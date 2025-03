TEST Ford Explorer AWD: Známé jméno, nový živočišný druh

Radosti Povedený infotainment s velkou obrazovkou Spousta odkládacích prostorů vpředu Solidní jízdní vlastnosti a dojezd Zajímavé akční ceny Starosti Ovládání klimatizace přes displej Menší zavazadlový prostor 9 /10

Je to zajímavá situace – americká značka souběžně vyrábí dvě auta s názvem Explorer, která by nemohla být odlišnější. Starší z obou jmenovců je více než pětimetrové sedmimístné SUV, které se u nás prodávalo se sonorním třílitrovým šestiválcem, jemuž asistovalo plug-in hybridní ústrojí k dosažení systémového výkonu 336 kW a točivému momentu 825 Nm. Krásně se s ním jezdilo. Vůz se stále ještě vyrábí, ale na evropském trhu ho (alespoň co se jména týče) nahradilo něco zcela jiného.

Aktuální Explorer pro tuzemského zákazníka jezdí na elektřinu a v rámci nabídky zapadá mezi větší Mustang Mach-E a nedávno představenou menší Pumu Gen-E. Na rozdíl od nich ale stojí na vypůjčené platformě, a to MEB od VW. Jde o další příklad spolupráce mezi oběma značkami (dua Ford Ranger/VW Amarok nebo Ford Tourneo Connect/VW Caddy), jeho technickými souputníky jsou Volkswagen ID.4 i tuzemský Škoda Enyaq.

Zvenčí byste Exploreru spřízněnost s německým elektromobilem netipovali. Vsadil na robustní dojem s výrazným oplastováním ve spodní části karoserie, příď prakticky bez vstupů vzduchu, kontrastní sloupky, vyšší linii pasu a docela zajímavou stoupající linku u zadních bočních oken. Auto může jezdit na kolech o průměru 19, 20 nebo 21 palců, na délku měří 4,47 metru a spadá tak to aktuálně velmi oblíbené velikostní kategorie. Exteriér se od dalších podobně dimenzovaných aut dostatečně liší, ale uvnitř již začínají některé styčné body prosvítat.

Interiér: V zajetí obrazovky

Skočte dovnitř a hned vás trkne obří, na výšku orientovaná obrazovka infotainmentu s úhlopříčkou 14,6 palce. Má ji každý Explorer nehledě na výbavu (a sesterský model Capri také), najdete na ní totiž všechny možné ovládací prvky vyjma regulace hlasitosti, která je (bohužel poněkud nešťastně) řešena „po Volkswagenovsku“ dotykovým posuvníkem pod displejem. Máte zde tak i ovládání klimatizace, které je sice stále na očích ve spodní části obrazovky i s doplňkovým nastavením, ale po paměti jej nenahmátnete a musíte tak odvrátit zrak z dění před sebou.

Jinak je ale s infotainmentem snadné pořízení, v základním zobrazení vidíte vše důležité, zeshora si můžete vysunout panel s rychlým nastavením, posunem doprava pak vyvoláte panel s hezky velkými ikonami pro všechny možné funkce. Zvlášť příjemné je zobrazení navigace, u níž vidíte díky uložení obrazovky na výšku hezky daleko „před sebe.“

Obrazovka umí ještě jeden trik – dá se posunout, aby odhalila extra objemnou schránku, do které se vám klidně vejde třeba dámská kabelka. Tento prostor je uzamykatelný, takže se v něm nemusíte bát nechávat i cennější předměty, velmi praktickým řešením je i na výšku orientovaný odkládací prostor pro chytré telefony na středovém tunelu, kde najdete i držáky nápojů. Další schovávačka se nachází pod přední částí tunelu, najdete tam mimochodem schované kladívko pro nouzové rozbití oken – společně s rozumně velkými kapsami ve dveřích tak Explorer nabídne opravdu štědré množství místa na odložení nejen drobností. A aby toho nebylo málo, pod loketní opěrku se toho také vejde nemálo.

Posádka na předních sedadlech tak může mít vše důležité po ruce. Samotná sedadla mají hezky široký sedák a příjemné tvarování jednodílných opěradel. Ještě než se podíváme dozadu, je nutné zmínit, že ovládání na volantu je řešeno dotykovými mačkacími ploškami, které sice po stisknutí dávají odezvu, ale klasická tlačítka by byla lepší. To ostatně nedávno uznal i Volkswagen, jehož přístup je v tomto ohledu u sesterského Fordu docela znát.

Najdete zde i velmi nestandardní ovládání zadních oken, jedna ku jedné převzaté od VW – vpředu máte jen dvě „klapky“ stahování oken, na ta zadní musíte přepnout dotykovou ploškou. Samozřejmě to není funkce, kterou byste používali každých pět minut, ale pokud ji potřebujete, vždy chvíli panuje zmatek.

Druhá řada sedadel bez problému pojme normálně rostlé dospělé, místa pro kolena je tak akorát a sedák se nachází v rozumné výšce nad podlahou. Díky střešnímu oknu není s prostorem pro hlavu větší problém. Posádka zde může využívat dva USB konektory, které má Explorer v základní výbavě – chválíme.

Kufr má po otevření dobrou podchozí výšku pod pátými dveřmi, dno má pravidelné tvary a najdete pod ním prostor pro uložení nabíjecího kabelu. Zadní opěradla jsou dělená v poměru 1/3 ku 2/3, nachází se v nich také praktický průvlak pro přepravu delších předmětů. Po sklopení vznikne téměř rovná plocha bez schodu mezi zavazadelníkem a prostorem před ním. Pokud ale jdete po maximální přepravní kapacitě, vězte, že základní kapacita kufru činí 465 litrů, zatím co o 116 milimetrů delší ID.4 nabídne až 543 litrů. Pro úplnost dodejme, že Explorer má vždy jen opravnou sadu, stejně jako do prakticky kteréhokoliv elektromobilu se sem rezerva nevejde.