TEST Dacia Sandero Stepway TCe 90: Nejočekávanější jízda roku!

Rok 2021 je v plném proudu a vyvstává tak spousta otázek: Kdy budeme moct vycestovat do zahraničí? Kdy budeme moct jít v klidu do hospody? Jak jezdí nová Dacia Sandero? Zatímco na první dvě otázky odpověď neznám, na tu třetí už ano. Po loňském debutu se nám totiž do redakční garáže dostal první exemplář k testování.

Nešlo však o obyčejnou verzi ve formě hatchbacku, ale o Stepway, tedy vyvýšený model ve stylu malého SUV. Novinka už vůbec nevypadá jako laciné auto, ale jako plnohodnotný konkurent zavedených značek. Náš exemplář měl motor TCe 90, který byl spárovaný s manuální převodovkou.

Sága automobilky Dacia pod křídly Renaultu začala v červnu roku 2004 modelem Logan. Automobilka si slibovala, že do konce toho roku vyrobí 11.000 kusů. Kdyby jen tušila, že ho za to samé období bude chtít 27.000 lidí. Sandero přišlo v roce 2008 a zaznamenalo podobný úspěch. Dacia prostě jela.

Lidé si ji zamilovali díky jednoduché technice, velmi nízké ceně a také díky tomu, že mají na palubě opravdu jen to, co reálně potřebují. Posměváčkům, kteří hanili laciné plasty, horší zpracování a nepříliš dynamické motory, tak nakonec zbylo stejně jenom prázdné posmívání. Třeba sandero se totiž stalo nejprodávanějším evropským vozem v sektoru soukromých zákazníků.

V loňském roce však přišel zlom a Dacia začala s novými generacemi modelů v segmentu B revoluci. Pořád si na nic nehrají a cílí na nenáročné motoristy, kteří prahnou po jednoduchých a praktických vozech, ale obuly se do designu a zpracování. Díky stále stejné filozofii se tak nyní můžeme podívat, co všechno se dá dokázat s minimálním rozpočtem.

Na všechny strany

Nová Dacia Sandero stojí na platformě CMF-B, nejde však o zcela shodnou platformu s novými Renaulty Clio a Captur či Nissanem Juke, jak se občas mylně uvádí. Modely Sandero a Logan 3. generace mají svůj zjednodušený derivát CMF-B LS (low specifications). Na stejném derivátu mají stát i některé budoucí automobily značky Lada.

Designově působí nové sandero jako vzepření stereotypům. Jako kdyby říkalo: „Tak teď sledujte!“. Mezigeneračně se zvětšilo. Je o centimetr delší (4099 milimetrů) a o 115 mm širší (1848 mm bez zrcátek). Širší postoj zaujala i kola, přední rozchod je 1520 mm a zadní 1509 mm. Rozvor se natáhl o 15 mm.

Rozkročený vzhled vozu doplňuje o dva centimetry nižší střecha (bez střešních nosičů). Stepway v podstatě zastupuje roli crossoveru, takže má i vyšší světlou výšku 201 mm. Oproti verzi hatchback je tedy vyšší o skoro čtyři centimetry. Svůj podíl na tom mají i pneumatiky, které jsou u stepwaye s rozměrem 205/60, zatímco hatchback má 195/55. V obou případech jde o šestnáctky, které má stepway již v základní konfiguraci.

Líbím se vám?

Standardní Dacia Sandero nízkou cenu nikdy na první pohled neskrývala. U derivátu Stepway to bylo ale vždy o něco lepší. Oplastované nárazníky, černé lemy blatníků, vyšší postoj a střešní nosiče prostě dělaly své. Auto pak hned najednou vypadá lépe, víceúčelově. Vzhled nového generace to ale celé posunul ještě dál.

Když se podíváte na nové sandero na parkovišti, asi vás na první pohled nenapadne, že jde o levné rumunské auto. To platí u obou karosářských variant. Když si ale dáte fotky této a předchozí generace vedle sebe, rozdíl už není tak markantní. Dacia měla jednoduše dobře nakročeno už u druhé generace vozu a nyní to jen dotáhla do konce.

Autu moc sluší vytažené blatníky, zvlněná kapota i drsňácké nárazníky. Úplně nejlepší je na něm nový světelný podpis, který je na konzervativní automobilku nečekaně odvázaný. Diodové potkávací světlomety jsou součástí základní výbavy. Vnějškem sandero tedy přestalo do světa křičet lacinost, ale co vám bude říkat uvnitř?

Z čekárny do pokoje

Pro náročnějšího řidiče bylo sezení v minulé Dacii Sandero jako sezení v čekárně u zubaře. Jednoduše si tu přečkal nezbytně nutný čas a pak hurá pryč. Dopředu vyboulená palubní deska působila obtloustle a materiály vypadaly lacině už na tiskových fotografiích. Právě zde však Dacia zamakala nejvíc a jestli se lidem nový vnějšek líbí, z vnitřku budou skutečně nadšení.

Zavalitá architektura původní palubní desky je pryč a odešla tam, kam palubní deska 3. generace Renaultu Clio. Vítej v 21. století, Dacie. Nové rozhraní je členité a shodné s moderními auty. Nenechte se ale zmást, pořád je všechno z tvrdých a bytelných plastů, a to i včetně horní části palubní desky, které už dnes bývají ve většině případů měkčené.

Pokud ale máte stejně jako my nejvyšší výbavu, táhne se aspoň prostředkem palubní desky počalouněná část, která vypadá jako vnitřek sportovní bundy. Stejný materiál najdete i na opěrkách dveří. Verze stepway se pak vyznačuje ještě oranžově lakovanými výdechy ventilace. I tento detail společně se žlutě prošívanými sedadly přidá interiéru na hodnotě.

Zpracováním šla automobilka hodně nahoru, nic tu nevrže a všechno doléhá. Pocitově to samozřejmě zase taková hitparáda není. Hlavně volant by zasloužil nějaký lepší materiál, takto je to jako držet plastovou kliku od dveří, i když jde podle ceníku o umělou kůži. Konečně lze ale podélně nastavit.

Sedadla mají tvrdé boční vedení a trochu měkčí středy. Sedí se v nich dobře, ale spíše než Ikea je to lacinější Jysk. Tedy nic světoborného, ale službu udělají. Opěradla se ovládají pákou a chvilku trvá, než trefíte tu správnou polohu. Jako řidiči mi ale nejvíc vadily předsunuté tvrdé hlavové opěrky.

V prostoru lehce omezuje jen širší středový tunel, ale jinak není problém se pohodově usadit. To platí na všech sedadlech včetně těch zadních, kde je jen o trochu méně místa na hlavu. I tak se sem ale vejdou i vyšší postavy a já jsem se svými 183 centimetry měl ještě bohatou rezervu i pro kolena. Cestující vzadu pak potěší vlastní tlačítko na stahování oken. Švihadlům vzadu ale dáte sbohem jen v nejvyšší výbavě, a to ještě za příplatek.

Samostatnou pozornost si zaslouží určitě infotainment. V naší nejvyšší výbavě se multimediální systém jmenuje Media NAV a obsahuje vestavěnou navigaci, rádio DAB, zrcadlení chytrých telefonů, bluetooth a komunikuje skrze šest reproduktorů. To vše je zabalené v osmipalcovém dotykovém displeji, který ční z palubní desky do prostoru.

Opravdu velkou frajeřinou je, že infotainemnt umožňuje i zrcadlení Apple Carplay bez kabelu. To donedávna neuměly ani prémiové vozy. Telefon si pak můžete odložit do plastového držáku mezi obrazovkou a sloupkem volantu. Ve výhledu nepřekáží, před vámi je pořád vystouplá kapota. Po propojení si tak můžete na obrazovce promítat navigaci přes některou z aplikací a na telefonu ovládat třeba Spotify.

Do toho máte dva USB porty, jeden pod držákem na telefon a druhý ve středové přihrádce. Metrový kabel u držáku na telefon vám bude samozřejmě plandat u nohou, takže je potřeba to promyslet, ale jakmile máte krátký kabel pro telefon a druhý pro jiné zařízení ve středovém tunelu, dá se v autě krásně fungovat a nic vám nebude chybět.

Samotný infotainment je spíše podprůměrný a tradičním řidičům zřejmě vonět nebude, ale to co má dělat, to dělá. Rozlišení není kdovíjaké a na jednotlivé úkony nereaguje moc rychle. Celkovým zpracováním mi připomíná ty nejlevnější tablety z elektra. Dotykovým ovládáním hlasitosti rádia se ale trápit nemusíte, protože na to máte dedikovanou páčku pod volantem. Pochvalu však zaslouží slušné rozlišení parkovací kamery.

Klimatizace se ovládá manuálně otočnými voliči se stříbrnými „prstýnky“ z Renaultu. Jejich povrchová úprava zajistí dobrý grip a stejné lemování najdete i na hlavici řadicí páky. Systém start/stop tu má své vlastní tlačítko, navíc přehledně uložené ve stejném panelu s varovnými světly.

V zavazadlovém prostoru je laciná povaha vozu cítit nejvíc. Nákladová hrana kufru nemá žádnou ochranu, plech na vás pak kouká i na většině plochy vnitřní strany dveří. Pokud v kufru často něco vozíte, snadno ho tedy odřete. Objem 328 litrů patří v segmentu k průměru. Podlaha je dvojitá a v případě verze na plyn pod ní najdete nádrž na LPG, jinak rezervní kolo.

Dacia Sandero může mít místo klíče kartu. S tou odemykáte, zamykáte i startujete. Navíc si s ní můžete odjistit i páté dveře a nemusíte si zamazat ruce lovením spínače. Když se k vozu přiblížíte s kartou, samo se odemkne. Po odchodu se zase zamkne. Mně se ale třeba stalo, že jsem si odemkl auto, dal batoh na sedadlo spolujezdce a než jsem jej obešel ke dveřím řidiče, zase se zamklo. Na to mi ale kolegové poradili, abych auto obcházel zezadu. To už pak neudělá.