímu rivalovi Passatu poněkud stísněnější, řidiči a spolujezdci si ale vesměs nemají na co stěžovat. Snad s výjimkou zhoršeného výhledu přes masivní sloupky a ti vyšších postav při nastupování dvakrát neocení ani masivní výztuhy střechy, které spolu s nižší linií střechy dělají z nastupování ne zcela ideální zážitek. V interiéru si Mondeo na nic nehraje, ergonomie ovládání je výborná, ale celkově je kabina spíš strohá bez větších znaků snahy o hru na prémiovou třídu. Neurazí, nenadchne.

Co naopak nadchne, je podvozek. Zcela v souladu s tradicí je jedním slovem vynikající. Utažený, ale nikoli přehnaně tuhý. Naprosto sebejistý a komunikativní i v zatáčkovitých partiích s notně rozmláceným asfaltem, a to i v případě, že jsou projížděny značně „nehybridními“ rychlostmi. A k tomu všemu je i na příplatkových osmnáctkách pohodlný, jakkoli o dění pod koly se dozvíte, nebudou vás šlendriány silničářů nijak obtěžovat. Stejné zůstalo u hybridu také řízení. Přesné, s dobře do ruky padnoucím volantem. Ani po letech na trhu a neoddiskutovatelném pokroku v ladění elektrických posilovačů se nezbavilo otravného umělého odporu a tendence vystřeďovat volant děj se co děj. Takže pokud má silnice trochu větší příčný sklon, budete se s řízením prát víc, než je zvykem.

Pochvalu naopak zaslouží systém SYNC 3, který doplňuje dostatečné množství hardwarových ovladačů. Jeho rozhraní sice není ve světě zdejším úplně tím nejkrásnější, zato jej lze upravit dle osobních preferencí, umí multi-touch, kvalita obrazu kamery je plně dostačující, reakce na dotyky rychlá, navigace intuitivní a chytrá v tom nejlepším smyslu slova, a především celý systém bez zaváhání zvládá hlasové ovládání v češtině. A přeci jen má jeden úsměvný „nedostatek“ – zobrazení toků energie je animováno do obrázku Mondea sedan, přičemž jak řečeno, existuje aktuálně výhradně kombi.

Pokud by to někomu snad vadilo, může jej uspokojit, že ve dvou v displejích vedle tachometru (otáčkoměr chybí) si může z volantu nalistovat hned několik zobrazení činnosti hybridního systému, rekuperace a aktuálních spotřeb, takže pro jízdu s lehkou nohou a maximálním využitím potenciálu baterií si lze vybrat dle vkusu to nejpřehlednější. Po každém zastavení vyskočí okénko, informující o efektivitě brzdění s ohledem na rekuperaci, čímž se lze snadno naučit, jak intenzivní zpomalení je při předvídavé jízdě ideální s ohledem na spotřebu.