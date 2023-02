TEST Dongfeng Fengon 5 1.5 (101 kW) CVT: Čínský luxus za rozumnou cenu už Evropana neurazí

Radosti Bohatá standardní výbava Vnitřní prostor a velký kufr Solidní jízdní vlastnosti a komfort Absence "chytrých" asistentů Starosti Omezená dynamika v přímce Vyšší spotřeba Drobné přešlapy v ovládání Absence "chytrých" asistentů 7 /10

Před nějakou dobou jste se zde na Autorevue.cz mohli dočíst, že značka Dongfeng, již dříve uvedená na náš trh, ožívá u nových prodejců. Její nabídka zahrnuje menší i větší SUV na benzin nebo osobní či užitkové elektromobily. A jeden z jejích strojů nám dnes přistál v testu.

Po světě je znám pod řadou názvů – Fengguang iX5, Fengon iX5, Glory iX5 či Bahman Dignity. Auto jako takové startovalo na čínském trhu koncem roku 2018, do Evropy (konkrétně Španělska a Německa) dorazilo již před třemi lety. V našich končinách jde zatím o velmi exotický zjev, k němuž se váže řada otázek. Stačí se na chvíli zastavit na parkovišti před obchodem a hned přijdou zvídaví řidiči: Co to je? Jak to jezdí? Kolik to stojí? Co to má za motor? Kde je servis? Co stojí náhradní díly? Vše důležité se dozvíte.

Evropsky vypadá, snadno se ovládá, uvnitř místa habaděj

S délkou necelých 4,7 metru, splývavou zádí i čelní maskou s kulatým logem uprostřed a chromovanými body v soustředných kruzích vypadá z dálky trochu jako Mercedes GLC kupé řady C 253. Pokud chce majitel nakrknout aut neznalé sousedy, může logo Dongfengu (znamená to mimochodem „východní vítr“) nahradit trojcípou hvězdou a bavit se. Obecně se příď tváří jako mix několika značek dohromady, ale nepůsobí příliš orientálně. Záď se světly přeťatými chromovanou linkou pro změnu připomíná Audi. Máme zde oplastování po celém spodním obvodu karoserie a okolo blatníků, vzadu najdeme dvě chromované koncovky, za nimiž se skrývají skutečné trubky výfuku po obou stranách.

Když se vyhoupnete do sedačky, první dojmy jsou vcelku pozitivní. Na sedačkách máme syntetickou kůži s perforovanými segmenty, výplně dveří mají čalounění, lesklé prvky působí důvěryhodně. Z hlediska kvality zpracování a použitých materiálů si představte zhruba střední až vyšší verze Mitsubishi nebo Suzuki. Nese se tu ale jistá čínská stopa v podobném duchu, jako třeba u námi nedávno testovaného Aiways U5. Třeba klimatizace. Tu ovládáte na lesklém panelu s dotykovými ploškami v přední části středového tunelu – hodilo by se, kdyby byly jednotlivé aktivní plochy třeba prostorově zdůrazněné, aby je šlo nahmátnout po paměti, ale až na jednu ergonomickou drobnost se vcelku dobře obsluhuje. Teplota se totiž nastavuje na pravé části panelu, takže na ni přes volič automatické převodovky hůře dosáhnete. A jak jistě vidíte galerii, klimatizace je pouze jednozónová.

Na středovém panelu máme barevnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 10,25 palce. Okolo ní nejsou žádná tlačítka ani plošky, vše se děje přímo na displeji, včetně nastavení hlasitosti, skrytého pod výsuvnou lištou v horní části obrazovky. Struktura nabídky je zcela jednoduchá, funkce jsou základní a přesto dostačující - rádio (ale ne DAB), pár nastavení vozu, navigace v češtině včetně hlasových povelů skrze předinstalovanou aplikaci.

Velmi zajímavým a standardním prvkem výbavy je záznamová kamera integrovaná u zpětného zrcátka. I tu ovládáte skrze displej, data ukládá na SD kartu. Systém jako takový je vyjma navigace v angličtině (nebo čínštině, pokud umíte) a u rádia nezobrazuje název stanice – uložené volby si musíte pamatovat podle frekvencí.

Obsluha středového panelu ale není nic, co by vám během jednoho dne nepřešlo do krve. Jednoduchost vyznává i přístrojový štít s kulatými analogovými budíky a malou obrazovkou palubního počítače uprostřed. Na něm se dozvíte všechny standardní informace, kromě jedné a pro českého zákazníka asi nejdůležitější – spotřeby. Vystačit si musíte s dojezdem, časem se to ale změní a dozvíte se už i spotřebu paliva.

Kůží čalouněný volant s perforovanými a tvarovanými bočními segmenty hezky padne do ruky, skrze horní část věnce je na přístrojový štít dobře vidět. Na jeho levém rameni máte tlačítka pro palubní počítač, vpravo hlasitost a telefonní funkce. Tempomat se ovládá páčkou vlevo pod volantem, poblíž A sloupku na palubní desce najdete regulaci jasu podsvícení, tlačítko otevírání kufru nebo vypínání protiprokluzu.

Středový tunel je poměrně široký, kromě voliče převodovky se sem tak vešla elektrická ruční brzda, tlačítko pro sjezd svahů, aktivace parkovacích senzorů (Fengon 5 má v základu přední i zadní) a také vcelku objemná schránka pod loketní opěrkou. V poličce pod panelem klimatizace pak máte USB zdířku, druhá se nachází na konci středové konzole.

Zadní řada sedadel není z hlediska zpracování žádný chudý příbuzný té přední – i zde najdete kožené čalounění na sedadlech i dveřích, a dokonce i na bočních segmentech mezi opěradly a dveřmi. Hlavně je tu ale spousta místa pro nohy a nad hlavou to také není špatné díky klenutí střechy i s panoramatickým střešním oknem, které běžně nějaký ten centimetr nad skalpem ubere.

Kufr má velmi slušný půdorys – mezi podběhy 105 centimetrů, na délku k hraně opěradel 107 centimetrů. Výška k roletce je ale jen 45 centimetrů, což je trochu škoda – pod podlahou, kde najdete dojezdové kolo, nářadí a hromadu polystyrenové výplně, by se ještě vešlo hodně. Oficiální údaj podle VDA neexistuje a hodnota 779 litrů u španělského importéra zřejmě značí kapacitu až ke stropu. I tak je ale zavazadelník velmi praktický a dobře využitelný, navzdory vyšší nakládací hraně, která není v rovině s jeho podlahou. Zadní víko je mimochodem elektrické, opět bez příplatků.