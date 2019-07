TEST BMW Z4 M40i: Konečně takové, jaké jsme ho vždycky chtěli!

Radosti Charakter a síla šestiválcového motoru Bezchybná převodovka Každodenní použitelnost Starosti Některé laciné detaily v interiéru Vysoká cena příplatkové výbavy 9 /10

Přibližuji se k zatáčce v BMW Z4 M40i, podřazuji levým pádlem pod volantem, otáčky motoru se zvýší a pro jistotu mě upozorní zabrblání z výfuků. Snad nejlepším volantem, co jsem zatím měl v rukou, se snažím narýsovat oblouk. Líznu vrchol zatáčky, nohu nechávám lehce položenou na plynu a při výjezdu pomalu přidávám. 500 N.m točivého momentu čeká již v 1600 otáčkách za minutu a valivě hněte zadní diferenciál, který příval síly zpracovává pro kola.

Nástup výkonu společně s vypnutou stabilizací vyústí ve ztrátu přilnavosti zadních pneumatik a já s kvílením gumy, burácením šestiválce a volantem natočeným proti směru jízdy opouštím vracák. To byla jedna zatáčka a je jich tu ještě dost, takže se proces opakuje pořád dokola. A já si jenom říkám, proč takových aut není víc.

Hned druhý den ale usedám do Z4 sDrive30i. Se staženou střechou brouzdám krajinou a poslouchám muziku. Nic pro mě není moc daleko a každá cesta se stala cílem. Jenže to není jen o tom, výkonově slabší motorizace má co nabídnout i z hlediska dynamiky. Z pohodového GT, kterým Z4 bylo v předchozích generacích, se totiž v Mnichově snažili vytřískat více sportovních ambicí.

Jak jste jistě pochopili, v redakční garáži nám parkovala dvojice těchto vozů. Prostřední z nabídky (sDrive30i) a vrchol v podobě M40i. Ostatně proto v galerii najdete hned dvě auta. Nejvíce se dnes budu věnovat M40i, ale má co nabídnout i slabší verze?

Za srdce asi nechytne

Vzhled není něco, co mě u nové Z4 uhranulo. Zatímco minulá generace se držela spíše stranou, novinka, která se drasticky změnila, na to jde úplně jinak. Vypadá divoce, ale ne vášnivě. Nová Z4 je samý dramatický oblouk a ostrá hrana. Žádná linie není hladká, ale ani elegantní. Základní proporce sportovního roadsteru, tedy nízkou a širokou karoserii, však má.

Divokost M40i navíc podtrhla oranžová barva Frozen Orange, kterou se vyznačovala úvodní edice tohoto vozu. Modrý exemplář byl zase vybaven paketem M sport, který vyjde na 197.600 Kč a oproti základní verzi se vzhledově přiblíží právě M40i. V základu dostanete 17palcová kola (u M40i 18“) z lehké slitiny, která jsou vizuálně tak akorát. Ani moc velká, ani legračně malá.

Pokud vám nevoní černá plátěná střecha, můžete si připlatit 8138 Kč za antracitovou. Střecha se složí za deset vteřin, a to i za jízdy do rychlosti 50 km/h. Nechci však tvrdit, že se mi Z4 nelíbí. Jenom znám elegantnější způsoby, jak utratit přes jeden a půl milionu korun. Test jednoho takového vozu pro vás také připravujeme. Je z Japonska.

Perfektní pracoviště

Ten tlustý věnec volantu, to je něco, čeho jsem se nedokázal nabažit. Nepamatuji si, kdy se mi naposledy takto dobře držel volant. Ovšem nemusí vyhovovat každému, což se potvrdilo i u nás v redakci. Proti rozvržení ovládacích prvků snad nelze nic namítat. Léty prověřený ovladač multimediálního systému iDrive je pořád to nejlepší řešení.

Baví mě i tělo pevně svírající sedadla, která se dají spustit opravdu nízko, takže vám nefouká pod čepici. Eliminaci tornáda na palubě pak zajišťuje větrná clona. Bez střechy můžete jet i rychlostmi okolo 120 km/h a stále se v pohodě bavit se spolujedcem. Tohle třeba v Jaguaru F-Type nezažijete - tam je hukot už ve stovce.

Kontury palubní desky budou majitelům BMW povědomé. Vévodí zde nové výrazné linky, které jí dávají unikátnost. Tady většinou narazíte na srovnání se Suprou, která dostává za uši za to, že je její interiér bavoráku až moc podobný. Řekl bych to takhle: kdo chyby hledá, najde. Podobnosti tu jsou, ale berte to tak, že si Supra bere z BMW to nejlepší a naopak. Jak říká Porsche: „Sportovní auta sobě!“

Zpracování některých detailů je tak na 95 %. Nelíbí se mi volič jízdních režimů, který spočívá ve čtyřech tlačítkách spojených v jednom panelu. Po stisknutí jednoho z nich se ale zakývá celý. Šetření na detailu? Dost možná. Co mi ovšem zaskřípalo kolečky, je přepážka za sedadly. Má praktickou síťku na odkládání věcí, a navíc skrytou přihrádku, ale její zpracování vypadá jako ve staré dodávce. Když se potom podíváte na hezký design reproduktorů Harman Kardon ve výplních dveří a vzadu uvidíte jejich černě oplastovaného kolegu, nevypadá to hezky.

Potom je tu držák nápojů. Kvůli jinému a uspořádání interiéru je přemístěn do loketní opěrky, takže když chcete mít po ruce kelímek s kávou, musíte mít alespoň jednu její část otevřenou. Co mě na druhou stranu velmi potěšilo, je objem zavazadelníku. I přes skládací střechu je zde 281 litrů prostoru, což bohatě stačilo na každodenní používání a nebál bych se ani delšího výletu ve dvojici.