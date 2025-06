TEST Citroën C3 a ë-C3: Která verze bude dávat českému zákazníkovi větší smysl?

Cé-trojka se nám v průběhu let hodně měnila. Začínala v roce 2002 jako kulatý mini-hatchback a exotické kabrio Pluriel, na původní styl navázala v roce 2009 v druhé generaci, v roce 2016 pak převzala designové prvky z modelu C4 Cactus a soudobé C4 Picasso. Nyní tu máme čtvrtou generaci na platformě Smart Car Platform, což je jedna z variant konstrukčního základu CMP/e-CMP pro spalovací i elektrický pohon, s níž koncernu Stellantis pomáhala indická Tata.

Délka poprvé překročila čtyř metry a styl se radikálně změnil – dřívější obliny C3 vyměnila robustně působící hranatější tvary a vzpřímenější karoserii. Velmi zajímavě vypadají přední světlomety ve tvaru písmene C (u základní výbavy You halogenové, u dvou vyšších Plus a Max LED), již tradičně Citroën nabízí bílou nebo černou střechu plus sloupky a v dvou vyšších výbavách také dostáváte v závislosti na jednom z šesti hlavních laků ozdobné barevné doplňky v bílé, červené nebo žluté.

Vyšperkovat si jej můžete i uvnitř, kde se však umí projevit fakt, že C3 umí začínat na relativně malé částce. Než se ale podíváme dovnitř, vězte, že v tomto dvojtestu máme model se spalovacím motorem ve střední výbavě Plus a elektrickou variantu ve vrcholné specifikaci Max.

Praktičtější, než se může zdát

Díky vyšší stavbě karoserie se na přední sedadla dostanete velmi snadno – jsou v rozumné výšce a mají příjemně široké sedáky. Na fotografiích si můžete všimnout různých barevných provedení interiéru, zatímco základní výbava You nabídne černo-šedé čalounění, střední specifikace Plus má světle šedé prvky v opěradlech, vrcholná Max pak světle šedou koženku na valné části opěradel.

Působí to zajímavě a dodává vnitřku špetku designového oživení, vrcholný Max má i šedé obložení madel ve dveřích. Palubní deska má nekomplikované tvary a nevystupuje moc do vnitřního prostoru, u výbav Plus a Max v ní najdete 10palcový displej, zatímco v základu je uprostřed pouze držák na chytrý telefon.

Infotainment má velmi jednoduchou grafiku a jeho obsluhu pochopíte raz dva, v základním zobrazení před sebou vidíte sekce rádia/audia a telefonu, případně u verze Max i vestavěnou navigaci, do různých sekcí pak vstupujete přes ikony v levé části obrazovky. Ty jsou vidět v jakémkoliv zobrazení, takže přeskakování do různých sekcí nevyžaduje návrat k základní obrazovce. Poněkud méně příjemná je regulace hlasitosti přes displej v jeho pravé části – po paměti se nahmátnout nedá a sem tam nereaguje. Naopak ocenit můžete bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto.

V základním provedení You a středním Plus má C3 manuální klimatizaci, přičemž u střední specifikace si můžete připlatit za paket s hezčími koženkovými sedadly, k němuž dostanete i výhřev sedadel, skla a volantu plus mlhovky a automatickou klimatizaci. Ta je standardem pro vrcholný Max. Obsluha obou verzí je snadná, manuální komandujete třemi hezky velkými kolečky, automatickou pak kolébkovými přepínači a tlačítky – obojí se dá obsluhovat, aniž byste spouštěli zrak ze silnice.

Podobně bezproblémové je ovládání na volantu – vlevo máte řízení tempomatu, vpravo audio a komunikační funkce. Velmi vítaným prvkem je vypínání povinného upozornění na rychlostní limity, které najdete ve formě tlačítka vlevo pod volantem. Stačí podržet a Inteligentní asistent rychlosti sklapne. Přístrojový štít je řešen displejem ve velmi širokoúhlém formátu, na němž najdete základní informace. Co je ale poněkud šokující, elektrická C3 neumí ukazovat spotřebu, což je stejně jako objem kufru zcela zásadní informace pro českého zákazníka.

Z hlediska odkládacích prostorů je na tom malý Citroën dobře – na začátku středového tunelu máte dva držáky nápojů a přihrádku na chytrý telefon, kapsy ve dveřích jsou slušně velké a pod loketní opěrku (mohou ji mít jen elektrické a hybridní verze ve výbavě Plus a Max) se také něco vejde. Vpředu máte jeden USB-C konektor, vzadu dokonce dva.

Na zadní sedadla se sem s hlavou i koleny vejdou dva normální dospělí, i když sedák není příliš vysoko nad podlahou. V tomto ohledu je C3 lepší než Renault 5. Kufr má u obou verzí pohonu objem 310 litrů, po sklopení opěradel vznikne celkem výrazný schod. Příjemné je, že si sem můžete objednat náhradní kolo, a to za příplatek 7000 Kč.