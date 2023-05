TEST Citroën C4 X 1.2 PureTech EAT8: Sedan na chůdách? A proč ne?

Radosti Slušný objem zavazadelníku Snadná obsluha Jízdní komfort Starosti Omezená dynamika s nákladem a posádkou Horší přístup do kufru 8 /10

S klasickými sedany to měl Citroën v posledních několika desítkách let celkem divoké. I když některá jeho auta do této kategorie patřila, více preferoval linie fastbacků a hatchbacků se splývavou zádí a nyní tomu není jinak. V jeho nabídce přistál sedan, který ale má tvary crossoveru - značka už sice v nabídce jednu C4 má a tento model s ní má dost věcí společných, ale když si je postavíte vedle sebe, rozdíly jsou patrné na první dobrou.

Obě „cé-čtyřky“ stojí na platformě EMP1 a mají i stejně dlouhý rozvor 2670 mm, ale C4 X je delší o čtyřiadvacet centimetrů. Přední partie jsou takřka k nerozeznání, máme zde úzké diodové pásy hned u hrany kapoty pro denní svícení a pod nimi klasická světla pod průhlednými kryty. Vstupy vzduchu uprostřed nárazníku i jeho spodní část s krytem radaru vypadají stejně.

I na bocích je příbuzenský vztah jasně vidět – oplastované lemy blatníků i kryty ve spodní části dveří jsou z jednoho designového pera. Ale vzadu? To je jiná. Tam má C4 X batůžek a výrazně větší převis než klasika s useknutou zádí hatchbacku. Není zde tolik zatmavených prvků, zadní světla výrazně zasahují do blatníků a když otevřete víko… O tom za chvíli, nyní pojďme za volant.

Stylový, přehledný i prostorný

Světlá výška je 156 milimetrů (stejně jako u C4 bez X), takže na pozici řidiče se vyhoupnete velmi snadno. Sedáky jsou hezky široké po celé své délce, v tomto polokoženém provedení působí atraktivně a dost prostoru poskytnou i tělnatějším jedincům.

Pohled na palubní desku odhaluje, že si zde designéři nedali moc práce – je stejná jako u hatchbacku. Což ale nevadí, protože zde najdete vše potřebné pro pohodlnou obsluhu. Klasická francouzská výstřednost se zde nekoná na úkor přehlednosti – klimatizaci regulujete třemi hezky velkými kolečky, okolo nichž najdete i doplňková tlačítka pro směr ventilace a výhřev skel či sedaček, vedle 10“ displeje infozábavního systému leží otočný čudlík hlasitosti.

Samotná obrazovka nabídne jeden z nejmarkantnějších rozdílů oproti původní C4 – je zde prostředí MyCitroën Drive plus, které nahrazuje letité řešení, známé z většiny vozů koncernu Stellantis. Dotykový displej má solidní rozlišení, na povely reaguje s rozumnou rychlostí a najít v něm důležité prvky není problém. Stačí stisknout tlačítko – ne plošku – ve spodní části a vybíráte si na dostatečně velkých dlaždicích z toho nejdůležitějšího, podrobnější nastavení najdete v seznamu „aplikací“ pod jednou z nich. Navigace je přehledná a neblbne, konečně zde také máme civilizované rozlišení parkovací kamery.

Bezproblémové jsou také čtení a obsluha digitálního přístrojového štítu, který se obešel bez nějakých výrazných grafických kejklí. Není sice moc velký, má jen 5,5" a v kapličce je trochu utopený, ale menší úhlopříčku dohání velkými písmeny a číslicemi. Vlevo pod volantem pak najdete regulaci jasu podsvícení, aktivaci výhřevu volantu i čelního skla a také nastavení průhledového displeje, který je zde promítán na výsuvné sklíčko a ne na čelní sklo.

Ve spodní části palubní desky uprostřed máme dvoupatrovou poličku – nahoře se nachází indukční nabíječka telefonu, dole hezky velký odkládací prostor a pod loketní opěrkou najdete další příjemně velikou skrýš pro své věci. Stejně jako u klasické C4 se před spolujezdcem nachází výsuvná polička pro tablet nebo jiné chytré zařízení, nad níž je ve dvou vyšších výbavách ze čtyř dostupných i držák. Pod poličkou se nachází klasická schránka.

S prostorem na zadních sedadlech to vůbec není špatné, klenutí střechy neutiskuje hlavy cestujících, pro kolena průměrného dospělého je zde místa dost a najdeme ze i USB pro nabíjení telefonu. Jen je při nastupování potřeba dávat pozor na hlavu, do které se celkem snadno praštíte kvůli rozdílu v poloze dveří a sedaček. I tak jde ale o místo pro plnohodnotné cestování dvou osob.

Kufr je pro českého zákazníka extrémně důležitým tématem, tak se na něj podívejme podrobněji. Základních 510 litrů je opravdu fajnová hodnota, mezi podběhy máte šířku 101 centimetrů a hloubka činí 108 centimetrů. Nakládací hrana ale není v rovině s podlahou a maximální výška od podlahy k těsnění je 54,5 centimetru. Jistě, pokud dvakrát do týdne vozíte v kufru pračku, určitě najdete (i v nabídce Citroënu) vhodnější modely, ale z hlediska kapacity jde o zajímavou hodnotu pro normální zavazadla nebo třeba i dětský kočárek.

Výklopné liftbackové dveře by autu sice slušely, ale pak by bylo možná otázkou, jak by na tom byla tuhost zadních partií celkem rozměrné karoserie. Pod podlahou najdete další místo pro drobnosti a opravnou sadu pneumatik, rezerva v ceníku není, i když by se sem alespoň v ořezané dojezdové podobě vešla. Opěradla jsou dělená v poměru 1/3 ku 2/3 a uprostřed mají šikovný průvlak na lyže, takže můžete pohodlně vyrazit za zimní zábavou ve čtyřech.