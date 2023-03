TEST BMW X7 M60i xDrive: Nadzvukový obývák má po rekonstrukci. Pro pozéry fakt není

Radosti Navzdory hmotnosti skvělá obratnost Variabilní interiér Pohon si rozumí s mild hybridem Spolehliví asistenti a adaptivní světla Starosti Ovládání základních funkcí přes displej Vysoká nakládací hrana kufru 9 /10

Více než pětimetrová SUV se sedmi sedadly nepatří k nejpopulárnějšímu segmentu na českém trhu, ale s přibývajícími roky má zákazník stále větší výběr a soupeřů o jeho přízeň se vyrojila celá řada. X7 tedy aktuálně stojí proti pořádné smečce konkurentů různého původu poté, co převzalo roli největšího rodinného modelu po X5.

O přízeň bojuje třeba s o chlup delším Mercedesem GLS nebo zhruba o deset čísel kratšími Audi Q7, Range Roverem či třeba „lidovým“ Fordem Explorer. Od počátku své existence budilo vášně kontroverzním designem, ale jestli jsme si doteď mysleli, že předfaceliftová verze vypadá hodně nezvykle, tato vylepšená oživí debaty na téma vzhledu více, než byste si dokázali představit.

Čtyři oči v základu, uvnitř vše nové

Pamatujete si na premiéru X7 z konce roku 2018? Společně se soudobou řadou 7 přišlo velké BMW poprvé s trendem obřích čelních mřížek, což motoristický svět přimělo v žertu spekulovat, že za pár let zůstanou na přídi pouze „ledvinky.“ Nestalo se tak, i když designéři bavorského obra se rozhodně nedrželi zpátky. Původní verze se nyní po několika letech vlastně dá považovat z hlediska pojetí přídě za úplně normální auto – facelift totiž přinesl čelní světla dělená do dvou výškových úrovní, což má stejně jako u relativně čerstvé nové řady 7 a i7 značit příslušnost k tomu nejlepšímu, co má automobilka v nabídce.

Úzké horní LED světlomety slouží k dennímu svícení a také jako blinkry, spodní segment pak obsahuje sériově montovaná adaptivní LED maticová světa. Změny se dotkly také spodní části nárazníku, v jehož spodní části najdeme přiznaný kryt radaru a vstupy vzduchu. Ty můžete mít i ve světlejších odstínech, ale když zvolíte tmavší odstín laku (v tomto případě nenápadná zelená metalíza Manhattan za 32.526 Kč) a černé lakování doplňků přídě (standard u M60i xDrive), na silnicích umí X7 budit pozornost spíše svými rozměry než vzhledem. Pokud si tedy odmyslíme podsvícené ledvinky, které má nejvýkonnější model automaticky. Vzadu jsou změny decentní, světla obsahují zajímavé 3D mřížky a pojí je chromovaná lišta, u vrcholné verze M60i mají koncovky výfuků náznak dělení na konfiguraci 2+2.

Zvenčí se toho tedy změnilo hodně a pokud majitel předfaceliftu usedne dovnitř, také se bude hodně divit. V duchu všech modernějších BMW zmizela kaplička digitálního přístrojového štítu, nyní zde najdeme jen displej o úhlopříčce 12,3 palce, na nějž navazuje hlavní panel infotainmentu s dalšími 14,9 palci. Z funkčního hlediska jde o dobré řešení, které řidiče v ničem neomezuje, obě obrazovky mají vysoké rozlišení a skvěle se čtou.

Jednou z hlavních zpráv je tu samozřejmě nasazení nejnovějšího operačního systému BMW 8, takže zde máme základní zobrazení s několika dlaždicemi nejpoužívanějších funkcí, které si můžete posouvat do strany, a poté sáhodlouhý seznam „aplikací,“ tedy dalších možností, nastavení, specifických detailů různých prvků. Ty jsou sice rozděleny na témata týkající se infotainmentu a vozidla samotného, ale něco v nich rychle najít dost dobře nejde.

Tato nastavení sice neměníte jednou za deset minut, ale na jejich členění do více souvisejících témat by se ještě dalo zapracovat. Na displeji si všimnete také přítomnosti nastavení teploty, které je sice neustále viditelné, ale stejně jako u všech jiných aut nejen od BMW, odvádí pozornost od řízení. Podrobnější nastavení klimatizace se také děje přes obrazovku, kde si jej musíte „rozkliknout.“

Alespoň nám na středovém panelu zůstalo kolečko pro regulaci hlasitosti, vedle nějž jsme u předfaceliftu našli šikovnou řadu očíslovaných čudlíků s předvolbami rozhlasových stanic, cílů navigace, zkratek pro vstup do nastavení nejpoužívanějších funkcí – cokoliv jste si sem chtěli namapovat. Ta nyní zmizela. Škoda. Další změny si všimnete na středovém tunelu, odkud zmizel pákový volič převodovky, nahrazený kolébkovým přepínačem.

Což je naopak změna vítaná, původní řešení zbytečně zabíralo místo a vy tak lépe dosáhnete na chlazené i vyhřívané držáky nápojů v přední části středového tunelu. Volant s množstvím užitečných tlačítek naštěstí zůstal v klasickém formátu, stále tak máte pod palci adaptivní tempomat na levé straně a komunikační/audio funkce na straně pravé. Pochvalu si BMW zaslouží za zachování kolečka pro regulaci jasu podsvícení v modulu ovládání světel poblíž levého kolena řidiče.

Zpracování vnitřku je na vysoké úrovni ať už mluvíme o materiálech nebo slícování, přední sedadla si můžete dokonale přizpůsobit tvaru svého těla a to samé platí o zadních, která mají také elektrické nastavení polohy sedáku a sklonu opěradla. Posádka v druhé řadě zde cestuje v business třídě, k dispozici má vlastní podrobné nastavení klimatizace a také USB zdířky, umístěné v opěradlech předních sedadel.

Sedadla v třetí řadě nejsou žádnou trestnou lavicí, jejich čalounění je zpracováno stejně pečlivě, jako ve zbytku X7 a i když zde pochopitelně jsou jistá omezení z hlediska místa pro nohy nebo v oblasti ramen, výrazně trpět zde nebude ani dospělý. Klimatizace je v této konkrétní specifikaci pětizónová (+26.832 Kč) a zcela vzadu máme po stranách i držáky nápojů. V sedmimístném obsazení se sice kufr smrskne na 300 litrů, ale to není nic nezvyklého.

Vyklápění sedaček třetí řady se děje elektricky skrze tlačítka, včetně správného polohování řady druhé, aby se opěradla „nepotkala“ – žádné úmorné lomcování páčkami, posouvání po kolejnicích nebo tahání za odjišťovací lanka tu nehrozí. Kufr má v pětimístné (i dvoumístné) konfiguraci parádní objem a pojme toho opravdu hodně, nakládání ve stísněných prostorech usnadní dělené páté dveře, které díky výklopnému spodnímu segmentu zkracují délku toho horního. Podlaha kufru je ale stejně jako nakládací hrana opravdu vysoko.