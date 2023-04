TEST Dacia Duster 1.3 TCe 150 4x4 Journey: Když dědovi bouchnou saze

Šest set tisíc za dacii je opravdu hodně, ale pořád je to dobré, protože je potřeba se podívat i jinam a vymazat si z hlavy dva roky staré ceníky i od jiných značek. Třeba Takové Suzuki Vitara se čtyřkolkou stojí nejméně 636.900 Kč v základní výbavě Elegance. Jeep Renegade stojí v základu 699.000 Kč, a to bez pohonu všech kol, ten už je nyní pouze pro plug-in hybrid 4xe, kde je cena přes milion. Trochu větší Korando pak vyjde se čtyřkolkou na 618.800 Kč. Takže v tom prostě jedou všichni.

A právě tento motor jsme si nyní připomněli, respektive to, jak je s ním Duster neurvalý. Samotný Duster se navíc také změnil, nyní má tři výbavy - Expression, naší Journey a plnou palbu Extreme, od které vás v našem případě dělí už jen 11.600 Kč. Dále těží z nové identity značky , má nové barvy, znak a celkově za ty dva roky celkem prokoukl. I s příplatky však vyšel už na 600 tisíc korun.

Jsou to dva roky, co Dacia Duster prošla faceliftem a mohli jste si ji koupit pod tři sta tisíc. Konkrétně výbava Access s motorem TCe 90 vyšla na 284.900 Kč. No a kdo chtěl nejsilnější motor se čtyřkolkou, byl v tom za 518.900 Kč s motorem TCe 150. Za dva roky se trh ale hodně změnil, dnes je nejlevnější Dacia za 410.500 Kč a kdo chce, aby soused se Sanderem pukl závistí, může si koupit TCe 150 4x4 za 567.000 Kč.

Rychle a zběsile?

Nevíme, koho to v tom Rumunsku napadlo, ale dát motor 1.3 TCe o výkonu 150 koní pod kapotu takového auta, je jako dát proudový motor trakaři. Čtyřválec TCe 150 má objem 1,3 litru a disponuje výkonem 110 kW (150 koní) v 5250 otáčkách. Od 1700 otáček pak nabídne maximum točivého momentu 250 N.m. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak zvládne za 10,4 sekundy a může jet až 180 km/h.

Jenže to jsou jen čísla, reálně vám přijde, že je takový Duster mnohem rychlejší. Ve správných otáčkách jde za plynem jako slepice po flusu a neztrácí elán ani ve vyšších rychlostech. Nicméně převodové poměry jsou krátké, hlavně jednička, a motor má velkou turbodíru, takže se rozjede tak nějak standardně, ale pak se okolo dvou tisíc rozběsní turbodmychadlo a táhne až překvapivě mocně skoro do šesti tisíc otáček. Je to takové: nic - nádech - exploze síly - přeřazení - znovu. Vsadím se, že pro většinu zákazníků značky bude tento motor snad až moc.

Jenže Duster je s ním opravdu kouzelný. Těch 180 km/h po německé dálnici klidně můžete jet, auto této rychlosti dosáhne bez problému, umí si ji udržet a dech mu dochází pouze ve větších kopcích. V těchto rychlostech už má ale auto problémy se stabilitou, není na takové rychlosti stavěné. 150 km/h ale můžete jet naprosto v pohodě, jen je potřeba zvyknout si na slabší odhlučnění od podvozku a značný aerodynamický svist.

Předjíždění na okresních silnicích je samozřejmostí, není třeba kalkulovat a bát se, že budete pekařskou dodávku předjíždět půl minuty. A co spotřeba, když to tak hezky jede? Pokud s tímto motorem pojedete na hranici rychlostních limitů, není nejmenší problém dostat se na výrobcem udávanou hodnotu 6,8 l/100 km. Dobrou zprávou ale je, že při rozvážné jízdě po okresních silnicích nebo jízdě 110 km/h po dálnici, pojedete možná i za méně. Při plném využívání potenciálu motoru počítejte se spotřebou okolo osmi litrů.

Čtyřkolkový Duster, ať už s naším motorem nebo s naftou dCi 115, utáhne až 1500 kilogramů, předokolky maximálně 1200 kg. Za čtyřkolkami by tak neměl být problém táhnout třeba větší obytné přívěsy, které mohou mít okolo 1300 kg. Motor TCe 150 by navíc s takovou zátěží neměl mít zas takový problém. Naftový motor dCi 115 bude zase spoléhat na vysoký a nízko položený točivý moment 260 N.m.

Duster s tímto motorem může mít buď čtyřkolku, nebo automat EDC. Obojí bohužel kombinovat nejde. Brzdy jsou vzadu vždy bubnové a vpředu kotoučové o průměru 280 mm. Lepší brzdy by nejvýkonnější motorizaci slušely, takhle jsou stejné jako na 90koňovém tříválci. Jízdní komfort je na danou třídu nadprůměrný. Oproti třeba Suzuki Vitara se Duster nemá za co stydět. Vyloženě pohodlné auto to ale není, všechny nerovnosti vyžehlit neumí a velké výmoly s celým autem zatřesou.