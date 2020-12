TEST Dodge Challenger R/T 392 HEMI: Ohnivý slon v obchodě s porcelánem

Radosti Uhrančivý motor Hravé jízdní vlastnosti Brutální zvuk Přijatelná cena Starosti Spotřeba už je opravdu vysoká Obří rozměry Lacinější zpracování interiéru Znatelný přechod na čtyři válce 8 /10

Viděli jste film Vanishing point? Je to film o muži, který přišel o svou lásku a přichází tak i o chuť do života. Hýbou s ním podivné pocity, vrací se mu vzpomínky. Potřebuje něco, co ho vyrve z místa. Nechce ale zapomenout nebo myslet na něco jiného. Chce za každou cenu cítit absolutní volnost a kašlat na celý svět. To jediné, na čem ve zbytku jeho života od té chvíle záleželo, byl Dodge Challenger a rychlá jízda.

Bílý Dodge Challenger se ve filmu z roku 1971 objevil ještě jako mladík, měl za sebou totiž teprve rok produkce. I tak si ho ale filmaři vybrali, aby ztělesňoval divokost muže, který už nemá co ztratit a jede vstříc svobodě. Za každou cenu. Film je jedna velká honička s policií v poušti s tripy na LSD a nahou holkou na motorce. Nemáte o víkendu co dělat? Pusťte si ho.

Moc se v něm nemluví, nejvíc ukecaným hercem je tady právě Dodge. Hlavní hrdina filmu se s ním prohání tak, že by ho nedohonil ani Frank Bullitt. Když tenhle film přistál v roce 1971 v distribuci, rychle se stal legendou. Z představitele hlavního hrdiny Barryho Newmana sice hvězdu neudělal, ale z Challengeru ano.

Produkční náskok Fordu Mustang a Chevroletu Camaro rázem zmizel. Challenger byl větší, uřvanější a měl i svůj film. Co víc si Dodge mohl přát? Od uvedení prvního modelového roku uběhlo již 50 let. Vůz se zpočátku rok co rok měnil a do roku 1974 platil za jeden z nejrespektovanějších amerických bouráků té doby.

Od roku 2006 se vyrábí jeho aktuální generace, kterou Dodge uvedl krátce poté, co se na trhu objevil nový Ford Mustang. Vzhledem k letošním padesátinám si Dodge pro svůj velkolepý model přichystal výroční edici, kterou lze objednat pro různé varianty. Když pár kousků dovezl prodejce Tucar do Česka a na stole mi přistály klíče, jako velkého fanouška filmu Vanishing Point mě okamžitě polil pot.

Godzilla na parkovišti

Předem musím říct, že tohle byl ten nejvíc cool zážitek v letošním roce. A že toho bylo dost. Na fotkách to tak nevypadá, ale z přítomnosti Dodge Challenger si fanoušek aut nadělá do kalhot, podlomí se mu kolena, roztáhnou se mu koutky a zmůže se maximálně na citoslovce. Tohle americká auta prostě umí a u tohohle to platí dvojnásob.

Nemyslete si, že to je jenom trochu jiný mustang. To ani náhodou, challenger je o dost větší. Na délku měří 5027 mm a na šířku má 2169 mm, zatímco mustang měří na délku 4787 mm a na šířku má 1916 mm. Dodge je prostě těžší váha, větší macho a plnotučný muscle car. Tak tomu ostatně bylo vždy.

Jde z něj respekt. Už jenom když u něj stojím v podzemní garáži, kde stojí přes jeden a půl parkovacího místa, je tam. Ale ne z toho, co je pod kapotou. Spíše z toho, jak vyjedu. Tím, jak je auto nízké, působí opravdu giganticky. Když si pak sednete dovnitř a vidíte tu obří kapotu a nesmyslně malá a zvětšující zrcátka, je pocit nejistoty ještě horší.

Co, proč a jak

Po centimetrech jsem vyskákal z podzemní garáže. Bylo to peklo. Z uživatelského hlediska je tohle jedno z omezení, se kterým jako majitel takového auta můžete počítat. Ne všechny garáže jsou ale stejné a věřím, že chytnout ten správný grif je jen otázka času. Ale co si budeme, s většinou aut naší redakční garáži všichni prostě jen prosvištíme.

Tvary aktuální generace se za těch čtrnáct let moc nezměnily a i na našem trhu už stihl challenger zdomácnět, protože se jich sem celkem dost navezlo, i když je jasné, že mustanga potkáte častěji. Automobilka se o challenger dobře stará, dostává pravidelné updaty a třeba v roce 2014 prošel vylepšením interiéru. I po letech se tak dá považovat za moderní auto a žádná z dnes běžných funkcí mu nechybí.

Co přesně znamená výroční edice? U pravého výdechu ventilace uvnitř testovaného vozu najdete štítek z označením „08 of 70“, znamená to, že jde o jeden ze sedmdesáti kusů v této barvě. Každá varianta vozu má svých 70 kusů, jsou to GT RWD, R/T Shaker, R/T Scat Pack Shaker a R/T Scat Pack Shaker Widebody. Celkem tedy 1960 aut.

My měli výbavu Scat Pack v provedení R/T, celý název vozu tedy zní Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker 50th Anniversary Edition. Výroční edice přidává matně černou lakovanou kapotu, sání Shaker, černě polepenou střechu a víko kufru, unikátní 20palcová kola, přístrojový panel z karbonu, měděné prošívání interiéru a samozřejmě i všudypřítomná loga edice. Odkaz na edici najdete na cifernících, výplních dveří i na opěradlech sedadel.

V této výbavě můžete počítat s koženými sedadly, velkým infotainmentem s podporou Apple Carplay, automatickou klimatizací, vyhříváním sedadel a volantu, parkovací kamerou i tempomatem. Zpracováním Dodge rozhodně nepatří ke špičce, ale když si vzpomenete na interiéry amerických aut před ještě deseti lety, je to velký krok kupředu.

Luxusní interiéry za oceánem umí, mrkněte třeba na Lincoln Navigator, ale tady to není až tak důležité. Důležité tady je, že se v autě skvěle sedí a je tu hodně prostoru i pro velké chlapáky. To mimochodem platí i o prostoru vzadu, což u kupé nebývá zvykem. Při rozvoru skoro tři metry se ale není čemu divit.

Nesmím pak zapomenout ani na obří kufr o objemu 460 litrů, který má sice vysokou nakládací hranu, ale je hluboký, široký a vejde se toho do něj opravdu hodně. Pod podlahou vyčkávají dva reproduktory systému Harman Kardon i autobaterie. Škoda by byla nezmínit SRT displeje v infotainmentu. Můžete sledovat průběh výkonu, přetížení, měřit si kolo na okruhu a třeba si i nastavit, v jakých otáčkách vás bude držet systém rychlého startu.

K pobytu v autě vlastně můžu vytknout jen tři věcí. Ta první jsou rozměry, ale na to se půjde dát časem určitě zvyknout. Dále malá zrcátka, která ještě zvětšují, což je pro vozy z US produkce typické. Tou poslední je agresivní vyhřívání volantu. Při chladném počasí se samo sepne po nastartování a i když se zpočátku tváří vlídně, po chvíli máte pocit, že držíte ruce na rozpáleném grilu. To samé umí i sedadlo na nejvyšší stupeň vyhřívání. To pak je, jako byste na tom grilu zároveň i seděli.