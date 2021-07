TEST Ford Focus 3d 2.0 ZETEC: Vůz roku 1999 už jen kvete. Jak si vedl 20 let zpět?

Třídveřový automobil je vedle pětidveřové verze pro mnohé příkladem naprosto nepraktického designu, který jen ubírá na hodnotě a použitelnosti. V zásadě mají tito lidé pravdu, sám při testech třídveřových vozů ony dvoje dveře obvykle postrádám, jelikož jsem zvyklý si odkládat věci na zadní sedadla právě přes zadní dveře. Občas se však najdou příklady, kdy třídveřová varianta více potěší oko a také samotná jízda je nějak jiná...

Třídveřový Focus vypadá na první pohled velmi dobře. Vyzařuje z něj dravost a sportovní duch, přestože pokud si 3d verzi srovnáte s 5d, změn v designu je velmi málo a v zásadě jsou si obě verze velmi podobné. Boční linie třídveřové verze jsou však čistší díky absenci druhých dveří a především zadní trojúhelníkové okénko spojené s vysoko položenými koncovými světly vypadá velmi dobře.

Interiér se vyznačuje především svou prostorností v podélném směru. Kolena cestujících vzadu, mají na tuto třídu vozů, mimořádně mnoho prostoru a jeden z hlavních konkurentů VW Golf má v tomto směru co dohánět... Navíc je tvar střechy takový, že přestože jde o sportovně vyhlížející vůz, výška stropu hlavy cestujících vzadu nijak neomezuje. Další zajímavostí interiéru je přístrojová deska, která má sice dosti členitý tvar, ale uspořádání ovládacích prvků je přesto velmi přehledné. Volant se silným věncem padne dobře do ruky, posilovač řízení má spíše menší účinek, což se k charakteru vozu hodí. Řazení je přesné, ale chod řadicí páky je dosti tuhý. Přední sedadla poskytují slušné boční vedení a jsou také dostatečně tuhá, což je dobré pro delší cestování.

Zavazadlový prostor o objemu 350 litrů je sice v průměru své třídy, což ale neznamená, že by nebyl dobře využitelný. Další zvětšení až na 1205 litrů je pochopitelně možné díky děleným a sklopným zadním sedadlům. Zavírání pátých dveří je možné pomocí vnitřní "chmaťavky", která umožňuje jejich pohodlné zavření díky optimálně nastavené síle plynových vzpěr.

Zážehový čtyřválec s šestnáci ventily poskytuje maximální výkon 96 kW při 5750 otáčkách. Nejvyšší hodnota točivého momentu vrcholí hodnotou 174 Nm při 3750 otáčkách za minutu. Nejvyšší rychlost lehce převyšuje 200 km/h a dobré je i zrychlení z klidu na 100 km/h za 9,5 s. V praxi se teoretické předpoklady potvrdily a dvoulitr je velmi živý s dostatkem točivého momentu již v nízkých otáčkách a výborným výkonem ve středním i vysokém pásmu otáček.

Zpřevodování je sportovně naladěno, jednotlivé převody nejsou příliš "daleko do sebe", takže při řazení "nahoru" nedochází k velkému snížení otáček. Sportovně laděné zpřevodování však "pobízí" řidiče k dravější jízdě, což má za následek o něco vyšší spotřebu. Nám vyšla dokonce přes 10 litrů, přesně 10,6 l/100 km. Při umírněnější jízdě však lze jezdit okolo 8,5 l/100 km. Motor je však poměrně hlučný a jeho kovový "sound" citelně proniká do interiéru již do nízkých otáček a nad tři tisíce otáček je již hluk pronikající k posádce poměrně výrazný.

Jízdní vlastnosti Focus proslavily a není to jen nějaká náhoda. Jako jeden z prvních zástupců své kategorie totiž užívá víceprvkové zavěšení zadních kol. To má vliv jednak na kvalitu odpružení, ale především výrazně zpřesňuje vedení zadních kol. To má za následek neutrální chování vozu při rychlých průjezdech zatáčkami i výbornou stabilitu při vysokých rychlostech, například na dálnici. Brzdy mají velmi dobrý účineki při opakovaném brzdění z vysokých rychlostí, jen je nutné mačkat brzdový pedál silněji, než je obvyklé.

Za 510.000 Kč v základní výbavě dostane tedy zájemce výkonný třídveřový automobil se špičkovými jízdními vlastnostmi, zajímavým designem a prostorným interiérem. Trochu překvapivá je absence airbagu spolujezdce v základní výbavě. Za airbag spolujezdce společně s bočními airbagy je nutno připlatit 19.200 Kč a například za mechanickou klimatizaci dalších 36.100 korun. Cena testovaného vozu se díky tomuto a dalším prvkům výbavy vyšplhala až na 641.600 Kč.

Ford Focus (2001): Souhrn cen Základní cena vozidla 510.000 Kč Cena testovaného vozidla 641.600 Kč

Technické údaje: Ford Focus Rok • stupeň výbavy 2001 • Trend

Počet válců/ventilů na válec 4/4

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 989 cm 3

Nejvyšší výkon 96 kW (130 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 750 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 174 Nm při 3 750 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,5 s

Nejvyšší rychlost 201 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů manuální • 5 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 350 l • 1 205 l

Objem palivové nádrže 55 l

Hmotnost: pohotovostní 1 295 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 11,6 • 7,1 • 8,7 l/100 km

Rozvor náprav 2 615 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 494 mm • 1 497 mm

Rozměr pneumatik 205/55 R16

Rozměry: délka × šířka × výška 4 178 × 1 702 × 1 481 mm

Základní výbava: ABS, airbag řidiče, tříbodový pás pro zadní sedadla uprostřed, sportovně laděné odpružení, imobilizér, centrální zamykání, přední okna elektricky ovládaná, otáčkoměr, obložení palubní desky-hliník, výškové nastavení sedadla řidiče, nárazníky v barvě vozu, posilovač řízení, sportovní sedadla, volant s koženým potahem, výškově nastavitelný volant, inteligentní osvětlení interiéru, vyhřívané zadní sklo, osvětlení zavazadlového prostoru, zvuková kontrola vypnutí světel, náhradní kolo, pylový mikrofiltr, příprava pro radio, vnější zrcátka v barvě vozu, mlhová přední světla a další.

Volitelná výbava: Airbag spolujezdce (9000 Kč), TCS (15.500 Kč), hliníková kola 16" (25.000 Kč), zadní spoiler (10.200 Kč), airbag spolujezdce + boční airbagy (19.200 Kč), rádio s přehrávačem kazet s ovládáním radia na volantu (+12.000 Kč), vnější zrcátka elektricky ovládané a vyhřívané (4.600 Kč), klimatizace mechanická (36.100 Kč)...

Test vyšel v srpnu 2001 na Auto.cz. Dobový materiál vydáváme při příležitosti 20 let od oficiálního spuštění webu Autorevue.cz