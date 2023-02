TEST Dacia Jogger TCe 110 Extreme (81 kW): Skoro 600 tisíc za levný kombík? To už je docela dost

Jogger Extreme s tímto motorem už jsme testovali. Nyní se na něj ale můžeme podívat z trochu jiného úhlu.

Radosti Variabilní interiér Slušná spotřeba Přijatelná cena Starosti Turbolag Vibrace motoru Přeposilované řízení 7 /10 Není to tak dávno, co jste si mohli koupit kombi na základech městského hatchbacku od mnoha značek. Znamenalo to neutratit příliš velké peníze a přitom vlastnit malé příjemné auto s velkým vnitřním prostorem, ale na malém půdorysu, s úspornými motory, malou pojistkou a schopností táhnout vozík naštípaného dřeva. Byla to typická vesnická auta, kde se nikdo nepotřeboval předvádět, ani nikdo nevyhledával u zábavné jízdní vlastnosti. Nicméně Renault Clio Grandtour je v pánu, trojková Škoda Fabia ho bude po vyprodání posledních skladovek následovat a ta čtvrtá se k této karosářské variantě nemá. Šly malé kombíky ke dnu také kvůli malým MPV? Teď už to rozhodně neplatí. Renault Kangoo je minimálně za 590.000 Kč, Citroën Berlingo a Peugeot Rifter jsou jako osobní vozy aktuálně v nabídkách značek jen jako elektromobily. Nová identita Takže když chcete jezevčíka pro sedm cestujících do půl milionu korun, je tu Dacia Jogger nebo SsangYong Tivoli Grand. Dacia si prošla změnou identity, má nový znak, který se pojí s novou přední maskou a jiným logem na volantu. Nutno uznat, že takto omlazené Dacie opravdu hodně prokoukly, když vedle mě zastavilo Sandero předchozí generace, byl rozdíl neskutečný. Ale ani Dacii se nevyhnulo zdražování, takže kolik teď takový Jogger stojí? Základní cena pětimístné varianty je 417.500 Kč, sedmimístné 440.500 Kč. Je za to motor Eco-G na LPG a benzin o výkonu 100 koní. Pokud chcete čistě benzin, máte jedinou možnost - TCe 110. Oba motory jsou litrové tříválce, jen 110 má přímé vstřikování paliva a chlubí se o deset koní vyšším výkonem. Právě ten měla i naše testovaná verze. TEST Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 Extreme: Stará tvář se loučí, extrémně úsporný motor zůstává Jogger nemůže mít automat ani pohon všech kol. Výbavy jsou tři - Essential, Expression a Extreme. Nejvyšší, kterou jsme měli, se odlišuje také designově, k tomu má navíc 16palcová kola, automatickou klimatizaci, zadní parkovací kameru či sklopné stolky na opěradlech předních sedadel pro cestující ve druhé řadě. Ano, vypadají chatrně a jsou snad z toho nejhoršího plastu, ale svůj účel plní. O tom, jak se žije na palubě Dacie Jogger jsme se ale rozepsali již v dřívějším testu, nyní se podíváme spíše na ceny. Na dříve testovaném voze visela cenovka 522.500 Kč i s příplatkovou výbavou. Jaká to náhoda, že stejné peníze nyní stojí Extreme s tímto motorem bez příplatků. Přičtěme ještě dodatečnou výbavu a výsledná suma činí 565.700 Kč. K příplatkům se řadí pakety Media Nav Plus, Technologie Extreme, rezerva a vyhřívaná přední sedadla. Vyhřívaný volant Dacia Jogger mít nemůže. TEST SsangYong Musso Grand 2.2 e-XDI (149 kW): Stojí málo, umí hodně, ale jen o ceně to není Dražší Dacii Jogger už nekoupíte, vlastně lze cenu navýšit už jen o tisícovku výběrem jiného laku a příslušenstvím, které ale do výbavy auta nepočítáme. A právě zde se hodí připomenout, že za 567.500 Kč koupíte Dacii Duster v té samé nejvyšší výbavě Extreme, ale s naftovým motorem Blue dCi o výkonu 115 koní, s šestistupňovou manuální převodovkou a pohonem všech kol. Ale zpět k Joggeru, jak za 560 tisíc jezdí?

Jízdní vlastnosti? Problémem Dacie Jogger je, že pořád jezdí jako Sandero za tři sta tisíc, ze kterého vychází. Takže nic moc. Ještě je navíc natažené, s rozvorem 2897 místo 2604 mm. S nataženým rozvorem a delším zadním převisem by ale měly přijít ještě dodatečné změny. Třeba delší rozchod předních i zadních kol, k čemuž ale nedošlo. Pokud se podíváme do technických údajů, tak zjistíme, že Jogger má rozchod předních kol 1520 mm, což je dokonce o 12,6 mm méně než má Sandero. Přitom je ale Jogger s výškou 1691 mm se střešními nosníky o 192 mm vyšší. Takže je to natažené auto, zároveň úzké i vysoké, s přeposilovaným řízením a velkým turbolagem přeplňovaného motoru. Nemůžete tak od něj čekat jiné než nezáživné a naprosto plytké jízdní vlastnosti, kdy s vámi auto komunikuje pouze prostřednictvím kol a tlumičů. Ty jsou naštěstí obstojné, Jogger se sice umí trochu zatřást na velkých nerovnostech, ale nedá se říct, že by byl nepohodlný. TEST Dongfeng Fengon 5 1.5 (101 kW) CVT: Čínský luxus za rozumnou cenu už Evropana neurazí Pokud pomineme turbolag, kdy si auto na dvojku rozfoukáte, zařadíte trojku, tah zmizí a vy opět čekáte na plnou dávku točivého momentu až ve 2900 otáčkách (na turbomotor nezvykle vysoko), tak je dynamika velmi slušná. 130 km/h auto jede i do kopce, a to bez výrazného snažení. Stovka za 11,2 sekundy ve specifikaci se sedmi sedadly (10,5 sekundy s pěti sedadly) je také na danou kategorii v pořádku, však sanderu s atmosférou to trvá 16,7 sekundy. Navíc díky nečekaně rapidnímu tahu ve třech tisících otáčkách Jogger navozuje dojem, že je dynamičtější než ve skutečnosti je. Řadící páka se v kulise pohybuje s velkou lehkostí a má přesně vymezené dráhy. Odpor spojky je takřka nulový, dávkování plynového pedály ne zcela přesné a stejně je na tom i brzdový pedál. Pokud jde o spotřebu, tak můj průměr byl po šesti stovkách kilometrů 6,7 l/100 km s velkým podílem dálnice při stotřicítce. TEST Opel Crossland 1.2 Turbo AT6: Stárne důstojně, ale co ta cena? Jízdní komfort při cestování na delší vzdálenosti je v pořádku, Jogger nemá přehnaně velká zrcátka a i přes svou výšku je poměrně aerodynamický, takže vás nebude štvát přehnaným svistem větru. Odvalování pneumatik, navíc zimních s vysokým profilovým číslem, také není moc slyšet. Celkem solidní je i maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu 1200 kg a užitečné zatížení až 582 kg u sedmimístné varianty s tímto motorem. Třetí řada sedadel není místem pro dlouhodobý pobyt nikoho jiného než dětí. Navíc, pokud budete chtít obstojný zavazadlový prostor, budete si muset sedadla vyjmout (jde to celkem snadno) a uložit je třeba do sklepa. Když v autě jsou a jsou sklopené, tak stejně zabírají hodně místa a sklopená opěradla nejsou v rovině, takže se toho na ně případně nedá ani moc položit. A zbytek za nimi má 212 litrů, to je na dvě až tři tašky s nákupem. TEST Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet Hybrid 4x4: Návrat do minulosti s přidanou hodnotou Otázkou nicméně zůstává, zdali je 560 tisíc za Dacii částka, kterou jste ochotni zaplatit. Samozřejmě, zdražilo všechno, ale pomiňme, že potřebujete sedm sedadel. Ano, VW Golf Variant utekl v základu daleko za šest set tisíc, ale za stejné peníze jako tento Jogger je možné mít Hyundai i30 kombi s motorem 1.5 T-GDI o výkonu 117 kW (159 koní) ve velmi dobré výbavě Smart PE.

Závěr No a co pětimístný Jogger? Ve stejné specifikaci za 499.500 Kč, objem zavazadelníku činí 829 litrů a po sklopení druhé řady sedadel 1594 litrů. To jsou skvělé hodnoty. Navíc, budete-li chtít jezdit na LPG, tak ve výbavě Extreme ušetříte ještě 10.000 Kč při nákupu. Napsat, že je Jogger geniální v řešení prostoru na palubě v kategorii aut do půl milionu korun, si ale nedovolím, protože ho v šířce v prostoru předních sedadel poráží i nová Škoda Fabia. Jogger je prostě úzký a možná i zbytečně vysoký. TEST Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip: Takových aut si musíme vážit! Logan MCV byl v pohodě, sice byl také úzký, ale stál před třemi lety tři sta dvacet tisíc s dieselem v prostřední výbavě Arctica. To už je minulost, teď je tu Džoggy s možností pohonu na LPG již z výroby a s cenovkou 417.500 Kč v základní výbavě s pětimístným interiérem. Není to špatné auto, ale zájemce by si měl zodpovědět dvě zásadní otázky: Vážně potřebuji sedm sedadel? Neměl bych se vyprdnout na výbavu Extreme a koupit si nějakého kompatka? Dacia Jogger: Souhrn cen Základní cena vozidla 417.500 Kč (TCe 100 Eco-G Essential/74 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 522.500 Kč (TCe 110 Extreme/81 kW) Cena testovaného vozidla 565.700 Kč (TCe 110 Extreme/81 kW) Technické údaje: Dacia Jogger Rok • stupeň výbavy 2023 • Extreme

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 3/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 999 cm 3

Nejvyšší výkon 81 kW (110 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 5 250 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 200 Nm při 2 900 až 3 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 11,2 s

Nejvyšší rychlost 183 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů manuální • 6 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 212 l • 1 819 l

Objem palivové nádrže 50 l

Hmotnost: provozní • celková 1 280 kg • 1 803 kg

Rozvor náprav 2 897 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 520 mm • 1 509 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 547 × 1 848 × 1 691 mm Sériová výbava (Extreme): elektricky ovládaná zadní okna, 6 airbagů, přední mlhové světlomety, tempomat, automatická klimatizace, volant čalouněný umělou kůží, zadní parkovací senzory, aktivní nouzové brzdění, dešťový a světelný senzor, zadní parkovací kamera, výškově a podélně nastavitelný volant, bezklíčový vstup, střešní ližiny, infotainment, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka Volitelná výbava: Paket Media Nav - navigace s mapovým pokrytím, přední výškové reproduktory (8500 Kč), Paket Technologie Extreme - elektronická parkovací brzda, středová loketní opěrka, systém hlídání mrtvého úhlu, přední parkovací senzory, řidičovo sedadlo bez loketní opěrky (10.000 Kč), nemetalický lak zelená Dusty (15.700 Kč), rezerva (4000 Kč), vyhřívaná přední sedadla (5000 Kč)