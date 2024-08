TEST Dacia Duster TCe 130 4×4: Nejočekávanější auto roku budí větší dojem než BMW M4

Radosti Srozumitelné ovládání Příznivá spotřeba Jízdní komfort Praktický vnitřek Starosti Nepraktické zadní kliky Kompromisy ve zpracování Občas zmatení asistenti 8 /10

Když se první Dacia Duster představila na přelomu let 2009 a 2010, podobně jako řada jiných lidí jsem si říkal, zda to značka myslí vážně. Tehdy teprve začínala její renesance, na trhu měla první vozy Sandero nebo Logan MCV a když vám jedno z jejích aut parkovalo v garáži, sousedovi jste se tím dvakrát nechlubili.

Ale teď? U nás na vsi vzbudí každý lepší nebo hezčí Duster větší pozdvižení než BMW M4 kabrio v zelené metalíze a s oranžovými sedačkami. Druhá generace kompaktního SUV vydržela vypadat k světu i po sedmi letech na trhu, tato nová třetí pak dělá radikální čáru za tvary, které už od dob generace první volně vycházely z Renaultu 4.

Nové znaky automobilky, tedy jednoduchá geometrická písmena DC, jsme viděli už ke konci výroby minulé verze, tvary a designové prvky výrazně inspirované vřele přijatým konceptem Bigster jsme tu ještě neměli.

Duster stále vyznává jednoduché hrany a objemy – hranatě vystouplé blatníky nesmí chybět, oplastování ve spodní části také, ale celé je to sofistikovanější a uhlazenější. Už prostě nepůsobí jako vůz včerejška, naopak příď vypadá sebevědomě a sofistikovaně díky kontrastní bílé lince v čelní masce, která přímo navazuje na diody v předních světlech. Opět zde nechybí plastový prvek za předními blatníky, nyní pořádně masivní a vyrobený stejně jako ostatní exteriérové prvky v podobném duchu z materiálu Starkle, což je z 20 procent recyklát. To dává ostatně najevo díky symbolu pro recyklaci na panelech na bocích.

Zajímavě působí hranatá zadní světla á la symboly ><, která navazují na vnitřní grafiku minulé generace po faceliftu. Všimněte si také modulárních střešních lišt, které má tato vrcholná výbava Extreme jako jediná. A štvaly vás dříve „klapkové“ kliky, do kterých se daly snadno přivřít prsty? Vpředu už jsou „normální,“ ty zadní se přesunuly do míst za sklo do plastového panelu. Vypadá to elegantně, ale mladší děti si zadní dveře bez asistence neotevřou. Ale celkovému designu to odpovídá. Hrany a sofistikovanější přístup než dříve si užijete také vevnitř.

Interiér: Modernější, ale stále přístupný

Ano, stále jde o dostupné auto a uvnitř do značné míry plastikové bez většího měkčení, ale vnitřek je docela hezky poskládaný a v tomto provedení ozvláštněný bronzově lakovanými prvky na výdeších ventilace. Duster se postupem času zbavil komicky kompromisních řešení, jako bylo například stahování oken na středovém panelu u první generace, nebo nastavování zrcátek v palubní desce u generace druhé. Některé díly si budete pamatovat ze starších Renaultů nebo přímo ze staršího Dusteru – například tlačítkové moduly na volantu, která ale na rozdíl od dřívější verze nemá striktně kruhový tvar a má nově výřezy na palce.

Novoty ale nejsou na úkor tradičně konzervativního a přehledného ovládání. Sice nám tu trošku chybí velké kulaté voliče pro obsluhu klimatizace, ale přes lištu s tlačítky se dá také nastavovat pohodlně a aniž by řidiče rozptylovala. Pokud hledáte nastavování hlasitosti, to je nyní řešeno možná lépe, než dříve – alespoň pokud srovnáváme dobře vybavené verze předchozí a aktuální generace. Dříve jste audio obsluhovali buď na tyčce pod volantem nebo přes plošky vedle dotykového displeje, nyní máme tlačítka plus a minus skrytá v horní hraně obrazovky infozábavního systému.

Ten je v duchu jednoduchosti a přehlednosti – piktogramy pro audio, telefon, nastavení a další prvky máte po straně, displej má jemné rozlišení, dobře reaguje na dotyk a startuje celkem rychle. Najdete zde také například náklonoměry nebo nastavení nyní již povinných „asistenčních systémů.“ Hlavně pípající výstrahy překročení rychlosti, kterou si zde můžete vypnout v rámci vlastního nastavení profilu a před jízdou na něj přepnout dvojím stisknutím tlačítka nalevo od volantu. Uvidíte zde také výstup z kamerového systému, v tomto případě příplatkového v rámci paketu Parkování s kamerami vzadu, vpředu a po stranách. Jejich obraz sice nemá 4K rozlišení, ale koukat se na něj dá i za šera. Displej infozábavního systému je nyní uložen výše v palubní desce, takže nemusíte sklápět zrak tak moc, jako u minulé generace.

Vyjma základní výbavy Essential mají všechny Dustery digitální přístrojový štít – ten má příjemné rozlišení, nezatěžuje uživatele zbytečnostmi a můžete si u něj nastavit tři režimy zobrazení. Snadno se s ním sžijete. Ovládací prvky na volantu nová generace přebírá z té minulé, zde také není žádná zákeřnost. Fajnovým nápadem je lišta s tlačítky vlevo od volantu – zde snadno vypnete výstrahu rychlosti či stop/start. Sedadla umí být pohodlná i na delších cestách, ale možná bych si před koupí této verze Extreme vyzkoušel, zda vám sedne jejich čalounění z materiálu Microcloud. Ten umí být ve vedrech hůře prodyšný.

Na fotografiích jste si mohli všimnout doplňků, které si můžete po kabině přesouvat na různá místa v rámci interiéru. Dacia jim říká YouClip a na různé montážní body – v palubní desce, v prostoru u nohou spolujezdce, na konci středového tunelu či v kufru – se dá pověsit třeba držák nápojů nebo telefonu, lampička, háček. Vnitřku to dodává zajímavý prvek variability. Ta je obecně na solidní úrovni, odkládací poličky máte vpředu na středovém tunelu i na jeho zakončení, pod loketní opěrku se toho vejde docela dost, kapsy ve dveřích jsou příjemně veliké.

Vzadu pak nový Duster těží z nové platformy (o té si řekneme za chvíli), což přineslo o tři centimetry více místa pro kolena. Normální dospělý se dozadu posadí bez kompromisů, sedáky jsou v rozumné výšce nad podlahou a nad hlavou je také solidní porce prostoru, pokud neměříte výrazněji přes 180 centimetrů. Opěradla jsou dělená v poměru 1/3 ku 2/3 a sklopit se dají téměř do úplné roviny s podlahou kufru v její horní poloze. U tohoto konkrétního vozu je tato poloha jediná – je zde totiž poctivá rezerva, dostupná za příplatek 4000 Kč. S ní je výška zavazadelníku vcelku průměrná a místa si ukrojí hodně, ale pokud se bez ní obejdete, do čtyřkolky se vejde až 456 litrů.