TEST Ford Kuga 2.5 PHEV: Velmi dobrý plug-in hybrid, jen šitý horkou jehlou

Radosti Skvělá spotřeba i v reálném světě Celkové sladění hybridního pohonu Navzdory vysoké hmotnosti výtečný podvozek Mezigenerační nárůst vnitřního prostoru Starosti Amatérsky působící zástavba akumulátorů do platformy Kvalita materiálů v interiéru Krátké sedáky Docela malý základní objem zavazadlového prostoru 8 /10

Jeden jediný. Přesně tolik modelů mohl Ford před rokem nabídnout všem zájemcům o hybridy. Nenamáhejte se hledáním. Mluvím o obstarožním Mondeu z roku 2012, které jste mohli mít s jen o málo mladší pohonnou jednotkou. Čistý elektromobil pak neměl modrý ovál po ruce pro změnu vůbec žádný.

Abychom si rozuměli… Neberte pár úvodních vět nezbytně jako káravou výčitku. Tleskám dalšímu navyšování hmotnosti automobilů kvůli dodatečně montovaným akumulátorům a elektromotorům se stejným nadšením, asi jako fandím jejich masivnímu zdražování vynuceným tímtéž. Potíž je v tom, že se s šíleně nastaveným pokutováním spotřeby skrze emise rozumněji vypořádat nešlo, a tak není zbytí. Ve srovnání s jinými výrobci to akorát ještě loni vypadalo, že Ford na elektrifikaci svých aut prostě rezignoval.

Opravdu se zvenčí mohlo chvíli zdát, že centrálu v Dearbornu ovládli pomatenci odevzdaně čekající na to, až jim firmu začne bruselský berňák veřejně stahovat z kůže. A i když byla realita samozřejmě poněkud jiná, nemůžu se po praktické zkušenosti s novým Fordem Kuga v plug-in hybridním provedení zbavit dojmu, že výrobce odkládal elektrifikaci svých produktů příliš dlouho. Udělal totiž zjevná poloviční řešení a ta nelze přehlédnout a už vůbec ne ignorovat. O tom ale až v následujících kapitolách.

Respekt i před pražskými obrubníky

Líbí se vám aktuální fordy? Pak hádám, že nebudete mít problém ani se vzhledem nové kugy. Tvůrci při jejím návrhu příliš nespekulovali a nechali se z větší části vést designem současného focusu. A to nejen detaily, jako jsou světla či tvar masky chladiče, ale i celkovým ztvárněním.

Ve srovnání s předchůdci dostala novinka delší přední kapotu s minimálním sklonem, k tomu strměji stoupající čelní sklo a pozvolněji klesající zadní okno. Výsledek nemusí každý vnímat stejně, mě ale kuga připadá podsaditější a svými proporcemi mi připomíná spíše decentně nazvedaný hatchback než typické SUV s vysokou tupou přídí a kolmým zadkem ve stylu kombíku.

Ze stejného důvodu vypadá tohle auto bez přímého srovnání kompaktnější a menší než minulé generace, paradoxně je však opak pravdou. Třetí vydání kugy je s výjimkou výšky (- 2 cm) po všech stránkách větší. Což je tak nějak obvyklý trend, mnohem sympatičtější proto je, že vůz mezigeneračně zhubl o zhruba osmdesát kilogramů.

Zrovna tohle tvrzení výrobce se v případě dobíjecího hybridu ověřuje poněkud obtížně, protože přímého předchůdce tato konkrétní varianta nemá. Každopádně zatímco základní model s přeplňovanou patnáctistovkou váží něco málo přes jeden a půl tuny, soustava lithium-iontových akumulátorů, řídicí elektroniky a elektromotoru spřaženého s větším čtyřválcem zvedla hmotnost PHEV téměř o tři sta kilogramů.

Uznávám, že obezita u hybridu nikoho soudného překvapit nemůže, co mě ale dostalo do kolen, respektive na všechny čtyři, abych se přesvědčil, jestli dobře vidím, byl způsob, jakým technici vyřešili instalaci některých součástek přídavného pohonu. Nenapadlo je totiž nic lepšího než svařit z obyčejných ocelových profilů obdélníkový rám, do něj narvat kromě jiného články o kapacitě 14,4 kWh a celé to zespodu přichytit k podlaze.

Podívejte se na fotky. Můžu vás ujistit, že i naživo ta konstrukce vypadá, jako kdybych si ji po večerech dodělal v garáži já sám. A kdyby to bylo jen o vzhledu… Tomuto dodatečně namontovanému rámu se povedlo zcela eliminovat původní výhodu crossoverů a SUV, tedy mírně přizvednutý podvozek schopný jízdy v lehčím terénu. Nevěříte?

Dobíjecí Kuga se možná tváří odhodlaně, ve skutečností má však udávanou světlou výšku jen šestnáct centimetrů a při plném zatížení se zmenší na 13,7 cm. To je o osm milimetrů více než může nabídnout nejnovější Porsche 911. Vlastně se nedivím, že se tato verze nedodává s pohonem všech kol. Tím hlavním důvodem je sice nedostatek místa pro integraci zadního diferenciálu a kardanu, ale do terénu se tohle auto stejně nehodí.

Víte, co je na tom všem ale nejvtipnější? Ve Fordu moc dobře ví, jak kvůli této improvizaci a přívěšku na břichu plug-in hybridní kuga vypadá a evidentně se za to stydí. Anebo umíte lépe vysvětlit fakt, že je na většině oficiálních fotkách ten nevzhledný nádor jednoduše vyretušován?

Americká písnička

Když se to tak vezme, ani v interiéru jsem neměl pocit, že by vývojáři trpěli přebytkem času a neomezeným rozpočtem. Že kuga dostala na mnoha místech nevzhledné tvrdé plasty, je mi v zásadě jedno. Na ty to nejezdí, a pokud jsou slušně sestavené, nepovrzávají nebo v horším případě neodpadávají, neuráží mě. Jako majitele by mě ale asi nepotěšila jiná věc.

Nejspíše vám neřeknu nic nového, když uvedu, že kuga je ve skutečnosti americký Ford Escape. Rád bych dodal „přepracovaný pro Evropu“, jenže jak zpívají Wanastowi Vjecy, dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky. A tak můžu dodat, že je nanejvýš přepracovaný jen zčásti. Jak jsem už zmínil, tvrdé plasty americké provenience dokážu akceptovat. Horší je to elektrickou zásuvkou typu G a I pro cestující na zadních sedadlech, kterou najdete různě po světě, ale v rámci kontinentální Evropy se zkrátka nepoužívá.

Chce snad Ford naznačit, že bychom si měli brát na palubu cestovní adaptér? A tohle dilema přináší i jiné otázky. Třeba tu, jestli do zásuvky pouští palubní elektronika 230 nebo 110 voltů. Odpověď popravdě neznám. Nezkoušel jsem to. Pokud byste ale náhodou hledali bližší informace v ceníku, zklamu vás. Ten elektrickou zásuvku raději nezmiňuje vůbec.

Abych ale jen nepomlouval… Musím přiznat, že interiér kugy (opět nápadně podobný focusu a jiným novým fordům) zase není tak špatné místo k životu. Co se týče designu, logiky ovládání a přehlednosti, nemám větší výhrady. Vadily mi snad jen trochu krátké sedáky, zbytečně zkosený volant, a hlavně otočný volič převodovky s plynulou změnou převodu.

Že vás nutí kontrolovat momentální polohu při rychlém přepínání mezi R a D třeba při komplikovanějším parkování, abyste omylem nezůstali na neutrálu nebo to neposlali až do „Péčka“, znám už ze zmíněného Focusu. Novinkou je zde poněkud neprakticky uprostřed umístěné tlačítko intenzivnější rekuperace. Opravdu ho nechcete nahmatávat při svižnější jízdě, abyste si tímto způsobem lehce dobrzďovali před zatáčkami. Buď mohlo být na volantu nebo v podobě pádel pod ním, jako to mají některé jiné konkurenční vozy.

Poměrně rychle se dá zvyknout i na nový plně digitální přístrojový panel. Je to pouze můj osobní dojem, ale ne vždy jsem si rozuměl s předchozími palubními počítači ve starších fordech. Tady? Na pár kliknutí jsem našel všechno snadno a rychle.

Pokud jde o vnitřní prostor, kuga je teď k posádce zřetelně štědřejší, a to zejména k pasažérům na zadních sedadlech. Problém s krátkými sedáky je zde ještě patrnější než vpředu, každopádně místa budete mít ve všech směrech relativně dost, i když budete lehce vyčnívat nad průměrem ve kterémkoli rozměru.

Kde se naopak budete muset trochu uskromnit, je zavazadlový prostor. Hybridní technika ubrala z jeho velikosti něco přes šedesát litrů, takže ve výsledku dostanete v základu 411 litrů. Není to mnoho, není to ale ani nepoužitelně málo. Navíc základní objem kufru můžete zvětšit posunutím asymetricky dělené zadní lavice o 15 cm vpřed a k tomu naklopit opěradla více dopředu, pak ale musíte počítat s tím, že plnohodnotnou čtyř nebo pětimístnou kugu zredukujete na automobil v konfiguraci 2+2.