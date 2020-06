TEST Dacia Duster 1.0 TCe LPG: Přesně tuhle bych si klidně koupil!

Pokud neohnete hřbet a nepodíváte se k zadní nápravě, Dacii Duster na plyn od té ryze benzinové nerozeznáte. Má stále stejnou světlou výšku 210 mm, plnicí hrdlo plynu je schované pod krytem společně s benzinovým a žlutou nálepku LPG jsem hledal marně. No a co uvnitř? Tam nalevo od volantu najdete pouze malý ukazatel stavu nádrže na LPG s přepínačem mezi plynem a benzinem. Vypadá archaicky, ale účel plní skvěle.

To ale neznamená, že žádná nejsou. Předně je to fakt, že vůz nemůžete mít s pohonem všech kol, protože ten se k motoru 1.0 TCe prostě nenabízí. Nedostanete ani rezervní kolo, protože prostor pro něj zabrala 34litrová nádrž na LPG. Pak je tady otázka zákazu parkování ve veřejných podzemních garážích, ten ale nelze paušalizovat. Moderní stavby už jsou na taková auta připraveny (odvětrávání, detektory úniku plynu, vymezení speciálních parkovacích míst atd.), majitel garáží však musí parkování vozů na LPG a CNG povolit, což se často neděje. Proč? Protože je to snazší než hledání řešení…

Za automatickou klimatizaci a 360° kamerový systém dáte po 8000 Kč, vyhřívaná přední sedadla stojí 6000 Kč, stejně jako bezklíčové odemykání a startování, a za rozšířené mapové pokrytí Evropy (Duster Prestige má i navigaci, konektivitu a digitální příjem rádia) dáte 3000 Kč. S metalízou za 13.900 Kč to máte v podstatě komplet, tedy alespoň pokud neprahnete po čalounění kombinujícím kůži a koženku za 12.000 Kč. I kdybyste ale chtěli všechny zmíněné prvky, pořád jste v tom za 443.800 Kč. A to mi za plně vybavené kompaktní SUV s tříletou zárukou (nebo 100.000 ujetých km) v dnešní době fakt nepřijde přes čáru.

Dacia se zatím ještě nevydala cestou elektrifikace ( což neznamená, že na elektromobilu nedělá ) a k nižším emisím si pomáhá nabídkou verzí na LPG (jak uvádí kolega Martin Vaculík v aktuálním technickém speciálu Světa motorů , v porovnání s benzinem a naftou má LPG o 11 % menší emise CO 2 ). Na těch importér evidentně nechce pouze vydělat, protože jinak by tovární přestavbu nenabízel za příplatek 10.000 Kč oproti stejné verzi motoru bez LPG.

Není to tak dávno, co jsme v testu měli plně vybavenou Dacii Duster s litrovým motorem o výkonu 100 koní za cenu základní Škody Fabia Combi. Před pár lety něco naprosto nepředstavitelného. Závěr byl zhruba takový, že se za ty peníze duster vyplatí a reálná většina z nás ani více nepotřebuje, přičemž jedním z negativ byly třeba nekonzistentní reakce motoru na sešlápnutí plynu či vyšší spotřeba na dálnici. S první poznámkou bohužel nic nenaděláme, existuje ale verze, s níž můžete stlačit náklady na kilometr pod jednu korunu.

Všichni máme nějaký automobilový sen. Pro někoho to může nejnovější Ferrari, pro jiného oktávka v kombíku se silným nafťákem a pohonem všech kol. Ne každý se ale z fáze „koupil bych si“ dostane do fáze „koupil jsem si“. Jeden z důvodů je prostý: auta zdražují, do nabídky pohonných jednotek čím dál více prostupuje elektrifikace, rostou nároky na bezpečnosti a třeba na „lidovku“, která sice neudělá moc parády, ale bude dlouho sloužit, aniž byste do ní nasypali majlant, už jenom tak nenarazíte.

Za korunu na kilometr bez problémů

Litrový tříválec TCe se dělá ve dvou provedeních (74 kW/160 N.m a 85 kW/200 N.m), které se od sebe neliší jen výkonem, ale i technicky. Zatímco silnější provedení, které teď najdete v novém Nissanu Juke, využívá přímé vstřikování paliva, to výkonově slabší pod kapotami renaultů a dacií má nepřímé vstřikování a ani při krátkých jízdách či poskakování po městě se tedy nekarbonuje. Zkrátka ideální motor pro někoho, kdo potřebuje auto hlavně pro odvoz dětí do školy, nákupy a podobně.

Specifikem plynové verze litrového tříválce je vyšší točivý moment. Zatímco běžný turbobenzin má 160 N.m v rozmezí 2750 až 4000 otáček, „plyňák“ má 170 N.m ve 2000 otáčkách za minutu. Motor se rychle zahřívá, takže po studeném ranním startu obvykle běžel na benzin jenom pár desítek sekund. Kdo si vyzkoušel duster se starší šestnáctistovkou, která měla dokonce o 10 kW vyšší výkon, neuvěří, že pod kapotou pracuje pouze litrový tříválec. Je totiž příjemně živý a nebrání mu v tom ani převodovka.

Zatímco k přesnosti řazení pětistupňové skříně můžeme mít výhrady, zpřevodovaná je s ohledem na účel vozu výborně (při 130 km/h motor točí 3500 otáček) a můžete tak více využívat pružnost motoru bez nutnosti častého podřazování. Jasně, v nízkých otáčkách motor duní („dvouhmota“ by byla moc drahá), má nekonzistentní reakce na sešlápnutí plynu popisované už v testu ryze benzinové verze a při řazení na vyšší stupeň pomalu klesají otáčky. Jsou to ale vlastnosti, na které si zvyknete, navíc nejde o specifikum výhradně plynové verze, ale slabšího litru TCe obecně.

Mám-li být upřímný, nic více pro městský a příměstský provoz nepotřebuji. Bydlíte-li někde v okolí velkých měst a při dojíždění do práce se nevyhnete dálnici, smíříte se s tím, že do levého pruhu moc často nevyrazíte, tím byste si ale kolikrát stejně moc nepomohli. O stavu nádrže na plyn vás informují pouze malé diody na zmíněném ukazateli, ale i když jsem se vyloženě nehlídal, pořád ne a ne zhasínat.

Na 34 litrů LPG jsem nakonec ujel 390 kilometrů, což odpovídá spotřebě 8,7 l/100 km. Při současné průměrné ceně 12,62 Kč/l LPG to dělá 1,10 Kč na ujetý kilometr, to vše za 10.000 Kč příplatku oproti běžné verzi motoru 1.0 TCe spalující pouze natural. Litrový duster je sám o sobě velmi lehké auto (provozní hmotnost maximálně 1350 kg), kterému tovární přestavba na LPG přidala pouhých třicet kilo hmotnosti. Není důvod k tomu, aby se spotřeba benzinu výrazněji lišila od běžného TCe, u nějž jsme naměřili rozmezí 5,5 až 8 l/100 km.

Vzhledem k tomu, kolik je všude kolem stanic na LPG, a jak málo samotný systém v jarních a letních měsících automaticky využívá jako palivo benzin, bych se moc divil, kdyby si většina řidičů plynového dusteru nechávala v záloze více než pár litrů naturalu. Zpět na benzin se totiž motor nepřepnul ani poté, co jsem mu při předjíždění hodně šlapal na krk. Vděčíme za to chlazeným výfukovým svodům, díky kterým odpadá potřeba chlazení katalyzátoru obohacením směsi.

Komfort především

Spíše než si pokládat otázku, co po jízdní stránce očekávat od Dacie Duster za necelých čtyři sta tisíc v plné parádě, je lepší se ptát, co bychom vlastně měli očekávat od SUV jako takového. Mělo by být komfortní, stabilní, přesné a vhodné i do lehčího terénu, nemýlím-li se. Jenže realita je mnohdy jiná. Velká kola dělají z nejednoho drahého SUV uskákané kozu, jenom aby to hezky vypadalo, a o nějakém terénu nemůže být ani řeč. To byste si mohli poškrábat kola nebo blyštivé plastíky…

Duster si nehledě na verzi zachovává světlou výšku 210 mm, pod motorem má bytelný ocelový kryt a co se jízdy v terénu týče, dojede tak daleko, na co si troufnete. Duster se čtyřkolkou se nezaleknul ani rozblácených kopců Hummer Centra, tak proč by ho měla rozhodit nějaká polňačka s vyjetými kolejemi? A když náhodou přijde k úhoně, za opravu nezaplatíte majlant. Předokolka se do kopců moc často škrábat nebude, ale kdyby Dacia dělala zkoušenou „plynovku“ také s pohonem 4x4, nemyslím si, že by byla horší než stará atmosférická jedna-šestka, s níž mě jízda v terénu fakt bavila.

V případě testované plynovky mi úplně stačilo, že mě v běžných situacích v ničem neštvala. Má přesné řízení, dobře tlumí nerovnosti, je pohodlná… Aby taky ne, když má 17palcová kola s 60procentními pneumatikami, které toho samy o sobě dokážou dost odfiltrovat. Na řezání zatáček není, vyhovuje jí plynulá jízda bez agresívních změn směru, to pak funguje parádně. Pokud bych měl definovat známé „za málo peněz hodně muziky“ jediným současným autem, byla by to Dacia Duster. S ohledem na nízkou cenu budete překvapení, jak hezky vlastně jezdí.