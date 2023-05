TEST Dacia Spring Cargo (33 kW): Asi jediný elektromobil, který vám nevěsí bulíky na nos

Radosti Solidní podvozek Ukazuje reálný dojezd Velký nákladový prostor Starosti Úzká kabina Vysoká cena Bídná dynamika 7 /10

Udělat z prvního elektromobilu Dacie i užitkový vůz byl skvělý nápad. Je to nejlevnější normální elektroauto na našem trhu a širší využití tak bylo jenom vítané. No jo, jenže ono je to i tak 538.400 Kč za základ a za „vybavené“ auto na fotkách byste dali 565.900 Kč. A klasický Spring? Teď se výkonnějším elektromotorem je za 576.400 Kč. Na papíře tak zní jako střet protikladů. Ano, sice je malý a elektrický, ale za cenu Fabie Monte Carlo s automatem, nebo skoro i Dacie Duster s naftou a čtyřkolkou.

Levně hlavně vypadá

Na první pohled vypadá užitková Dacia Spring jako auto za maximálně čtvrt milionu. A vypadá tak i na druhý i třetí pohled. A i když jsem s ním týden jezdil a pochopil, komu je vlastně určené a že je vlastně velmi dobré, stejně se na tom nic nemění. Ano, tohle auto je levný elektromobil, to brát nikomu nebudu, ale optikou celé šíře trhu je to také dost drahé auto. S tím prostě budou elektromobily ještě chvilku bojovat.

Vzpomeňte třeba na Škodu Citigoe iV, stála v roce 2019 „krásných“ 429.900 Kč, ovšem šlo o zvýhodněnou cenu s ročním nabíjením zdarma u ČEZu, jinak byla cena 479.900 Kč. Dejte to ale do inflační kalkulačky třeba u Monety a vyjde vám, že takové auto by stálo loni 591.702 Kč. A to je Spring dnes o dost levnější a reálně nemá o moc menší dojezd. A typický malý elektrický hatchback do města je dnes třeba Opel Corsa-e za 889.990 Kč.

Spring Cargo nemá zadní sedačky, místo nich je ložná plocha, která společně s kufrem pojme 1000 litrů nákladu. Maximální zatížení je 358 kg, délka ložné plochy činí 1172 mm a šířka 931 mm, takže to na běžné převážení menších zásilek po městě bohatě stačí. Je nutné ale počítat s tím, že Spring Cargo je značně osekaný po stránce výbavy. Už na první pohled ostatně prozradí, že jde o velmi vylevněné auto.

Chybí mu třeba střešní ližiny, barevné akcenty na krytech vnějších zrcátek nebo kliky dveří v barvě karoserie. Jediná možná barva je bílá Kaolin, jediné disky jsou čtrnáctky a jediné čalounění je černou látkou. Za 12.500 Kč navíc dostanete infotainment a za 15.000 Kč možnost nabíjet výkonem až 30 kW. To je vše, běžný Spring má na výběr z mnoha barev, infotainment má ve standardu a hlavně má výkonnější elektromotor s 48 kilowatty.

Spring Cargo se po zabouchnutí dveří celý zavlní, vnitřek zapáchá jako prášek do čínské polévky a boční vedení sedadel takřka neexistuje. Vzhledem k šířce 1579 mm ale není problém s oporou v pravotočivých zatáčkách, celou dobu jízdy jste totiž opření rameny o B sloupek karoserie. Spring uvedete do chodu klíčem jako v klasickém autě, s brzdou otočíte klíčem v zapalování a počkáte, až se na displeji objeví hláška „Ok“. Pak jen povolíte mechanickou ruční brzdu, otočíte kolečkem voliče jednostupňové převodovky a jedete.

Zpětná zrcátka nastavujete velmi nepřesným kolíčkem, místo tlačítek jsou na volantu záslepky funkcí, které Spring mít nemůže a vstup USB je tak vysoko, že pokud nemáte metrový kabel, bude váš telefon viset. Nákladový prostor od posádky rozděluje mříž, nicméně Spring má i tak zadní dveře, kterými můžete nakládat menší předměty. Na vnitřní straně pátých dveří je holý plech, nicméně alespoň je kufr čalouněný, nebo jej chrání plasty výplní zadních dveří.

U většiny funkcí vozu mohu říct jen to, že fungují. Klimatizace fouká studený vzduch, světla svítí, klakson troubí. Není tu nic, na co by se dalo zaměřit, Spring vlastně splňuje jen základní funkce automobilu. Cením ale třeba vypínač parkovacích senzorů a vám se bude líbit taky. Při couvání totiž dokáží vyloudit jeden z nejotravnějších zvuků ve známém vesmíru, který navíc ještě rezonuje otevřenou kabinou. Na vypnutí je klasické tlačítko, takže pro zapnutí senzorů musíte tlačítko opět zmáčknout.