TEST BMW XM Red Label (550 kW): Oslava narozenin s těžkou kocovinou

Radosti Má to výkon Má to styl Má to zvuk Starosti Vysoká hmotnost Uváděná spotřeba je spíš vtip Velké rozměry 8 /10

Nedávno jsme tu měli Bentley Bentayga S, tedy auto, které spousta lidí nepřijala zrovna kladně. Když přišlo na trh, zamrzlo peklo, protože se dokonce nabízelo i s dieselem. A hádejte co, ono je to ve výsledku dobré auto. Tedy ta námi testovaná verze S po modernizaci. A nyní jsme usedli do dalšího kontroverzního auta - BMW XM.

Red Label

Je to teprve druhý samostatný model divize M, tedy těch nejrychlejších bavoráků. Tím prvním bylo BMW M1. XM vzniklo k oslavě 50. výročí této konkrétní divize. Je to vlastně narozeninový dárek. Pozor ale, tohle není běžné XM, ale jeho silnější verze, jmenuje se red label (ano, jako těžký cigára). Ten červený label je vlastně samolepka na boku. No ale mimo tu samolepku, je to také nejvýkonnější sériově vyráběné BMW všech dob.

Kombinací spalovacího a elektrického ústrojí totiž vůz vyprodukuje výkon 550 kW (748 koní) a točivý moment 1000 N.m. A také je to jedno z největších BMW, má totiž 5110 mm na délku, 2005 mm na šířku a 1755 mm na výšku. Kam ho vlastně zařadit a co tímto autem chtělo BMW říct? Za mě je to podobné jako se současnou řadou 8, tedy vrchol značky, který už trochu slouží jako levnější alternativa vyloženě luxusních strojů jako jsou Bentley nebo Aston Martin.

Macho kára

Slyšel jsem spoustu nenávistných komentářů směrem k BMW XM, ale většina z nich není opodstatněná. Často se třeba připomíná, že je to plug-in hybrid, což není správné, protože když přišlo na trh, nebylo to zas tak vídané. Ale od té doby uteklo hodně vody, Porsche zařízlo Cayenne GT pro Evropu a místo toho nám dalo plug-in hybridní verzi Turbo E-Hybrid. Lamborghini Urus je teď už taky plug-in hybrid.

Jsme teď prostě obklopení performance SUVčky s plug-in hybridním pohonem, které používají všechnu možnou vyspělou podvozkovou techniku, aby se držely na silnici. Všechno bez rozdílu to jsou těžké, neatletické krabice se směšnou tabulkovou spotřebou, takže není potřeba ukazovat prstem na BMW jen proto, že přišlo první.

Pak je tu design, což je věc subjektivní. Najdete lidi, kterým se to bude líbit a přijde jim to cool, další ale budou tvrdit, že je to ohyzdné. A že se XM neprodává tak dobře? Tak to už je validní point, u nás se XM prodalo za prvních devět měsíců tohoto roku dle údajů SDA 34 kousků, zatímco X7 bylo 437 kusů a X5 dokonce 808 kusů. Je ale třeba mít na paměti, že jde o niche produkt a srovnatelný s exotickými značkami, navíc kvóty takových aut jsou pro každý trh omezené. Třeba v Česku bylo loni XM vyprodané dřív, než ho zákazníci vůbec viděli a kvótu bylo nutné navyšovat.

Ten největší problém BMW XM ale vidím v tom, že je to prostě málo. Na oslavu 50. výročí divize M jsme asi všichni čekali nějakou pecku, ne tohle, k čemuž se přidala ještě cena útěchy v podobě limitky 3.0 CSL. Naše očekávání tedy evidetně nekoresponduje s tím, co od BMW reální zákazníci chtějí. XM je obří macho kára pro lidi, kteří chtějí to nejlepší, co daná značka nabídne a jsou ochotni za to vysolit nemalé peníze. A když říkám, že je to obří kára, tak skutečně myslím obří.

I se zrcátky má XM na šířku 2235 milimetrů. U nás v redakci máme tak velká vrata do podzemní garáže, aby tam projel i Leoš Mareš se svým Rolls-Roycem Cullinan. Ale já bych to chtěl pro XM ještě kousek probourat, protože to je fakt o kousek, a to si musím ještě hlídat, abych neodřel 23palcová kola. K tomu si připočtěte ještě tlusté A sloupky a vysokou kapotu, takže výhled za jízdy také nepatří k nejlepším a když je pak třeba u cesty vysoká tráva, tak si připadáte jako v nějakém koridoru.

Designově se ale řadím k tomu táboru, kterému se XM líbí. Červený pruh hezky znázorňuje Hofmeisterovu křivku, 23palcová kola do proporcí hezky sedí a podsvícené ledvinky, kdy jedna je velká jako moje hlava, jsou prostě cool. Je to prostě taková trochu ujetá kolotočárna a teatrální auto, což platí nejen zvenku, ale i uvnitř.

V interiéru vás žádný prvek nepřekvapí, všechno jste už viděli, čímž mám na mysli displeje nebo ovladače. Ostatní plochy jsou hodně nazdobené, všelijak prošité a třeba stropnice je úplně boží. Vypadá jako dekorace z filmu Duna, která je navíc podsvícená, aby jednotlivé tvary více vynikly. Vpředu je prostor dostatečný i pro majitele fitness center a vzadu je místa jako v limuzíně.

Zavazadelník nabídne 527 litrů a má vysokou nakládací hranu. Po sklopení druhé řady sedadel nabídne 1820 litrů. Prostor to není kdovíjaký, třeba Porsche Cayenne má prostoru pro zavazadla více. Pokud jde o výbavu, tak v XM samozřejmě najdete to nejlepší, co se v regálech značky našlo včetně ventilovaných sedaček nebo chlazených nápojáků.