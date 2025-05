TEST Ford Capri AWD Premium (250 kW): Jen sednout a jezdit

Část 1 / 3



Radosti Šikovný interiér Komfortní podvozek Dlouhý dojezd Starosti Řidičsky spíše nezáživné Hodně vzdálené původnímu Capri Vyšší ceníková cena 8 /10 Ford to opět udělal. Zcela bez ostychu vytáhl milované auto z minulosti, vypreparoval z něj název a nalepil ho na nové auto, které s tím starým nijak nesouvisí. Stalo se to už počtvrté a právě tohle čtvrté zvedá nadšence ze židlí asi nejvíce, protože jde o milované Capri, ikonické kupé, které si prošlo érou od konce 60. let až do poloviny těch 80. a bude už navždy spojeno s britským seriálem Profesionálové. Oživení Fordu Capri bylo na stole v kancelářích fordu několikrát, ale nikdy to nedošlo až na výrobní linku. Dnes je to elektromobil s karoserií SUV-kupé, který sdílí své základy s Volkswagenem. Ford tady tak opět vytáhl kartu partnerství s koncernem a prohloubil s ním spolupráci. Capri je tak v základu stejným autem, jako VW ID.5, Škoda Enyaq, Cupra Tavascan nebo Audi Q4 e-tron. Ford Mustang GTD se vrátil na Nürburgring. Vlastní rekord překonal o 5,5 sekundy! Zvenku se mi ta příbuznost špatně poznávala a vlastně i uvnitř to odhalily spíše ty menší části, jako digitální přístrojový štít nebo ovládání režimu jízdy páčkou vpravo za volantem. Na původní Ford Capri odkazuje pár věcí, mezi než se řadí tvar denního svícení, dirky ve spodním rameni volantu nebo samotná karoserie připomínající kupé. Ač se ale nové Ford Capri snaží sebevíc, znělka z Profesionálů mi z něj v hlavě ani jednou nezazněla. Na Fordu Capri se ale hezky kouká, rozhodně lépe než na poněkud sterilní Explorer, se kterým vůz sdílí základy. Interiér je prostorný, s šikovně řešeným středovým tunelem a zajímavostí v podobě výklopného vertikálního displeje. Po jeho vyklopení se vám otevře další přihrádka s USB-C porty, ale nemusíte se bát, že si tam pak ten kabel skřípnete. Ford Ranger je již podesáté v řadě nejprodávanějším pick-upem Evropy. Patří mu téměř polovina trhu Prostředí infotainmentu je fordí, ale digitální přístrojový štít je jasný Volkswagen. Tento mix spolu kupodivu funguje. Vršku palubní desky pak vévodí reproduktor, který je ve vyšší výbavě Premium podsvícený v rámci ambientního osvětlení. S přemírou dotykových ploch včetně plošek na volantu je však trochu obtížnější udržet interiér bez patlanců. Ford Capri má tři výbavy: Style, Select a Premium. Už v základu najdete prvky jako 19palcová kola, automaticky přepínací LED světlomety, bezdrátové připojení chytrých telefonů, dvouzónovou klimatizaci, přední parkovací senzory, zadní parkovací kameru, tónování zadních oken nebo černou stropnici. Aby ale taky ne, když je to auto za 900 tisíc. Ta 19palcová kola jsou ocelová a mají jen fešné poklice, litá kola má až vyšší výbava. TEST Ford Explorer AWD: Známé jméno, nový živočišný druh My jsme měli v testu plnou palbu Premium, která znamená 20palcová kola (nebojte, nejsou to plecháče), vyhřívání předních sedadel a volantu, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, bezdotykové ovládání zavazadelníku, ambientní osvícení interiéru či bezdrátovou nabíječku telefonu. Se základním motorem je to auto za milion, s naším motorem je to 1.269.900 Kč. U takového auta bych nicméně čekal tepelné čerpadlo ve standardu, ale to ne, pro každou verzi je za příplatek 30.000 Kč. No a když se budete chtít trochu víc rozšoupnout, můžete si dopřát do dvě vyšší výbavy reproduktory Bang & Olufsen za 15.000 Kč, případně ještě panoramatické střešní okno, které je ale pouze pro naší nejvyšší verzi Premium, a to za 32.000 Kč. Naše výbava je také jediná s Matrix-LED světlomety. TEST Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV (92 kW): Stále jsme kamarádi? Střecha se pořádně začne svažovat az za cestujícími na zadních sedadlech, takže moc nepřekáží vyšším postavám, které se tu chtějí posadit. Pro čtyři dospělé je Ford Capri naprosto dostatečně prostorným povozem. Po otevření pátých dveří vás čeká prostor o objemu 567 litrů, případně ho lze sklopením druhé řady sedadel zvětšit na 1505 litrů.

Pokračování 2 / 3 Volkswagene, kde jsi? Ford Capri je k mání ve specifikaci s pohonem pouze zadních kol či jako čtyřkolka s jedním elektromotorem na každé nápravě. Od toho se odvíjí také výkon a kapacita akumulátoru. Zadokolka začíná s 52kWh akumulátorem a střídmým výkonem 170 koní. Papírový dojezd této verze je necelých 400 kilometrů, což v realitě provozu a s přihlédnutím k ceně 900 tisíc korun nezní jako moc dobrá nabídka. A to jde o zvýhodněnou cenu, jinak je to 1,1 milionu. Každopádně i tady platí, že čím více do auta pustíte, tím to bude lepší, protože hned druhá varianta je dojezdový maratonec. Za 1.079.900 Kč (startuje od prostřední výbavy) dostanete zadní elektormotor posílený na 210 kW (286 koní) a především větší akumulátor o kapacitě 77 kWh. To už je tabulkový dojezd až 627 kilometrů, což vůbec není špatné. Námi testovaná varianta AWD Premium měla ještě o 2kWh víc a nabídka kombinovaný výkon 340 koní. Dojezd podle tabulek je pro naší nejvyšší výbavu deklarován na 560 kilometrů. Ford vylepšil Mustang Mach-E díky podnětům zákazníků. Teď má více místa a důležitý prvek v základu S potěšením vám můžu oznámit, že realita dojezdu není o tvrdém pádu a nárazu na beton, ale spíše o uznalém pokývnutí hlavou. K hranici 600 kilometrů jsem se sice nepřiblížil, ale 500 se s tím autem ujet dá. Samozřejmě musím připomenout, že jsem měl zcela ideální podmínky, moc jsem netopil ani nechladil a po dálnici jsem jezdil jen minimálně, a když už tak ne 160 (protože to přece ani nemůžete). S autem jsem natočil 800 kilometrů a dosáhl spotřeby 17,6 kWh/100 km, a to při průměrné rychlosti 52 km/h. Deklarovaná spotřeba 15,3 - 16,3 kWh/100 km tak vlastně ani moc nekecá, protože já si občas projel pás úseků hezky svižně. Nabíjel jsem spíše tak pro jistotu na veřejných nabíječkách, a to jakmile procenta klesla pod 30. Na 70 % mi palubní počítač ukazoval dojezd ještě 340 kilometrů. Maximální nabíjecí výkon se liší podle verze od 135 do 185 kW. Naše testovaná měla možnost té nejvyšší hodnoty. Přivřete oči, Ford GT od Mansory je zpět. Výstřední bodykit sladil do žluté ve jménu módy Jízdní vlastnosti jsou také o vnímání nuancí při jeho ladění, protože jinak jezdí jako ostatní elektromobily s velkým a těžkým akumulátorem v podlaze. Říct ale, že jezdí stejně jako Volkswagen ID.číslo nejde, to se dá říct třeba u Škody Enyaq. Ford Capri je trochu jiný. Jízdně vás možná překvapí hezkou oporou těla v sedadle, trochu jiným řízením a nastavením podvozku benevolentnějšímu ke sportovnější jízdě. Třeba v zatáčkách se Ford Capri málo naklání a s příjemným zatlačením od zadní nápravy odjíždí ze zatáček. Elektromotor má docela fajn mapu akcelerátoru, takže s vámi škubne v případě rapidní akcelerace, ale v případě běžné dopravy se s ním lze krásně a jemně rozkutálet z místa. Velmi solidní je i decelerace s fajn dávkovatelností účinku, pokud na to tedy neskočíte jako na rýč, kdy se dostaví ten pocit propadu nohy do bláta. Nemalujte si tak Ford Capri jinak než jako dobrý elektrický cesťák, který občas dobře zatočí. Ke sportovnímu autu, nebo nedej bože k původnímu Fordu Capri, je to na hony vzdálený produkt. Nový asistent Fordu ulehčí práci řidičům dodávek. Auto sám vypne, zamkne a osvětlí Nový Ford Capri umí ze všeho nejlépe jezdit rovně po silnicích první a druhé třídy. Je to pohodlný, tichý a nenápadný společník stejně jako většina elektromobilů. Bude se vám podle mě i líbit, jak v něm sedíte a velmi rychle si zvyknete na ten vertikální displej, který dokonce umí zobrazit zrcadlení telefonu (mám Apple) po celé obrazovce. Navíc jsem si po týdnu zvykl i na ten design a Ford Capri pro mě bylo autem z kategorie: sednout a jet, protože nemá ani extra otravné asistenční systémy. 340 koní se v tomto voze promítne do velmi solidní akcelerace z místa, z 0 na 100 km/h se dostanete za 5,3 sekundy, ale ve většině případů budete do takto velké výkonové rezervy sahat při předjíždění, odjíždění z křižovatek nebo při připojování na dálnici, kdy se na zákonem povolený rychlostní limit dostanete velmi rychle, bezpečně a snadno. Maximálka 180 km/h je pevně a auto se o omezovač skoro až zarazí. Technicky je to všechno vlastně z Volkswagenu ID.4 GTX.

Pokračování 3 / 3 Závěr Ford Capri se odvrátil původnímu ikonickému sporťáku asi nejvíc jak mohl. Ford se může v tiskových materiálech snažit si to obhájit sebevíc, ale já to tam, stejně jako u všech ostatních oživených jmen kromě Pumy, vůbec nevidím. Nevím, čemu to pomůže, když fanoušci původního modelu nad tímhle určitě mávnou rukou a noví zákazníci třeba ani neví, co to to capri vlastně bylo. Nicméně co je capri teď neurčuju já, ale Ford, a ten rozhodl takto. TEST Cupra Leon ST VZ 2.0 TSI (245 kW): Vylepšení skoro na všech frontách Na druhou stranu to vůbec není špatné auto, které hezky vytěžilo základy Volkswagenu a zvenku i uvnitř tu příbuznost až na pár detailů určitě nepoznáte. Je to komfortní, tichý a i na dálnici dobře odhlučnění cesťák bez ambicí dělat cokoliv jiného, který se příjemné řídí i ovládá. Ale ta cena je bohužel vysoká, což platí i pro dárce techniky. Volkswagen ID.4 GTX stojí bez akce 1,5 milionu. Ford Capri (Zvýhodněné ceny): Souhrn cen Základní cena vozidla 916.900 Kč (Style/RWD 125 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.269.900 Kč (Premium/AWD 250 kW) Technické údaje: Ford Capri Rok • stupeň výbavy 2025 • AWD Premium Nejvyšší výkon 250 kW (340 koní) Nejvyšší krouticí moment 679 Nm ot/min Nejvyšší rychlost 180 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 1 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 567 l • 1 505 l Hmotnost: provozní • celková 2 191 kg • 2 745 kg Rozvor náprav 2 767 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 581 mm • 1 571 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 634 × 1 872 × 1 626 mm