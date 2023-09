TEST Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 (74 kW): Šetřílek, výletník, ale hlavně frajer

Pokračování 2 / 3

Dojede daleko

Takové auto nemůže mít rezervní kolo, jelikož je místo něj právě nádrž na zkapalněný plyn. Vejde se ho tam 40 litrů a do klasické nádrže na benzin dáte dalších padesát. Znamená to, že jízdní dosah vozu se oproti jiným motorizacím výrazně navýšil a se sanderem tak na dvě nádrže dáte klidně i tisíc kilometrů. A bude to možná i levnější než s dieselem, protože s pohonem na LPG vás nyní vyjde kilometr zhruba na korunu.

V kombinovaném provozu se spotřeba plynu pohybuje od 7 do 8 litrů na sto kilometrů. Při provozu na „mrtvé dinosaury“ mi sandero bralo zpravidla o litr paliva méně. Mezi oběma druhy paliva můžete přepínat pomocí tlačítka nalevo od volantu a rozdíl mezi nimi během jízdy je znatelný. Jelikož má plyn vyšší oktanové číslo, doručí vám kýžených sto koní v 5000 otáčkách, zatímco na benzin jen 91. Podobné je to s točivým momentem.

Tak jako tak, sandero oplývá průměrnou dynamikou, nicméně tento aspekt u zákazníků značky určitě není prioritní. Předjíždět se s autem dá, na dálnici těch 130 jede a většinu kopců zvládne bez podřazení. To prostě stačí. Z uživatelského hlediska mi jen vadila značná turbodíra, kdy auto nemá v nízkých otáčkách moc co nabídnout, ale pak se konečně rozdýchá a okolo třech tisíc otáček už se celkem solidně vezete.

Největší nevýhodou sandera a vozů Dacia obecně je za mě gumové a nepřesné řízení, na delších cestách nepohodlné sedačky s prakticky nulovým bočním vedením a již avizované ovládací síly pedálů. Vůz to ale zachraňuje celkem solidním podvozkem. Konstrukčně to samozřejmě žádný zázrak není, vpředu máte Mcpherson a vzadu vlečená ramena, ale značka si pomáhá celkově komfortním naladěním podvozku a dobrými pneumatikami, v našem případě Continental EcoContact 6 205/60.

Auto se do gum může opřít a celkově umí moc dobře filtrovat české nerovnosti. Podvozek je pomalý, umí zakopnout a s absolutně necitlivým řízením nemáte tušení, co dělají přední kola, ale v porovnání s možnými konkurenty je jízda báječná. Myslím teď třeba čínská auta, která ve velkém nastupují do Evropy s tím, že pro nás mají levnou mobilitu. Já vám nevím, kluci, my máme prostě Dacii.

Dacia je už mazák a po evropských rozbombardovaných cestách umí jezdit s grácií. Je nejlepší v tom dát svým zákazníkům jen to, co nezbytně potřebují. Na zvlněné silnici se jen lehce houpe a menší nerovnosti umí přeplavat. Na boční limity pneumatik si však sáhnete poměrně snadno a naklánění v zatáčkách je na denním pořádku. To kdyby vám náhodou v Dacii přišlo jako fajn nápad jet rychle.

Z pohledu pobytu na palubě vozu už bychom byli jako kafemlýnek, však sandero je na našich stránkách již poněkolikáté. Já bych jen opět rád připomněl špatně umístěný USB konektor vedle infotainmentu, takže vám kabel v případě připojení telefonu překáží, plandá a naráží o středový tunel. Připojený telefon se pak špatně odkládá do přihrádky.