TEST Dacia Sandero Stepway TCe 110 Expression: Nová tvář, staré kvality, vyšší cena

Na to, že Sandero má být levnější alternativou, nabízí řadu chytrých detailů, které ani dražší konkurenti nenabídnou, nebo se za ně u nich musí připlácet. A neplatí to jen o zavazadlovém prostoru, ale také pracovišti řidiče. Šikovný držák na telefon už jsme zmiňovali, ale ono je mile jednoduché i prostředí infotainmentu a potěší podpora zrcadlení obrazovky telefonu. Digitální přístrojovou desku sice v Sanderu nenajdete ani za příplatek, ale na starých dobrých analogových budících s doplňkovým displejem uprostřed není nic špatného. Obzvlášť, když jsou takto přehledné a snadno čitelné.

Na zadních sedadlech není místa na rozdávání, ale to od Sandera nikdo neočekává. Průměrně vzrostlý dospělý se sem bez obtíží vejde a přežije i delší cesty. Zavazadlový prostor podle výrobce nabízí 410 litrů, takže také slušný objem. Opěradla zadních sedadel dělená 1:2 je možné sklápět, byť ne do roviny, a kromě toho zavazadelník nabídne dvojitou podlahu, rezervní kolo (4000 Kč) nebo praktické háčky.

Vyšší světlá výška přináší výhodu v podobě snazšího nastupování a vystopování, zatímco sedadla jsou pro Dacii typicky měkká a pozice k řízení spíše akceptovatelná. Výhled z vozu je ale slušný a kdo by si nebyl jistý svými schopnostmi, může se při parkování spolehnout na přední i zadní parkovací senzory, stejně jako na zadní kameru. Zadní parkovací senzory patří do základní výbavy stupně Expression, zbytek je součástí paketu Parkování Plus za rozumných 8000 Kč (včetně systému hlídání mrtvého úhlu).

Pokud někdo preferuje automatické převodovky, z jediné varianty s CVT u Dacie Sandero nebude nadšený. Ti ostatní budou mít radost, že v dnešní době automatové je stále k mání auto, kde si mohou řadit sami. Co na tom, že by řazení mohlo mít o něco kratší dráhy a být přesnější? Průměrný manuál je v očích mnohých stále lepší než kdejaký automat.

Jenže skutečné zrychlení není tak výrazné, jak by se mohlo pocitově zdát. Je to dáno především celkovým naladěním auta, které je stavěné spíše na poklidnou jízdu. Takže když začnete tlačit na pilu, relativně výkonný motor začne autu trochu utíkat. Při prudším zrychlení se krátce odlehčí příď, a ještě více odlehčí již tak lehké řízení, takže máte na chviličku pocit ztráty kontaktu s vozovkou. Jde však skutečně jen o pocit a brzy si na tento projev zvyknete.

Závěr

Dacia Sandero Stepway po lehčím osvěžení vzhledu souvisejícím se změnou firemní identity zůstává povedeným autem, které rádi s klidným svědomím doporučíme. Cena testovaného exempláře blížíce se půlmilionu korun možná už není tak lákavá, jak by si člověk u Dacie představoval, ale je pravda, že za své peníze dostanete slušnou výbavu, relativně výkonný a úsporný motor a stylovější oplastované provedení výchozího Sandera, které kromě vzhledových odlišností přináší také vyšší světlou výšku a s tím související snazší nastupování, vyšší posed a bezstarostné parkování.

Pokud se spokojíte s nižší výbavou či slabší motorizací, bude výsledná cena vozu ještě lákavější. Dá se ale Sanderu Stepway skutečně něco vytknout? Záleží na tom, co od podobného auta očekáváte. Řízení by mohlo být méně přeposilované, řazení přesnější a vůz by mohl při prudším zrychlení méně znervóznět. Také bych si dokázal představit o něco lepší pozici za volantem. Ale to už vyloženě hledám něco, co bych vytknul. Jako celek je vůz stále přesvědčivý

Dacia Sandero Stepway: Souhrn cen Základní cena vozidla 360.900 Kč (TCE 90/67 kW Essential) Cena s testovaným motorem a výbavou 416.400 Kč (TCe 110/81 kW Expression) Cena testovaného vozidla 471.100 Kč (TCe 110/81 kW Expression)

Technické údaje: Dacia Sandero Rok • stupeň výbavy 2023 • Stepway Expression

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 3/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 999 cm 3

Nejvyšší výkon 81 kW (110 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 5 250 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 200 Nm při 2 900 až 3 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 10 s

Nejvyšší rychlost 183 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů manuální • 6 stupňů

Zákl. objem zavazadlového prostoru 328 l

Objem palivové nádrže 50 l

Rozvor náprav 2 604 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 520 mm • 1 509 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 099 × 1 848 × 1 587 mm

Základní výbava: Elektricky ovládaná zadní okna, 6 airbagů, denní a potkávací světlomety LED, dešťový a světelný senzor, sada pro opravu defektu pneumatiky, dvojitá podlaha zavazadlového prostoru, sedadlo řidiče výškově nastavitelné s loketní opěrkou, vnější zpětná zrcátka v barvě šedá Megalithe, zadní parkovací senzory, multimediální systém Media Display, systém aktivního nouzového brzdění (AEBS), elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, přední mlhová světla, výškově a podélně nastavitelný volant, tempomat s omezovačem rychlosti, zadní sedadla v poměru 1/3 a 2/3, volant čalouněný umělou kůží, modulární podélné střešní ližiny, manuální klimatizace.

Volitelná výbava: Automatická klimatizace (5000 Kč), paket Media Nav Plus (8500 Kč), paket Extra (8000 Kč), paket Parkování Plus (8000 Kč), 16palcová kola z lehkých slitin Mahalia (5500 Kč), vyhřívaná přední sedadla (4000 Kč), lak modrá Iron (15.700 Kč), rezervní kolo (4000 Kč).