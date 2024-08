TEST Citroën Berlingo/Peugeot Rifter BlueHDi 130: Návrat rodinných hodnot

Radosti Variabilní a praktický vnitřek Úsporný motor 50litrová nádrž Srozumitelné ovládání Starosti Pomalý start infotainmentu USB vzadu jen se středovou konzolí Náklony v zatáčkách 8 /10

Možná si vzpomenete a začátek roku 2022, kdy koncern Stellantis ukončil výrobu Berlinga a jeho sourozenců se spalovacími motory. Prý kvůli rostoucímu zájmu o elektromobilitu. Ten se ale neukázal být tak velký a bylo nutné uznat, že si zařízli slepičku snášející zlatá vejce.

Například Berlingo bylo v roce 2021 suverénně nejprodávanějším modelem Citroënu na českém trhu a o rok dříve také, u Peugeotu se Rifteru také dosti dařilo. Následovaly drobné homologační čachry s přeměnou užitkových verzí se spalovacími motory na osobní, aby se v roce 2023 tyto vozy vrátily oficiálně do nabídky. V letošním roce pak přišly do výroby faceliftované verze Berlinga i Rifteru, což si oba modely představené v této generaci již v roce 2018 zasloužily.

Z hlediska rozměrů zůstalo vše při starém (a dobrém) s nabídkou dvou délek, a to 4,4 metru nebo 4,75 metru, přičemž větší verze může být i nadále sedmimístná. U Citroënu si můžete všimnout nové čelní masky se světelným podpisem ve tvaru písmene C a novým logem výrobce, původním „dvoupatrovým“ světlům s LED denním svícením v horní části a klasickými světlomety v modulech níže dali designéři vale. Změnu najdete i na bocích, odkud zmizely plastové kryty s náznakem kdysi typického prvku Airbump.

U Peugeotu se také pracovalo na stylu – i on dostal v průběhu let nové a elegantnější logo, máme zde také čelní masku s hranatými segmenty a nové světlomety s tmavým vnitřkem a denním svícením v nyní typickém motivu tygřích drápů. Co oběma vozům prospělo – zmizely z nich chromované ozdobné prvky, které jsou nyní v roce 2024 pasé.

Interiér: Skoro vše při starém, novinky vítáme

Uvnitř došlo také ke změnám, ty jsou ale vlastně bez výhrad ku prospěchu věci. Základní tvary palubní desky jsou stejné jako dříve a na svém místě zůstaly šikovné odkládací prostory – držáky nápojů u A sloupků, uzavíratelná schránka před řidičem nad přístrojovým štítem (Citroën) nebo odkládací polička pod ním (Peugeot), dvě schránky před spolujezdcem plus odkládací polička tamtéž. Střední část palubní desky má nový kolébkový volič automatické převodovky, místo drobné kulaté prohlubně nyní vedle něj najdeme dva USB-C porty. Volitelně nebo v rámci vyšších výbav si můžete dopřát středový tunel s obřím množstvím prostoru, krytý dvěma posuvnými roletkami, případně 230V zásuvku u nohou spolujezdce. U stropu a čelního skla je pak ještě obří odkládací police, z níž věci nemají šanci vypadnout.

Na rozdíl od některých francouzských vozů novější doby zde naštěstí zůstalo zachováno řešení klimatizace páčkami, doplněné tlačítky pro doplňkové a zcela plnohodnotné ovládání. Zcela nový je 10palcový infotainment s jemným rozlišením, který představuje velký krok kupředu – původní předfaceliftový by v roce 2024 působil jako předvčerejší zprávy.

V Citroënu i Peugeotu se systém nevyznačuje úplně rychlými starty, ale jakmile se rozběhne, ovládá se snadno a díky velkým ikonám pro různé funkce v něm rychle najdete, co potřebujete. Určitě mu prospěla nová navigace s konečně důstojnou grafikou, máme zde také volbu profilů uživatelů nebo jednoduché hry typu piškvorek nebo šibenice – ty možná více ocení majitelé elektrických verzí. Co Berlingu i Rifteru jednoznačně prospělo: Nová parkovací kamera, konečně s normálním rozlišením a použitelnými vlastnostmi v šeru a tmě. Na té původní občas nebylo vidět vůbec nic.

Obrazovka je nová, ale nechybí pod ní klasické kolečko pro ovládání hlasitosti plus dvě tlačítka – domů a rychlý přístup k nastavení vozu. Zde také můžete ve dvou krocích vypnout výstrahu překročení rychlosti (alias Inteligentní asistent rychlosti), kterou mají nyní všechny nové vozy povinně. Na první dobrou si jistě všimnete nových volantů – dříve s tlačítky a pogumovanými válečky, nyní s více tlačítky a kolébkovými přepínači. Na levé rameno se nastěhovalo ovládání tempomatu, to jste původně našli na tykadle pod volantem. Obsluhuje se tak příjemněji. S rovněž novými digitálními přístrojovými štíty pro vyšší výbavy je také snadné pořízení, dobře se čtou, mají nastavitelnou grafiku a umí přebírat navigační pokyny přes mapu v zrcadleném telefonu.

V druhé řadě sedadel najdete v závislosti na výbavě nebo volbách paketů buď lavici dělenou v poměru 2/3-1/3, nebo tři samostatná sklopná sedadla, sklopná do roviny s podlahou zavazadlového prostoru. V místech pro nohy se pak nacházejí hluboké a velmi šikovné odkládací vaničky s krytem. Pro cestování s dětmi nechybí sklopné stolky v opěradlech zadních sedadel i s držáky nápojů, ale dozadu se v Berlingu i Rifteru zcela pohodlně posadí i tři normálně rostlí dospělí. USB nabíjení (i výdechy klimatizace) je vzadu dostupné pouze se středovým tunelem.

Kufr má skutečně impozantní půdorys, u dlouhých verzí máte k dispozici hloubku 135 cm k opěradlům druhé řady, k první řadě pak až 223 centimetrů a pokud sklopíte přední sedadlo spolujezdce (u Berlinga standard, v Rifteru od prostřední výbavy Allure), vejde se více než třímetrový předmět. Samostatná sedadla v třetí řadě se dají vyklápět a vyjímat, na kratší cesty by mohla posloužit i dospělým, ale jsou dost nízko nad dnem kufru.