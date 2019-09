TEST DS 3 Crossback 1.2 PureTech 155: Odvážní Francouzi jsou zpátky!

Sžití se s ovládacími prvky v DS 3 Crossback je pro řidiče běh na dlouhou trať. Pominu-li, že kus vybavený Matrix LED světlomety perfektně svítí a o účinnosti automatických dálkových světel by se mohly učit i věhlasnější značky, je jízda za tmy jako v potemnělé jeskyni. Kaplička digitálního přístrojového štítu je nezvykle malá a chvíli si budete zvykat na její uspořádání. Potěšilo nás však LED osvětlení interiéru, které si zapnete pouhým pohlazením jeho krytky. Podobně to má třeba i Lexus UX , konkurent DS 3 Crossback.

Pozor, kouše!

DS 3 Crossback se nabízí s jedním zážehovým a jedním vznětovým motorem, které se pak dále rozdělují podle výkonu. Nám dělala společnost zážehová jednotka 1.2 PureTech pyšnící se titulem Motor roku. Zlatý exemplář o výkonu 96 kW (130 koní) byl příjemně pružný, ale z pohledu náročnějšího uživatele mu schází jiskra. O tu se postaral černý exemplář s výkonem 115 kW (155 koní). Nic silnějšího v nabídce DS 3 Crossback nenajdete, navíc cenový rozdíl mezi těmito motory činí přijatelných 25.000 korun.

DS 3 Crossback: technická data a české ceny zážehových motorů Motor 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.2 PureTech Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1199 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 75/5500 96/5500 115/5500 Točivý moment [N.m/min] 205/1750 230/1750 240/1750 Převodovka 6M 8A 8A Max. rychlost [km/h] 185 196 208 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,9 9,2 8,2 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,7 4,9 5,1

Právě silnější verze nabídla dvě tváře vozu, o kterých jsme ve zlatém exempláři neměli ponětí. DS 3 Crossback s nejsilnějším motorem upaluje jako o život. Rád se nechá vytáčet a ve sportovním režimu dokonce posílá do kabiny zvuk, který je kupodivu příjemné poslouchat. Není vtíravý, ale mručením upozorňuje, že se něco děje a vás to baví. Stovku vůz umí za 8,2 sekundy a na tachometru se nám nejvíce ukázalo 200 km/h.

Přitom se dá úplně v pohodě jezdit za šest litrů benzinu. Slabší tříválec na tom nebyl o moc lépe, rozdíl dělal nanejvýš půl litru na sto kilometrů. Při dálniční rychlosti spotřeba u obou samozřejmě stoupá a snadno se dostanete k sedmi až osmi litrům, což je ale u tříválců podobného objemu úplně normální.

Tím ovšem nemáme na mysli, že byste měli automaticky brát ten nejlepší motor. Oba tříválce mají velice podobný projev, silnější verze ale působí „hmatatelněji“ a hutněji. Nejlépe je to znát při zrychlení z nuly na stovku, kdy rozdíl mezi oběma motory dělá rovnou sekundu. Výkonově slabší verze je také velice svižná a s nadšením žene auto vpřed i ve vysokých otáčkách, je ale zase citlivější na spotřebu.

Druhá strana mince

Testovaná dvanáctistovka PureTech patří k nejlepším tříválcovým motorům na světě, vyniká kultivovaným a tichým během. Právě proto nás zamrzelo, že v DS 3 není taková, jaká umí být. I při běžné jízdě působí hrubě a do kabiny proniká více hluku, než bychom si u aut za více než tři čtvrtě milionu korun představovali.

Stoprocentní není ani osmistupňová automatická převodovka, která u obou zkoušených verzí motoru 1.2 PureTech platí za standard. Nahoru řadí hezky, při podřazování ale narušuje hladký průběh jízdy cukáním, což vadí především při popojíždění v kolonách. Stejná situace vás čeká i při rozjezdech. Díky systému stop/start, který motor vypíná už v rychlostech pod 20 km/h, umí převodovka „kopnout“, i když třeba dojíždíte ke křižovatce a chcete pokračovat v jízdě bez úplného zastavení.

Létající koberec

Vysoko položené těžiště a měkčí tlumiče k rychlé jízdě nelákají. V zatáčkách se auto naklání, brzdy jsou měkké a na zvlněné silnici občas lehce odskakují zadní kola. Práci převodovky můžete vzít do vlastních rukou díky páčkám pod volantem, ovšem ani tak reakce nejsou bezprostřední. Překážet vám může i také ovladač tempomatu, který je u vozů koncernu PSA v těsné blízkosti páček řazení.

V čem DS 3 Crossback oslňuje a k čemu je primárně určeno, je pohodová jízda na horní hraně rychlostních limitů. Větší nerovnosti cítíte pouze lehkým tepáním do kabiny a o menších skoro nevíte. Škoda jen, že Francouzi nevěnovali více pozornosti odhlučnění podběhů kol. Pneumatiky s rozměrem 215/55 R18 totiž hlučí, i když si to zrovna neštrádujete předpisovou sto třicítkou po panelové dálnici.

Všechno završíme komentářem k řízení. Reakce kol na otočení volantu jsou zprvu vlažné a nabádají spíše k odměřené jízdě. Okolo středové polohy volantu se toho moc neděje, odpor posilovače působí až příliš uměle, když tu najednou Crossback povolí „stavidla“ a do oblouku se hrne až s překvapivou vervou. Chtělo by to něco „mezi" a přidat na plynulosti. Nikdo přece z DS 3 nechce mít závoďák, tak proč se o to samo snaží?