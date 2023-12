TEST Fiat 500e 3+1 La Prima (87 kW): Na útěku před nudou a šedí všedního dne

Elektromobil do města by podle nás měl být malý, mrštný, stylový, ale hlavně levný. Fiat 500e splňuje všechno, až na tu cenu.

Radosti Jízdní dynamika Hezký a promyšlený design Solidní dojezd na nabití Starosti Vysoká cena Špatně řešený držák nápojů Zadní sedadla takřka nepoužitelná 8 /10 Fiat to s novou pětistovkou táhne už více než patnáct let. První elektrická verze byla dostupná především na americkém trhu, ale postupem času jsme jí přišli na chuť i v Česku a začaly se sem individuálně dovážet první kousky, protože to bylo stylové a na elektromobil relativně levné auto. Ideální povoz do města, tedy alespoň podle některých. Před pár lety ale Marchionne zavelel, že Fiat zahájí novou elektrickou ofenzivu, tentokrát pořádně a pro všechny. Bylo to potřeba, protože na předchozí elektrické provedení prodělávalo a pětistovka Nuova potřebovala omlazení jako sůl. Přišel tak Fiat 500e, malý elektromobil do města, který se ale ukázal být schopným i mimo něj. Jakožto jeden z nejmenších elektromobilů na trhu jsme ho vyzkoušeli a líbil se nám. Nyní jsme si ho mohli připomenout ve vtipné karoserii 3+1 s výbavou La Prima. Udělat Fiat nadčasový elektromobil, který obstojí i po letech? Malej Bobík Předně je třeba říct, že pokud dáte za elektrický Fiat 500e skoro milion korun, musíte být už skuteční nadšenci. I přesto, co všechno nabízí a jak je udělaný, je to totiž pořád jen 3,6metrové autíčko s dojezdem okolo tří set kilometrů. Ano, základ je za 699.900 Kč, ale chtějte větší baterku se silnějším elektromotorem, k tomu karoserii 3+1 a nějakou výbavu navíc a najednou je z toho 970.900 Kč, jako v našem případě. Jenže jak můžete vidět v tabulce výše, takhle to dnes prostě je. A to tam ještě není Honda e, která stojí více a ujede méně. Není tam, protože už zmizela i z ceníku. Z aut, co ujedou reálně 200 km a stojí skoro milion, se ještě hodí zmínit Mazda MX-30 bez Wankelu, který v nové verzi slouží jako prodlužovač dojezdu. Takže to jenom tak na úvod, abyste chápali to podhoubí, v jakém nová 500e právě vyrůstá. Není překvapením, že Fiat 500e vyhrává jednu cenu za druhou - ať už za design nebo v kategorii malých EV. Vypadá totiž skvěle a jak už jsme si řekli v předchozím testu, tak i dobře jezdí. Je plný krásných a láskyplných detailů. V přihrádce pro bezdrátové nabíjení telefonu je vygravírovaná silueta města Turína. Dveře se otevírají tlačítkem a v případě, že se to náhodou rozbije, máte pod ním ještě záchrannou páčku. Většina plastů je sice tvrdá, ale nevypadají až tak špatně a celý interiér je dobře zpracovaný. Fiat je nejprodávanější značkou skupiny Stellantis. Na českém trhu ale výrazně zaostává Na plasty vás ale Fiat nenutí koukat, všude na očích máte spíše tlačítka, displeje a čalouněné plochy. Díky tomu všemu, a také díky příjemným barevným kombinacím, působí Fiat 500e skoro jako prémiový produkt. Ani grafika a rozlišení displejů dojem nesráží, displeje vypadají fajn, nesekají se a mají rozlišení jako moderní zařízení. Navíc v nich není všechno, stále máte třeba klimatizaci na tlačítka. Ani s prostorem to není špatné. Mám 187 centimetrů a za volant jsem se poskládal důstojně. I když ano, bylo to jen tak tak, se dvěma metry za volant nelezte. Na hlavou jsem měl zhruba jen dva centimetry, pak už byla síťka pod střešním oknem. A když je léto a vy si ji stáhnete, chabá termoizolační folie propouští dovnitř hodně tepla a smaží se vám hlava. A postěžovat si je třeba i na nápoják. Najdete ho ve středové opěrce, ale až někde dole a reálně si budete muset dávat pozor, abyste si za jízdy vyndali pití a nic potřísnili. Fiat oslavuje 95 let myšáka Mickeyho designovou sérií mikroauta Topolino Karoserie 3+1 pak znamená, že máte vzadu vpravo ještě jedny dveře, i když jsou to spíš dvířka. Otevírají se proti směru jízdy a já se dozadu nasoukal jen tak tak. Místo vzadu je spíše pro zavazadla a dvířka slouží k tomu, abyste se k nim snáz dostali. Možná kdybyste koupili tohle auto dceři, vlezou se dozadu dvě její drobné kamarádky na přejezd z fitka do kavárny, ale kdo jsem já, abych podporoval tyto stereotypy. Vzadu prostě není místo pro dospělého člověka ani náhodou.

Pokračování 2 / 3 Kam se to všechno vešlo? Fiat 500e má lákavou „cenu od“, ale máte za to baterii o kapacitě 23,8 kWh s dojezdem 190 km. To jste teď v zimě s dojezdem reálně někde lehce nad stovkou. Elektromotor pak dává výkon 70 kW (95 koní), což na městské auto špatné není. Druhá verze už nabídne výkon 87 kW (118 koní), ale hlavně 42kWh baterii, z toho 37,3 kWh využitelných. Při hmotnosti 1365 kg to má stačit k ujetí 317 kilometrů. Nabíjet lze výkonem až 85 kW, což je u takto malého auta výhoda. Není tak od věci zastavit se na rychlonabíječce a nastrkat si tam nějakých 200 km dojezdu za půl hodiny či jeden nákup. Alfa Romeo navrhla před skoro 50 lety taxi pro New York. I dnes by se dal považovat za moderní Ale jaká je realita? Dobíjel jsem často a dojezd na 90-95 % baterie se pohyboval od 240 do 270 km. To není zas tak daleko od udávané hodnoty. A věřím, že bych se na ní dostal, kdybych se s akcelerátorem trochu klidnil, ale to prostě nejde, když fiat jezdí tak dobře. Do stovky táhne tak srdnatě, jako kdybyste byli v automobilové honičce. A jako u všech elektromobilů do města máte samozřejmě velmi rapidní akceleraci z 0 na 50 km/h, takže k křižovatky vystřelíte jako první, tedy pokud vedle vás nestojí jiný elektromobil. Jenže tohle párkrát uděláte a spotřeba letí nahoru se současným snižováním dojezdu. Za ideálních podmínek jsem měl spotřebu 12,8 kWh/100 km, jinak okolo patnácti. Nutno podotknout, že teplota venku se pohybovala mezi dvěma až deseti stupni. Auto jsme měl těsně před těmito velkými mrazy. Netroufám si tvrdit, jak by to vypadalo teď, ale asi to dokážu odhadnout. Mám teď totiž Kiu EV9, která slibuje dojezd na nabití přes 550 km, ale reálně je to mezi 300 až 350 km. Mráz elektromobilům nevoní, ať jsou jakkoliv velké a promakané. Lancia si připomíná 50 let od grandiózního nástupu Stratosu do rallye. Dodnes je pro značku inspirací To mě přivádí k tomu, že od Fiatu 500e nelze čekat po stránce jízdy žádné zázraky. Nemá tepelné čerpadlo a ani kdovíjaké tlumiče. Však se na něj podívejte, už takhle tam musí být všechno napasované jen tak tak. Připomínám, že jde o 3,6metrové auto s 42kWh baterií, kam se posadí dva dospělí a mají k dispozici téměř všechen komfort, jaký je i ve větších autech. Ačkoliv tedy 500e jede jako z praku, nepatří k nejpohodlnějším. Tady zase ale pozor na to, jaká máte očekávání. Auto totiž působí dojmem, že bude mimořádně pohodlné. A s tím, že vypadá krásně, má potentní motor a velkou baterii, budete asi čekat, že bude dospělé i po stránce jízdy. Ale pořád je to malé auto do města. Občas si na nerovnosti dupne a ani odhlučnění není kdovíjaké. Na druhou stranu není v tomto horší než konkurence, ale také nečekejte zázraky. Fiat 500e nefiltruje nerovnosti jako velké luxusní auto, ale když to srovnám s prkenným Opelem Corsa, je na tom ještě dobře.

Pokračování 3 / 3 Závěr Fiat 500e působil po příchodu na trh jako stroj pro fajnšmekry. Neměl totiž mnoho konkurentů a situace se dodnes moc nezměnila. Jen málo značek má totiž koule na to, aby přišly s elektroautem opravdu hlavně do města. Taková věc zatím nejde udělat levně, ale Fiat nám ukazuje, že jde udělat dobře. Pravda, původní pětistovka se stále prodává jako hybrid za 350.000 Kč, ale uvnitř už opravdu dost zestárla. TEST Honda e Advance 17“: Komediant, občas tragikomediant, ale pořád šprýmař Fiat 500e vypadá tak, jak by měl Fiat 500 dnes vypadat. Vždy mám radost, když nějaký na silnici potkám, ale sám bych si ho nekoupil. Uděláte to vy, naši čtenáři? Auto na fotkách stojí 970.900 Kč. Prosím, je vaše. Vsadím se, že každý, kdo má vkus, rád se usmívá a umí vyslovit slovo „espresso“, vám to bude závidět. Za tyhle peníze už máte naftové Octavie a hybridní SUVčka, ale zdaleka nemáte styl. Jsou to ale syčáci, ti Italové, co? Fiat 500e 3+1: Souhrn cen Základní cena vozidla 699.900 Kč (500e/70 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 869.900 Kč (500e/87 kW 3+1 La Prima) Cena testovaného vozidla 970.900 Kč (500e/87 kW 3+1 La Prima) Technické údaje: Fiat 500e 3+1 Rok • stupeň výbavy 2023 • La Prima Nejvyšší výkon 87 kW (118 koní) Nejvyšší krouticí moment 220 Nm ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 9 s Nejvyšší rychlost 150 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 1 stupňů Zákl. objem zavazadlového prostoru 185 l Hmotnost: provozní 1 400 kg Rozvor náprav 2 322 mm Rozměry: délka × šířka × výška 3 632 × 1 900 × 1 527 mm Sériová výbava: Airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, senzor stmívání, dešťový senzor, rozpoznávání dopravních značek, e-Call, detekce únavy řidiče, autonomní nouzové brzdění, systém varování opuštění jízdního pruhu + inteligentní rychlostní asistent, audiosystém s úhlopříčkou 10,25“, 6 reproduktorů, zásuvka 12V, zrcadlení chytrého telefonu Volitelná výbava: Paket La Prima (53.000 Kč) zahrnující 17" kola z lehkých slitin, plně diodové světlomety, automatické dálkové světlomety, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, koberečky, chromované detaily, zatmavená zadní a boční okna, pevná prosklenou střechu, prémiová sedadla a volant s monogramem Fiat, čalouněná palubní deska), paket Comfort (32.000 Kč) zahrnující přední loketní opěrku a uzavíratelnou centrální konzolu, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 50 : 50, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný prostor stěračů, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, bezklíčové odemykání a startování, zadní parkovací kamera, 360° parkovací senzory, systém varování mrtvého úhlu, metalický lak zlatá Rose (16.000 Kč)

