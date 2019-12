TEST Ford Focus ST Plus Performance: Bejby nebude sedět v koutě!

Radosti Geniální podvozek Zátah motoru a podmanivý zvuk Sladění mechaniky a elektroniky potěší i puristu Prostorný interiér, vynikající sedačky Recaro Odhlučnění a nerušivý projev výfuku při klidné jízdě Starosti Nemožnost individualizace jízdních režimů Elektronická ruční brzda Trošičku „plastikové“ řízení S příplatky stojí přes milion 9 /10

Focus ST neměl nikdy na růžích ustláno, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé mu trochu chyběla slovutná historie - označení ST se objevilo před patnácti lety s druhou generací Focusu. Což je sice již hezká tradice, ale stále nesrovnatelná s divizí RS (Rally Sport). Její historie sahá až ke konci šedesátých let a její odznáček vozily na kufrech takové legendy jako „Psí kost“, Capri, nebo okřídlené Sierry RS500 či ještě okřídlenější Escorty Cossie.

Druhým důvodem je, že Focus ST měl v hierarchii značky vždy trochu nevděčnou úlohu mladšího bráchy nejen věkem, ale i výkonově. Nepochybně tomu tak bude nadále, avšak bylo by hrubou chybou nové ST přehlížet. Třetí generace Focusu ST by rozhodně neměla zůstat sedět v koutě už proto, že není žádné „bejby“, ale solidní kladivo. Posuďte sami…

Má právo sedět!

Samy papírové parametry leccos naznačují. Třetí generace ST dostala pod kapotu 2,3litrový čtyřválec z Mustangu (neboli z minulé generace RS) a mezigeneračně posílila z 250 na 280 koní a z 350 a 420 Nm. Současně zhubla o nezanedbatelných 90 kg a zrychlení na stovku zvládá o osm desetin rychleji, za 5,7 sekundy. Již to samo o sobě je docela působivé, zásadní novinkou je ale, staromilci prominou, elektronika a moderní technologie. Nemyslím tím ani výborné LED adaptivní světla, ani trochu samoúčelné mnohobarevné ambientní osvětlení, ba dokonce ani infotainment SYNC s hlasovým ovládáním a 8placovým displejem. Ne, jde primárně o prediktivní adaptivní tlumiče a elektronicky řízený samosvorný diferenciál eLSD.

Obojí funguje naprosto geniálně a obojí ukazuje, jak extrémně prospěšná může moderní rychle reagující elektronická výzbroj být. A jak vůbec nemusí být protivně intruzivní a kazit řidičský zážitek, pokud ji ladí expertní tým, který naprosto přesně ví, co chce, co chtějí nároční zákazníci, má na to celé dostatečný rozpočet a nejde v půlce vývoje na kafe, koblížek a domů. Focus ST zkrátka sedí jak přibitý, děj se, co děj… leda byste snad nechtěli, aby seděl. I v takovém případě ochotně vyhoví.

Vážně, ST se umí proměnit ze zcela kultivovaného praktického hatchbacku na neurvalého chuligána stiskem jediného tlačítka. Navíc s tím bonusem, že u toho vypadá šarmantněji. Jakkoli design je samozřejmě čistě subjektivní kategorie, nemohu se ubránit pocitu, že standardní Focus je maličko disproporční a „rozkydlý“.

Jistě, je to malá cena za praktické výhody dlouhého rozvoru jako např. možnost kulturně nastoupit velkými dveřmi na zadní sedačky a vejít se tam, či mít prostor pro nohy i za vysokým řidičem. Všechny tyto praktické výhody ST zůstaly (v rámci férovosti přiznejme, že svažující se střecha omezuje prostor pro hlavu vzadu, což je ale ve třídě naprostý standard), ale díky rafinovanému bodykitu s metalicky šedými detaily vypadá výrazně agresivněji a vyváženěji, což korunuje i dvojice ne zcela diskrétních koncovek výfuku. Z nich se může linout buď decentní, jemná nota, nebo také bojový ryk a verdunské salvy, to je jen a jen vaše volba.

Celý svět není závodní dráha

Různé jízdní režimy nabízí dnes snad už i vozejček v samoobsluze… eko mód pro týdenní nákup, ostrý sportovní režim při rychlém sprintu pro mlíko, tři rohlíky a deset deka vlašáku. Hlavně aby měl zákazník pocit, že je o něj dobře postaráno, za což rád připlatí. V nejednom autě si řidič vlastně rozdílů v jednotlivých nastaveních ani nevšimne. U Focusu ST si ale všimnete… hohoooo, fakt si všimnete.

K dispozici jsou hned čtyři režimy: Kluzký povrch, Normal, Sport a Závodní trať. Pracovně nazvané „úplně zbytečný režim pro předškolní děti, těhotné ženy a kojící matky“, „jen si tak jedu“, „jsem tak trochu hovado“ a konečně „jsem intergalaktické bezmozečné kryptomegahovado“. Focus se změnou módu nespokojí s obvyklou úpravou mapování řídicí jednotky a reakce na plyn, případně lehkým přenastavením odporu posilovače volantu. Obojí samozřejmě dělá, přičemž rozdíly jsou opravdu citelné, mění i charakteristiku adaptivních tlumičů, a to také dost zásadně.

Pakliže zvolíte některý ze dvou ostrých režimů pro pokročile mentálně degenerované, vykouzlí ST teprve ty správné party triky. Zaprvé se změní charakteristika odezvy brzd, ve výfukovém traktu počne satanská veselka s veškerými potřebnými atributy a elektronika začne sázet automatické meziplyny při podřazování.

Sportovní mód je přístupný rychlou volbou samostatným tlačítkem na volantu, všechny ostatní tlačítkem hned vedle a listovacím menu na centrálním displeji v kapličce přístrojů, není tak třeba hledat v menu infotainmentu a patlat prstíkem po displeji. Oba agresivnější režimy zlikvidují start-stop, v nejostřejším nastavení se navíc vypne protiprokluz a stabilizace také zvolí značně, ale značně benevolentnější přístup.

Pro ty, kdož si rádi užijí možnost terorizovat okolí řevem výfuku, ale raději by při tom zůstali bezpečně na silnice, je možnost oba hlídací psy dodatečně zapnout tlačítkem stabilizace u řadící páky. Naopak pro ty, kteří se nebojí skandinávských libůstek či lift-off oversteer, je zde možnost všechny strážné anděly povypínat. Stačí podržet (i za jízdy) čudlík ESP a v menu stiskem OK na volantu potvrdit, že opravdu vítáte dnes již unikátní možnost to sami svobodně podělat a zahodit to do pole. Tak je to správné, tak to má být. Lze dokonce vypnout i elektronické meziplyny, pokud máte pocit, že to zvládnete lépe… což se může stát.

Minimálně můžete být rychlejší. Elektronika vám do hlavy nevidí, a dokud páka v kulise nezamíří přes neutrál k vybranému převodu, nemá šanci vědět, zda chcete podřadit o stupeň či třeba o dva. Pokud jste pak opravdu neurvale rychlí se spojkou, nemusí to, jakkoli je vážně hodně bryskní, na 100 % stihnout. To se ale již bavíme o hodně extrémní situaci a slušné neúctě k mechanice, spojce a synchronům. Elektronika je ale vždy naprosto přesná, nikdy nemine ideální otáčky a nikdy jí neuklouzne noha, ani na plných brzdách, ani na výmolu, ani z nešikovnosti… Můžeme vést sáhodlouhé disputace o tom, zda podobné elektronické vychytávky mají v řidičském autě co dělat, nebo zda vedou k lenosti a degeneraci. Oba tábory by jistě měly validní argumenty. Nicméně pokud to funguje, tak proč ne? A pokud to navíc jde vypnout, tak tleskám.

Škoda jen, že inženýři Fordu nenechali trochu iniciativy na řidiči i v nastavení jednotlivých režimů. Pokud byste chtěli přihlížející v městském provozu oblažit sonorním řevem, ale nechcete se natřásat na kočičích hlavách v nejtužším nastavení tlumičů, máte smůlu. Navolit si individuálně třeba komfortní tlumiče, sportovní odezvu plynu, nejostřejší zvuk a měkké řízení prostě nejde. A je to dvojitá škoda. Ať už proto, že celý svět prostě není závodní okruh, ale občas si jen tak zahuhlat bez nepohodlí je fajn. Nebo proto, že pokud se dá STčku něco zásadnějšího vytknout, tak je to řízení.