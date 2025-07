TEST BMW X3 20d xDrive (145 kW): Monolit na maratonu

Další ovládací prvky najdete na středovém tunelu – kromě voliče automatu také klasické „bavorácké“ kolečko, plošky pro vstup do sekcí médií, telefonu a navigace plus základního zobrazení infotainmentu, nebo šikovné tlačítko spouštění parkovacích kamer. Z hlediska praktičnosti je na tom přední část X3 velmi dobře – má dostatečně velké kapsy ve dveřích, šikovnou poličku na dva chytré telefony na začátku palubní desky a do schránky pod loketní opěrkou se toho také vejde nemálo. Oceníte také dva USB-C porty na středovém tunelu, další pár najdete na jeho konci pro pasažéry vzadu.

Zpátky k infotainmentu: Vstup do jednotlivých sekcí máte hezky po ruce ve spodní části obrazovky, různé věci se dají nastavit přes ikony, které si můžete zobrazit v tematických celcích, včetně naposledy použitých – to se hodí. Samozřejmostí jsou zde přehledná navigace i bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto. Máte zde i nastavení jízdních režimů, které mimo jiné ovlivní i vzhled obrazovky infotainmentu a přístrojového štítu. U něj si můžete vybírat ze tří designových motivů, zobrazované informace pak volíte křížovým ovladačem na pravém ramenu volantu. Tamtéž najdete i ovládání multimédií, na levém ramenu máte ovládání tempomatu.

Samotné ovládání klimatizace a teploty najdete v obrazovce infotainmentu, která v jednom zaoblené panelu navazuje na digitální přístrojový štít. Teplotu naštěstí najdete vždy po ruce ve spodní části displeje, podrobnější nastavení se objeví po rozkliknutí příslušného menu. Říkáme to pořád dokola, takto zásadní funkce by se měla ovládat, aniž byste spouštěli zrak z vozovky, nahmátnout po paměti se při nejlepší vůli nedá. Další důležitá věc, kterou je hlasitost, je ovládána válečkem na středovém tunelu. Je sice snadné omylem vypnout zvuk jeho stisknutím, mikrospínač by mohl mít větší odpor, ale po paměti se ovládat dá.

První dojmy? V interiéru je možná až moc obyčejných hladkých plastů, hlavně ve dveřích, působí ale kvalitně a robustně. X3 tento stav kompenzuje zajímavým textilním čalouněním palubní desky a horní části dveří a na bocích. Hlavním tématem je tu minimalismus, což je fajn z hlediska elegance, ale méně fajn z po stránce obsluhy. Jak si můžete všimnout na fotografiích, vůz má velmi exotické ovládání výdechů ventilace – míra jejich otevření se reguluje posuvníky, které najdete uprostřed palubní desky a velmi nezvykle na dveřích vedle rovněž výstředně tvarovaných klik. Směr foukání pak nastavujete titěrnými pogumovanými puntíky pod obrazovkou infotainmentu. Po chvíli se na to dá zvyknout, ale pokud jste zvyklí s výdechy manipulovat častěji, může to být špetku rozptylující a otravné.

Po úspěchu svého prvního SUV, kterým byla X5 z roku 1999, se BMW rozhodlo udělat také její zmenšeninu ve formě X3. Ta se vyrábí od roku 2003 a nyní již ve své čtvrté generaci. Jak už to s auty bývá, s každou novou verzí přibylo pár centimetrů či milimetrů na rozvoru a vnějších rozměrech, aktuální model s označením G45 je tak s délkou 4755 mm dokonce delší, než první generace X5 (4666 mm). Jde tedy o pořádný kus auta, který už zastane plnohodnotnou roli jediného rodinného vozu. Oproti předešlé generaci X3 ta současná pořádně vyrostla – je o 34 milimetrů delší, o 29 milimetrů širší, má o 16 mm větší rozchod kol vpředu a o 45 mm vzadu. K jedinému „zmenšení“ došlo z hlediska výšky, a to o 25 milimetrů. Model tak dostal dynamičtější proporce, podpořené velmi zajímavým vizuálním stylem.

Nafta ve své vrcholné formě

Aktuální X3 je momentálně k mání s čtyřmi druhy pohonu, z nichž jsou všechny do nějaké míry elektrifikované. Základ představuje benzinový přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr se 153 kW, který najdeme i u plug-in hybridu 30e se systémovým výkonem 220 kW a možností ujet až 90 kilometrů na baterii. Akční stránku věci zastupuje ostrá X3 M50 xDrive s 293 kW, která zrychlí na 100 km/h za 4,6 sekundy, tedy rychleji, než například kdysi desetiválcová M5.

My zde máme doslova zlatý střed, dvoulitrový turbodiesel se 145 kW a 400 Nm, kterému pomáhá elektromotor s dalšími 8 kW a 25 Nm. Spojení je to náramně kultivované a tiché, motor neobtěžuje hlukem ani vibracemi a práce stop startu si vlastně téměř nevšimnete. Síly je dost na okresce i dálnici, a to i s nákladem a posádkou – dynamika je více než dostatečná a pokud chcete extra porci zátahu, stačí použít levé pádlo pod volantem, které pobídne elektromotor k maximálnímu úsilí. Tato funkce je součástí M paketu.

Při normálním cestování oceníte také prakticky neexistující aerodynamický hluk, X3 neobtěžuje ani šumem od pneumatik. Automatická převodovka funguje příkladně, vlastně ani není třeba používat pádla řazení, protože vždy dá správný kvalt, aniž by motor zbytečně vytáčela nebo podtáčela. V zatáčkách se auto chová velmi sebejistě – zde určitě i díky M paketu se specifickým odpružením. Krásně drží stopu a v oblouku si dá líbit i vyšší tempo, aniž by vám utíkalo, kam nechcete.

I v kombinaci s příplatkovými 20palcovými koly se nedá říci, že by byl vůz nepohodlný, větší i menší nerovnosti zvládá zdatně, aniž by dávalo ostré rány od podvozku, maximálně si sem tam všimnete lehčího žuchnutí od zadní nápravy, ale nejde o nic dramatického. To nejlepší si necháváme na konec – spotřeba. V tabulkách najdete údaj 5,8 až 6,5 l/100 km, což je velmi slušné. Ale v reálu se dá s klidnou nohou na plynu a plynulostí dostat téměř k pěti litrům, což je na plnohodnotné rodinné auto s délkou přes 4,7 metru opravdu působivé. V kombinaci s 60litrovou nádrží to znamená, že můžete po tankování do plna vidět i čtyřciferný dojezd.