TEST Ford Bronco 2.7 EcoBoost Badlands: Drsňákem snadno a rychle. I s otvírákem na pivo!

U karoserie a exteriéru se ještě chvilku zdržíme, protože na rozdíl od mnoha jiných aut mají účel nejen estetický, ale i praktický. V předním nárazníku si třeba můžete všimnout tažných ok na levé i pravé straně, která jsou neustále k dispozici. Další oka se nacházejí v přední části kapoty, díky nim poznáte, kde auto plus minus začíná a také slouží jako úchytné body pro přivázání delších předmětů (třeba kánoí), přečuhujících ze střechy – každé udrží až 68 kilogramů. Oka samozřejmě nechybí ani vzadu.

Cestou, nebo necestou? Obojí!

S výběrem motoru vám evropský Ford usnadní práci – k dispozici je pouze dvakrát přeplňovaný šestiválec EcoBoost o objemu 2,7 litru, jinde ve světě je Bronco k mání i s foukaným čtyřválcovým dvoulitrem nebo třílitrovou V6. Ošizeni si ale nepřijdete, motor dává 246 kW a 563 Nm, což bohatě stačí při jízdě v terénu i na silnici, navzdory hmotnosti přes 2,3 tuny a aerodynamickým vlastnostem cihly. Ve nižších otáčkách je docela klidný (i když mu dostatečný zátah nechybí), v těch vyšších charismaticky bručí a má hodně elánu.

Spolupráce motoru s desetistupňovým automatem je bezproblémová, pokud potřebujete sílu, převodovka jde do takových otáček, kde ji najde. Při běžném jezdění se Bronco překvapivě málo naklání (na poměry svých proporcí) a i s terénním obutím solidně sedí. Pokud se nechováte vysloveně neurvale, k nějakému ujíždění ho přemluvíte jen zřídkakdy a když si na výjezdu ze zatáčky pomůžete ráznějším sešlápnutím plynu, elektronika omezí prokluz velmi jemně a elegantně.

Jak jistě tušíte, karoserie s odnímatelnými panely, mnoha spárami a kolmou přídí se ve vyšších rychlostech prodírá vzduchem za doprovodu výraznějšího hluku – s citlivostí na poryvy větru to na dálnici také není dobré. Ale to prostě vychází z tvarů a konstrukce vozu, není to výsledek zanedbané práce vývojářů. Spotřeba se dá kombinovaně s trochou snahy udržet okolo třinácti litrů na sto – tabulkově u výbavy Badlands Ford udává 14,1 litru. Díky 79litrové nádrži tak můžete ujet okolo šesti set kilometrů.

Ale kvůli jízdě na silnici si zákazník Ford Bronco pochopitelně nekupuje, i když tam zřejmě stráví nejvíce času. Když sjedete z cesty, na polňačce nebo v lese vlastně ani nemusíte aktivovat off-roadová kouzla, i s pohonem zadních kol má velký Ford dobrou průchodnost terénem, ale když dojde na skutečně náročné podmínky, máte nepřeberné množství možností, jak jej nastavit, aby si poradil. Což hodně závisí na výbavě, protože mezi základním provedením Outer Banks a tímto dražším Badlands jsou z hlediska techniky celkem významné rozdíly.

Outer Banks má odpružení HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension) s nezávislým zavěšením trojúhelníkovými rameny a odpružením s dlouhým zdvihem předu, vzadu je pak tuhá náprava s pětiprvkovým zavěšením a progresivními pružinami. Bandlands naproti tomu využívá se stejnou mechanikou (kromě odolnější přední nápravy Dana AdvanTEK M210 místo M190) tlumiče Bilstein s externímí zásobníky. Outer Banks má základní pohon 4x4 s elektronickou dvoustupňovou rozvodovkou, Bandlands má mechanickou se samočinným režimem 4A, systémem pro rozpojení předního stabilizátoru pro lepší křížení náprav (do 32 km/h) a uzávěry předního a zadního diferenciálu Spicer Performa-Trak.

Zajímavostí je asistent pro zatáčení v terénu, který funguje v režimech 4H a 4L a při úplném natočení volantu s otevřeným zadním diferenciálem – v rychlostech do 19,3 km/h přibrzdí kola tak, aby zmenšil poloměr zatáčení na kluzkém povrchu až o 40 procent, což je při standardních 12,1 metrech docela znát.

Kromě těchto mechanických kouzel má Bronco v rukávu také ta elektronická. Na středovém tunelu u voliče čtyřkolky (2H, 4H, 4A, redukční 4L) je nastavení jízdních režimů G.O.A.T. (Go Over Any Terrain), kterých je v případě výbavy Badlands rovnou sedm. Kromě silničních Normal, Eco a Sport tu máme Bahno, Písek, Skály a Baja, které adekvátně přizpůsobí reakce brzd, motoru a převodovky. A aby to nebylo málo, nechybí terénní tempomat a možnost ovládání jedním pedálem. Mimochodem, s redukcí se můžete terénem ploužit rychlostí 6 km/h při 2400 ot./min. Že je toho hodně? Ano, rozhodně je dobré pročíst si manuál, ale off-road prvky jsou vlastně blbuvzdorné, nejdou proti sobě, protože se při aktivaci jednoho vypnou funkce a prvky druhého, aby nedošlo k poškození.