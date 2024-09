TEST Cupra Formentor 1.5 eTSI: Tváří v tvář změnám

Část 1 / 3



Radosti Bohatá základní výbava Úsporný pohon Skvělá ovladatelnost v zatáčkách Starosti Schopnému podvozku by slušel silnější motor Ovládání klimatizace a hlasitosti ploškami 9 /10 Možná si vzpomenete na klasický americký akční film Tváří v tvář, v originále pojmenovaný hezkou slovní hříčkou Face/Off. V něm si vyměnili obličeje John Travolta s Nicolasem Cagem, což vedlo k velmi zajímavým situacím. Když se bavíme o faceliftech, často jde jen o kosmetiku, u Formentoru ale skutečně celá původní tvář zmizela a nahradila ji zcela nová. Ta kompletně odhodila vizuální dědictví Seatu, patrné zejména u světlometů a čelní masky. Přední světla mají sice opět výrazně řezané rysy, ale jsou nyní menší, příď pak postrádá klasickou mřížku, kterou nahradily horizontální vstupní otvory pro čerstvý vzduch. Zmizely odsud kulaté mlhovky, nyní mají tvar trojúhelníků. Vlastně nebýt výřezů, příď připomíná tak trochu Teslu. A trojúhelníky najdeme i vzadu v grafice lehce odlišných zadních svítilen, opět tvořených panelem napříč celou zádí. Znak Cupry už zde není ve formě znáčku s bronzovými odstíny, nyní je skryt pod průhledným plastem. Změny jsou tedy hodně markantní a dávají autu, které bylo pro značku prvním svébytným modelem místo „vytuněného" Seatu, skutečnou svébytnost. Uvnitř jsou změny méně markantní, což ale v mnoha ohledech nemusí být na škodu. Interiér: Vše zůstalo na svém místě Naskočte do příjemně tvarovaných sedaček s rozumnou mírou bočního vedení, rozhlédněte se a vše vám přijde téměř stejné, jako před faceliftem. Odlišnosti jsou v drobných detailech, například zde máme o chlup větší obrazovku infotainmentu s úhlopříčkou 12,9 palce a dobrým rozlišením. Oproti dřívějšku se celkem razantně změnila grafika infozábavního systému, dříve byly ikony pro různé funkce (audio, telefon, navigace) ve spodní části a ovládání plus informace o klimatizaci nahoře, nyní je tomu naopak. Systém startuje vcelku svižně (dříve se při zapínání trochu zakuckával), v základním zobrazení máte vše důležité na očích a i v různých pod-menu nemáte problém s přehledností. Umí také bezdrátové zrcadlení telefonu skrze Apple CarPlay a Android Auto. Ovládání klimatizace kombinací dotykových plošek pod displejem a speciálním menu v infotainmentu bohužel zůstalo, takže například intenzitu foukání nebo směr ventilace znovu musíte hledat na obrazovce, k níž se dostanete po ťuknutí do ikonky Clima ve spodní části. Chápu, klasické fyzické ovladače Formentor nikdy neměl a mít nebude, ale stejně je to docela otravné. Dotykové plošky ale na rozdíl od některých dřívějších koncernových výrobků reagují dobře a nemusíte se jim věnovat více, než by bylo zdrávo. Nově jsou navíc podsvícené, což je vítaná změna. Ovládání všeho ostatního zůstalo při starém, což je dobře – například na volantu máme klasická tlačítka, vpravo ovládání multimédií a přístrojového štítu, vlevo tempomat. Zde si také můžete snadno vypnout inteligentního asistenta rychlosti, tedy otravné pípání při překročení povolené rychlosti. Zvládnete to po paměti, levým palcem stisknete čudlík jízdních asistentů, pravým sjedete v nabídce (zobrazí se v přístrojovém štítu) o položku níže a potvrdíte. Specialitou volantu Formentoru jsou dvě výrazná kulatá tlačítka pod rameny, jedno slouží k startování, druhým aktivujete „sportovní" Cupra režim. Vypadá to sice zajímavě, ale pokud jste zaparkovali s otočeným volantem, občas čudlík pro spuštění motoru hledáte, dá se na to ale zvyknout. Odkládacích prostorů je v přední části vozu dost, najdete zde dostatečně velké kapsy ve dveřích, přihrádku na telefon na začátku štíhlého středového tunelu a také drobné prohlubně na drobnosti v okolí voliče automatické převodovky. Potěší přítomnost dvou USB-C portů vpředu i vzadu, a to v základní výbavě. V druhé řadě sedadel se bezproblémově usadí dva průměrně rostlí dospělí, místa pro nohy je zde tak akorát a problém není ani s prostorem nad hlavou. Zadní opěradla jsou dělená v poměru 40:60, potěší zde průvlak pro přepravu dlouhých předmětů. Tabulková kapacita zavazadlového prostoru 450 litrů sice nezní světoborně, ale kufr díky svým pravidelným tvarům můžete využít bez problémů i pro větší předměty. Opěradla se dají sklopit téměř do roviny, dojezdové rezervní kolo pod podlahou zavazadelníku je standardní výbavou – chválíme.

Pokračování 2 / 3 Jízda: Zatáček se nebojí, nemá velký apetit S faceliftem se lehce změnila i nabídka motorů. Jako základ slouží 1.5 TSI s výkonem 110 kW a manuální převodovkou, následuje toto 1.5 eTSI se sedmistupňovým automatem. V nabídce zůstalo dvoulitrové TDI se 110 kW, ale na rozdíl od dřívějška pouze s pohonem předních kol. Plug-in hybridní verze e-Hybrid přezbrojila z motoru 1.4 na patnáctistovku, může mít systémových 150 nebo 200 kW. Vrcholem je pak benzinové 2.0 TSI s 245 kW a pohonem všech kol. Pohon s označením eTSI značí 48V mild hybrid, spalovací jednotka (EA211 evo 2) je řemenem spojena se startér generátorem, který umožňuje plachtění s vypnutým motorem a také se stará o svižnější naskakování motoru v rámci stop startu. V praxi to funguje velmi elegantně, zapínání a vypínání motoru si při jezdění vlastně nevšímáte a rozjezdy probíhají bez zbytečného zdržování. Sedmistupňový dvouspojkový automat také přispívá k plynulosti jízdy, necuká, kvalty volí rozumně a otáčky zbytečně neposílá do extrémů. Spotřeba se dá bez problémů a snahy udržet mezi pěti až šesti litry na sto, motor má síly tak akorát, aby utáhl auto i s posádkou a nákladem. Pružnost je zcela v pořádku pro bezpečné předjíždění i zapojení se do provozu na dálnici. Ale co zábava? Faktem je, že Formentor je velmi schopná platforma, u níž si vyšší stavby karoserie ani nevšimnete. Zatáčkami se nechá vodit s lehkostí a obratností, příď se stáčí do zatáček bez váhání (je cítit funkce pseudo-diferenciálu XDS) a zbytek vozu ji následuje bez ujíždění do strany. Dojem hbitosti budí také rozumně čiperné řízení, které ale nemá sklony k zbrklosti. Na plyn auto reaguje bez většího váhání i v nižších otáčkách – když se snažíte jet akčněji, vlastně si říkáte, že takto nastavený vůz by snesl mnohem větší výkon. Což samozřejmě u ostatních motorizací mít může. Ale podvozkově je Formentor eTSI o krok napřed proti svému motoru. K tomu si přidejte tradičně dobře odladěné jízdní asistenty pro pohodové delší cesty nebo třeba účinné světlomety.

Pokračování 3 / 3 Verdikt: Hodně auta za férové peníze Za Formentor 1.5 eTSI dáte minimálně 979.900 Kč, což na středně velký crossover není úplně málo. Nicméně tato „základní" verze rozhodně není žádné holátko. V ceně máte Full LED světla, 18palcová kola, kožené čalounění, třízónovou klimatizaci, 4x USB porty, digitální přístrojový štít i nový velký infotainment, přední i zadní senzory plus kameru, dojezdové kolo – a jako bonus záruku na pět let do 150.000 kilometrů. I když neutrácíte za příplatky, dostanete opravdu dobře vybavené auto s dostatečně silným pohonem, rozumnou spotřebou a zajímavým stylem. Výhrady tu jsou, i když jen drobné – ovládání klimatizace kombinací displeje a dotykových plošek je stále trochu nešikovné, startovací tlačítko pak čas od času hledáte i když jste se s autem již sžili. Design přídě á la Tesla také nemusí sednout každému, nicméně i po transplantaci obličeje zůstává Formentor dostatečně výjimečným autem, kterému sluší i tento (téměř) základní motor. Cupra Formentor: Souhrn cen Základní cena vozidla 904.900 Kč (1.5 TSI/110 kW, 6M) Cena s testovaným motorem a výbavou 979.900 Kč (1.5 eTSI/110 kW, DSG) Cena testovaného vozidla 1.138.600 Kč (1.5 eTSI/110 kW, DSG) Technické údaje: Seat Cupra Rok • stupeň výbavy 2024 • Formentor Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 498 cm3 Vrtání • zdvih 74,5 mm • 85,9 mm Stupeň komprese 12,0:1 Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 6 000 ot/min Nejvyšší krouticí moment 250 Nm při 1 500 až 3 500 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 9 s Nejvyšší rychlost 205 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 450 l • 1 409 l Objem palivové nádrže 50 l Hmotnost: provozní • celková 1 482 kg • 2 000 kg Prům. spotřeba: komb. 5,7 l/100 km Rozvor náprav 2 680 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 585 mm • 1 559 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 451 × 1 839 × 1 511 mm Základní výbava: Full LED přední světlomety (s automatickou dynamickou regulací) + LED přední mlhovky (s integrovanou funkcí odbočovacích světel), zadní LED světla Coast-to-Coast (v celé šíři vozu) – s dynamickými ukazateli směru, zatmavená zadní okna, 18" kola Tempest, ambientní LED osvětlení, polokožená sportovní přední sedadla s výškově nastavitelnou hlavovou opěrou, Front Assist (funkce nouzového brzdění + ochrana chodců a cyklistů) + Lane Assist + Turn Assist + Light Assist Digitální přístrojový štít Plus 10,25" (režim zobrazování map z navigačního systému), elektrické ovládání 5. dveří vč. bezdotykové funkce virtuální pedál (otevírání a zavírání pomocí pohybu nohy pod zadním nárazníkem), prediktivní adaptivní tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti, funkce automatické úpravy rychlosti podle dopravních značek, parkovací senzory vpředu a vzadu, zadní parkovací kamera, automatická třízónová klimatizace Climatronic, bezklíčové odemykání/zamykání vozu a startování vozu tlačítkem, multimediální systém Ready4Navi 12,9" a další Příplatková výbava: šedý metalický lak Magnetic (22.000