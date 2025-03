TEST Cupra Formentor VZ Extreme 2.0 TSI (245 kW): Nové ingredience, jiná bašta

Část 1 / 3



Radosti Vyvážené jízdní vlastnosti Technika z modelu VZ5 Mnohem lepší infotainment Starosti Laciná pádla pod volantem Vyšší cena 9 /10 Když už se Cupra stala samostatnou automobilkou, chtěla také samostatný model, který nebyl odvozen od Seatu. Vznikl tak model Formentor, který se stal extrémně oblíbeným. Vsadím se s vámi, že když teď projedete Prahou, potkáte minimálně dva. Model byl lákavý jak svými jízdními vlastnostmi, tak i cenovou politikou, kdy základní motor 1.5 TSI nevycházel vůbec draho a stal se teplou houskou na pultě operativních leasingů. Ty výkonnější varianty pak nabídly výborný mix mezi dynamikou a prostorem. Přitom to nikdy nebylo nafouknuté SUV, spíše takový trochu nakopnutý hatchback, kam se v pohodě usadí čtyři dospělí a ještě se něco vejde do kufru. Ale neméně důležitý byl i design, protože formentor prostě vypadal moderně a cool. Jenže teď přišel na řadu facelift, který mimo jiné odvážně mění i ten již zavedený design. Facelift jak se patří Doslovný facelift změnil přední část vozu, která vozu prakticky sebrala přední masku, stejná změna se udála i u souběžného faceliftu modelu Leon, ze kterého Formentor vychází. Zrušením masky se znak přesunul na kapotu. Nové jsou také světlomety, které mohou být vybaveny technologií Matrix-LED, zatímco novým zadním svítilnám sekunduje podsvícené logo značky. TEST Cupra Formentor 1.5 eTSI: Tváří v tvář změnám A když už jsme u těch světelných vychytávek, tak Formentor má také uvítací ceremonii, jak se nazývá projekce loga na zem po otevření dveří. Interiér byl taktéž přepracován, ale ne tak radikálně jako exteriér. Znalci původního modelu tady budou jako doma, je tu jen pár novinek v podobě nových materiálů ve výplních dveří a na palubní desce. Skořepinová sedadla jsou ze 73 procent z recyklovaného materiálu. Mně osobně se líbila nová středová obrazovka, která má již ve standardu 12,9 palců. Její rozhraní je přehledné a grafika s vysokým rozlišením odpovídá dnešním trendům. Rychlost softwaru je příkladná a nedocházelo k žádnému sekání. Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů má výkon 15 W, což je na víc, než jen na udržování telefonu při životě při bezdrátovém zrcadlení na infotainment. TEST BMW 320d xDrive (140 kW): Pořád stejně super, ale teď i s křišťálem Pojďme si ale něco říct k výbavě, protože tady umí Formentor kouzlit. V ceníku si všimnete, že varianty VZ a VZ Extreme si zrcadlí nabídku motorů. K mání tady není základní motorizace 1.5 TSI ani diesel (podle současného stavu ceníku) a na výběr je ze dvou dvoulitrů a plug-in hybridu. Silnější dvoulitr má 333 koní a čtyřkolku. Mezi výbavami je cenový rozdíl 200.000 Kč. Proč? Extreme bere svůj název doslovně, protože to, co nabízí, je v jiných vozech této kategorie přinejmenším neobvyklé. Ve standardu totiž najdete vyhřívaná skořepinová sedadla CUPBucket, která mají perfektní boční oporu nejen zad, ale i stehen. A to se vidí málo, že by vás sedadla obepnula i v oblasti nohou. Opravdu hezky v nich tělo drží, ačkoliv to jde na úkor komfortu nastupování a širší postavy se v nich mohou trochu mačkat. TEST Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid: Svoboda i s kabelem, ale ne bez kompromisů Ale tak to prostě u radikálních sedadel je a můžeme Cupře tleskat, že se k tomuto kroku odhodlala. Opravdu když otevřete dveře, vypadají tam ta sedadla skoro až nemístně, podobně jako volitelné skořepiny v Alfě Romeo Junior. Dalším příjemným překvapením je, jak nízko si můžete sedadlo dát a utopit se v interiéru, opravdu jako ve sportovním autě. To vše ale při zachování perfektního výhledu, přičemž vnímání rozměrů karoserie napomáhá i konturní osvětlení lemující vrchní část palubní desky a obložení dveří. Výbava Extreme také znamená lepší brzdy, v případě slabšího dvoulitru a hybridu jsou to Bremba, ale v případě námi testované nejvýkonnější motorizace jsou to brzdy Akebono, konkrétně vpředu jsou 375mm kotouče. Ve standardu této výbavy jsou také prvky jako Matrix-LED přední světlomety, panoramatická parkovací kamera nebo audiosystém Sennheiser o výkonu 390 W.

Pokračování 2 / 3 Pro každého něco Zopakujme si motory. Nabídka Formentoru po faceliftu si ponechává stejnou rozmanitost jako před ním, tedy základem je motor 1.5 TSI o výkonu 150 koní, který potěší peněženku cenou hluboko pod milion a ačkoliv nenabídne motorově žádnou show, před faceliftem platilo, že podvozkové jde stále o nadprůměrné auto. Plug-in hybrid pak nabídne dojezd na elektřinu přes 100 kilometrů se sympatickým nabíjecím výkonem až 50 kW. Základní verze má v nabídce i diesel o výkonu 150 koní, který najdete v řadě dalších modelů koncernu Volkswagen jako takovou fleetovou klasiku. Vrcholné benzinové dvoulitry mají 265 a 333 koní. I s tímto nakoňovaným hovadem činí hmotnost 1641 kilogramů, zatímco zmíněný a o dost slabší plug-in hybrid váží 1717 kg kvůli velkému akumulátoru. Poměr výkonu k váze je tedy u testovaného vozu zdaleka nejlepší, ačkoliv to stejně není žádná muší váha. TEST Audi RS 4 Avant Competition Plus (331 kW): Dokonalost za všechny prachy Pokud je pro vás standardní zvukový projev nedostatečný, můžete sáhnout po výfuku Akrapovič. Je to příplatek 110.000 Kč, ale tolik tyto trumpety prostě stojí a pokud se pro ně rozhodnete až po nákupu vozu v nějaké dílně, bude to určitě ještě dražší. Výsledek samozřejmě stojí za to a Formentor s těmito rourami získá velmi důstojný zvuk, který si umí hezky zabrblat, ale zároveň nedělá žádné rušivé střílení, které by přihlížejícím napovídalo, že se zpoza kopce vyřítí závodní auto. Abych nezapomněl, tak tahle motorizace je tu vlastně jako taková náhrada za VZ5, což byl před faceliftem Formentor s technikou Audi RS 3. Pětiválec už tady nenajdete, ale torque splitter, který pomocí dvou spojek umožňuje rozložení točivého momentu mezi zadní kola, si tohle auto přebralo. Vozu to zvyšuje obratnost a zároveň tím získává unikátní vlastnosti, které vám nabídne všeříkající jízdní režim Drift. Cupra Terramar dorazila do konfiguátoru. Takto vypadá základ za milion, má jen jeden motor Jinak vás svou technikou nemá Formentor VZ Extreme už čím překvapit a má standardní díly z regálů koncernu Volkswagen. Vpředu je zavěšení McPherson, vzadu víceprvek. Tlumiče jsou adaptivní a jejich nastavení si můžete libovolně měnit až v 15 úrovních. Jízdních režimů je šest, přičemž tři z nich jsou zaměřené na sportovní jízdu. Režim Performance si můžete přeložit jako režim Sport, zatímco režim Cupra je ještě nabroušenější a pomůže vám dostat z auta maximum, aniž by se z něj stala driftovací mašina z třetího režimu Drift. Dnešní doba nás naučila, že sdílení techniky ještě nutně neznamená stejný výsledek. Ačkoliv má tedy Formentor VZ Extreme známé ingredience, ukázalo se, že španělská kuchyně je pochopitelně jiná než ta německá. Z auta máte trochu jiný pocit než třeba z VW Golfu R, už jenom díky zcela jiné stavbě karoserie a vyšší hmotnosti. Všechny ty vychytávky pro sportovní jízdu tady navíc nejsou dominantní a řidič si sám volí, jakou náturu zrovna auto bude mít. Konečně je v Česku! Oficiální CUPRA E-shop zahajuje provoz Chování Formentoru po faceliftu se změnilo. Předchozí provedení bylo takové hravé, což ale mnohdy vycházelo z ne úplně perfektní stability, především na brzdách. Po faceliftu je vůz soustředěnější, ale současně perfektně obratný a stáčivý. Řeč je ale samozřejmě o naší nabušené verzi se všemi těmi vychytávkami. Především v režimu Cupra můžete na výjezdu ze zatáčky pořádně zatížit zadní kola náporem výkonu, přičemž pohon všech kol a torque splitter si to hezky a předvídatelně přeberou. Naše motorizace má k mání pouze sedmistupňové DSG, ostatně jediný manuál má základní jedna-pětka bez hybridu. Automat umí řadit hladce a předvídatelně a pokud si v manuálním režimu vytočíte motor, tak sama nepřeřadí. Obecně je ale převodovka spíše takový lepší standard, ovšem co mi vadilo, jsou levná a malá plastová pádla řazení pod volantem, která především v kontrastu s těmi sedadly působí až nemístně. Cupra Ateca teď nabízí i slabší motory. Cenou díky tomu míří hluboko pod milion korun Co mi ale dělá radost je snadné vypínání asistenčních systémů, které nemusíte lovit v infotainmentu, ale jde to udělat jednoduše na volantu během pár sekund jako třeba v nových škodovkách. Další fajn věcí jsou brzdy. Jak už jsem zmínil, jsou to šestipístky Akebono, které potěší skvělým nástupem brzdného výkonu a můžete se na ně spolehnout. Auto možná brzdí hodně na předek a s větším pracovním zdvihem tlumičů a vyšší světlou výškou se tak při ostrých brzdách trochu nahrne na čumák, ale jak už jsem psal, před faceliftem mi to auto přišlo ještě rozevlátější. Po režimu Comfort sáhnete při každodenním cestování a Formentor v něm umí velmi dobře upozadit své dynamické schopnosti ve jménu pohodlí. A skutečně to auto v rámci mezí komfortní je. Nepropouští k posádce tupé rány a nebudete si muset vybírat trasu bez příčných prahů.

Pokračování 3 / 3 Závěr Cupra Formentor nabízí po faceliftu vrcholnou variantu VZ Extreme s podvozkovou technikou svého pětiválcového předchůdce, ale balí to do finačně přijatelnějšího balíčku. Stovku umí pod pět sekund, řidiče potěší výbornými sedačkami, dobrým výhledem a infotainment už není k vzteku. TEST BMW M135 xDrive (221 kW): Sebrali mu hračky, ale rozházet se nenechá Nicméně cena za tohle auto v základu je 1.509.900 Kč, zatímco Cupra Leon Sportstourer se ve stejné výbavě a se stejným motorem nabízí za 1.419.900 Kč. A pokud si do nabroušeného formentoru nahážete pár příplatků, bude jeho cena klidně 1,8 milionu. Každopádně na to, že formentor není prvoplánově sportovní auto a jeho koncepce to ani nenapovídá, je to schopné víceúčelový stroj. Teď navíc o dost lepší než předtím, ačkoliv je stále škoda absence charakterního pětiválce. Cupra Formentor: Souhrn cen Základní cena vozidla 919.900 Kč (Cupra/ 1.5 TSI 110 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.509.900 Kč (VZ Extreme/ 2.0 245 kW) Technické údaje: Cupra Formentor Rok • stupeň výbavy 2025 • Vz Extreme Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 984 cm3 Vrtání • zdvih 82,5 mm • 92,8 mm Stupeň komprese 9,3:1 Nejvyšší výkon 245 kW (333 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 600 až 6 500 ot/min Nejvyšší krouticí moment 420 Nm při 2 100 až 5 500 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,8 s Nejvyšší rychlost 250 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů Zákl. objem zavazadlového prostoru 420 l Objem palivové nádrže 55 l Hmotnost: provozní • celková 1 641 kg • 2 160 kg Rozvor náprav 2 680 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 585 mm • 1 559 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 451 × 1 839 × 1 528 mm