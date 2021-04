TEST Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost Hybrid: Obr se bez zásuvky neobejde

Radosti Silný a pružný motor Praktický vnitřek Plná výbava za férové peníze Starosti Spotřeba s vybitou baterií Místy horší zpracování 8 /10

Zatím co v USA by tento pětimetrový kolos v provozu zcela zapadnul mezi hromadou jiných „mid-size SUV,“ u nás svými impozantními rozměry vcelku vyčnívá. Výška 1,78 metru, šířka se zrcátky téměř 2,3 metru. Drobeček to tedy rozhodně není. V jeho střízlivě navržené a přehledné karoserii bez větších módních výstřelků se tak skrývá spousta místa pro osoby i věci.

Přední sedadla mají příjemnou šířku a dobře se do nich nastupuje, své obyvatele umí zahřát i zchladit a nabídnou také příjemnou masážní funkci (i pro oblast hýždí) s několika programy a intenzitami. Palubní deska působí přehledně a snadno se obsluhuje – hlasitost regulujete otočným voličem, v panelu obsluhy klimatizace a výhřevu volantu či čelního skla se také neskrývá žádná složitost.

Otočný volič desetistupňové automatické převodovky je hezky po ruce na středovém tunelu, rovněž kulaté nastavování jízdních režimů je ale pro menší postavy trochu vzadu. V přední části středového tunelu najdete rozměrnou uzavíratelnou přihrádku, pod čalouněnou loketní opěrkou je místa také dost.

Ovládání na volantu se nese v podobném přímočarém duchu, jako obsluha funkcí na středovém panelu palubní desky. Pod pravým palcem má řidič ovládání funkcí palubního počítače, hlasového ovládání a handsfree, pod levým pak ovládání audia a také tempomatu. Tamtéž najdete i deaktivaci vedení v jízdních pruzích.

Digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3 palce mění své zobrazení v závislosti na zvoleném jízdním režimu – změny jsou jen kosmetické a ztráta přehlednosti zde opět nehrozí. V ovládání infozábavního systému s 10,1“ na výšku postavenou obrazovkou by se pak musel ztratit jen totální technický analfabet, přístup k jednotlivým funkcím máte vždy ve spodní části displeje a hezky po ruce.

Až pro pět

V druhé řadě najdete tři sedadla, dělená v poměru 35/30/35, přičemž ty krajní disponují vyhříváním a mají systém ISOFIX. Můžete je nezávisle na sobě posouvat a po sklopení jsou v rovině se zavazadlovým prostorem, kde najdete dvě další elektricky výklopné a sklopné sedačky.

Na nich si cestu užijí hlavně děti, pochopitelně mají ISOFIX, pro dospělé jsou velmi nízko nad podlahou. To ale není u sedmimístných vozů kategorie SUV žádné překvapení. Naopak v druhé řadě si na nedostatek místa stěžovat nelze, je ho dost pro ramena, nad hlavou a sedadla jsou pro průměrného dospělého v dostatečné výšce nad podlahou.

Pokud sklopíte opěradla druhé a třetí řady, k dispozici máte objem 2274 litrů a délku k předním opěradlům 213 centimetrů – auto tak můžete vyskládat až po střechu objemnými předměty, potěší také minimální šířka 122 centimetrů. Nabíjecí kabel se dá schovat do schránky pod podlahou kufru.