TEST Dacia Spring Electric 65 Extreme: Vlastně docela normální auto

A to nejlepší na konec: bizarní pohled se naskytne při pohledu za blatník s otevřenými dveřmi - je tu prostě vidět žlutý molitan. A zvuk při zavření dveří připomíná plechovou popelnici.

Dalším netypickým prvkem je u Dacie Spring i ruční brzda. Zatímco většina moderních elektromobilů používá elektronické parkovací brzdy, Dacia se rozhodla jen pro klasickou mechanickou páku, která je umístěna přesně pod loketní opěrkou. Tu je buď potřeba šikovně obejmout, nebo úplně zvednout do svislé polohy. Pokud jedou dva velcí chlapi, ze zatažení ruční brzdy se stává docela otrava.

U základních modelů je tu pouze držák na telefon a digitální rádio s malým displejem. Mimo to je ve všech verzích 7palcový digitální přístrojový štít. Klimatizace je v základní verzi stále manuální, ale vyšší výbavy mají už modernější automatiku. Interiér je celkově bytelný, třeba spolujezdec má před sebou velké a pevné madlo jako v land roveru.

Sezení vzadu je nouzové, ale víme o lidech, co dojeli do Řecka v Daihatsu Cuore první generace ve třech lidech a s bernarndýnem, takže tohle je relativní. Kromě toho má vůz i praktický frunk – malý úložný prostor za příplatek 4500 Kč a o objemu 35 litrů. V interiéru najdeme i několik modernizovaných prvků – například 10palcový displej infotainmentu, který je ale dostupný pouze v vyšší výbavě Extreme nebo v rámci paketu pro výbavu Expression.

Spring se stal třetím nejprodávanějším elektromobilem v Evropě v roce 2022 a 2023, což v kontextu jeho výchozích parametrů ukazuje na to, jak silně může nízká cena ovlivnit popularitu auta. Nejmenší Dacia loni prošla faceliftem, který tento model modernizuje, vylepšuje a zůstává přitom stále velmi cenově dostupný. Ceny začínají na 419.900 Kč, což je na elektromobil neuvěřitelně nízká částka. Také to ale obnáší hodně kompromisů.

Přestože pro mnohé nebyla Dacia Spring moc přitažlivá, nabídla něco, co se ukázalo jako klíčové – velmi příznivou cenu. Tato vlastnost ji v kombinaci s nízkými provozními náklady a praktickým městským charakterem přivedla na pozici evropského bestselleru, i když v Česku jde stále o okrajovku.

Dacia Spring je jedním z nejdiskutovanějších elektromobilů posledních let. Když v roce 2021 poprvé vstoupila na český trh, její parametry neohromily. S výkonem pouhých 45 koní, dojezdem okolo 200 km a zrychlením na stovku za 19,1 sekundy se zdála být alternativou spíše k druhému autu do rodiky.

Rychlá do 50 km/h

Spring je hlavně měkký a komfortní, ale když už malá pneumatika zapadne do ostřejší díry, ozve se nepříjemná rána. Má tendenci se při rychlejší jízdě v zatáčkách naklánět, a stabilizační systém zasahuje velmi brzy. Zvláště na zimácích je auto docela nepřesné a plave. Jde prostě při nejlepším o průměrné jízdní vlastnosti. Nepřekvapí pozitivně, ale ani negativně. Zábavné je tohle auto jen tím slušným zátahem v malých rychlostech. Je ale docela slušně vyvážené, tomu přispívá i uložení baterie pod zadními sedadly.

Spotřeba je velmi nízká, běžně se dá jezdit za 12 kWh/100 km, což je opravdu skvělé číslo pro elektromobil. Maximální rychlost je u slabší verze omezena na 110 km/h, zatímco silnější verze dokáže dosáhnout až 125 km/h. To už stačí na předjetí kamionu za městem, ale tendence ke konci ztrácet dech je nepříjemná. Na dálnici to samozřejmě není, hlavně kvůli omezené maximální rychlosti a rapidmímu zkrácení dojezdu.

Obě verze využívají stejnou baterii s využitelnou kapacitou 26,8 kWh, což umožňuje dojezd kolem 225 km u slabší verze a 228 km u silnější, při šetrné jízdě v městském provozu může dojezd ještě stoupnout. Tímto by pro většinu městských řidičů by měl být Spring naprosto dostačující.

Spring stále nabízí dvě verze elektromotoru, přičemž základní má 33 kW a silnější varianta 48 kW. První jmenovaný neohromí ani ve městě, zato silnější verze jede pocitově dvakrát tolik. Výkonově slabší verze potřebuje k dosažení 100 km/h celých 19,1 sekundy, což je opravdu věčnost, silnější stačí 13,7 sekundy. A na 50 km/h to zvládne jen za 3,86 vteřiny! Pneumatikami širokými jen 165 milimetrů chce po městě pořád hrabat i se zapnutou stabilizací. ESP vypnete, ale po překročení asi 40 km/h či po prvním zahrabání se zapne.

Závěr: Praktické auto, ale konkurence nespí

Cena základní verze začíná na 419.900 Kč, což je na elektromobil prakticky neuvěřitelná částka. Základní verze má slabší motor, ale i tak je vybavená balíkem asistenčních systémů, jako je sledování únavy řidiče, rozpoznávání dopravních značek nebo udržování v jízdním pruhu. Verze Expression, která stojí 469 900 Kč, přidává silnější motor, manuální klimatizaci a lepší výbavu. Nejvyšší verze Extreme za 494 900 Kč pak nabízí moderní 10palcový infotainment, zadní parkovací kameru a elektrická zrcátka.

K dispozici jsou také příplatky. Například frunk za 4500 Kč nebo rychlonabíjení DC za 15.000 Kč, což umožňuje nabíjení až 80 % za 45 minut. Jednoznačně doporučujeme výbavu Extreme, případně užitkovou Cargo, protože ty jediné umožňují připojení V2L konektoru k nabíjení externích spotřebičů.

Omlazená Dacia Spring je stále někde na pomezí normálního auta a městského samohybu. Teď přibyl jeden povedený konkurent –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jmenuje se Hyundai Inster, mnohem dospělejší elektromobil se základní cenou 489 900 Kč. Dacii Spring by to (kromě města) nejvíc slušelo někde u lesa, kde si do ní připojíte třeba elektrický gril nebo motorovou pilu. Stále jde o nejlevnější elektrické auto, takže lze lecos odpustit. Skvělé pro kurýry, nebo „okolo baráku“, na kterém jsou solární panely.

Suzuki S-Cross: Souhrn cen Základní cena vozidla 419.900 Kč (Essential Electric 45) Cena s testovaným motorem a výbavou 494.900 Kč (Spring Extreme Electric 65) Cena testovaného vozidla 553.420 Kč (Spring Extreme Electric 65)

Technické údaje: Dacia Spring Rok • stupeň výbavy 2024 • Extreme Nejvyšší výkon 48 kW (65 koní) Nejvyšší krouticí moment 113 Nm ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 13,7 s Nejvyšší rychlost 125 km/h Převodovka: způsob řazení automatická Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 288 l • 975 l Hmotnost: provozní 1 049 kg Rozvor náprav 2 423 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 385 mm • 1 365 mm Rozměr pneumatik 165/65 R15 Rozměry: délka × šířka × výška 3 701 × 1 583 × 1 519 mm

Základní výbava: 15" ocelová kola, gumové koberce vpředu, zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, elektricky nastavitelná zpětná zrcátka, látkové čalounění v kombinaci s ekokůží, multimediální systém s 10" obrazovkou, satelitní navigace online (8 let), digitální rádio, Bluetooth, nabíjecí adaptér V2L, manuální klimatizace, dálkové zamykání, LED světlomety, automatická světla a další.

Volitelná výbava: Nabíjení DC 30 kW (+15 000 Kč), nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxu 6,6 kW (+8 000 Kč), metalický lak (+12 500 Kč), přední zavazadelník (+4 619 Kč), nabíjecí kabel pro domácí nabíjení (+4 309 Kč), povinná výbava (+999 Kč), textilní koberce (+1 689 Kč), dvojité dno zavazadlového prostoru (+5 949 Kč), přední loketní opěrka (+3 489 Kč), sada YouClip s lampičkou (+1 966 Kč)